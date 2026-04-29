El ministro de Economía porteño explica por qué la caída de ingresos en la Ciudad confirma que al modelo de Milei le falta desarrollo

El Ministro de Hacienda porteño, Gustavo Arengo, advirtió que la persistente erosión de los recursos tributarios y las transferencias nacionales ha dejado a las arcas de la Ciudad en una situación crítica, evidenciando que el actual programa de estabilización requiere una transición urgente hacia un esquema de crecimiento. A partir de una charla con Jorge Fontevecchia, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190), vinculó esta asfixia financiera con la necesidad de que el PRO recupere su identidad política mediante la gira federal de Mauricio Macri, consolidando al partido como una alternativa de gestión capaz de sumar una agenda de desarrollo e inversión pública al rigor fiscal vigente.

El actual Ministro de Hacienda y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, designado por Jorge Macri al asumir su gestión en diciembre de 2023, Gustavo Arengo Piragine, es Contador Público egresado de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y cuenta con maestrías en Administración de Negocios (IAE) y en Políticas Públicas (UTDT). Se desempeñó como Subsecretario de Hacienda entre 2019 y 2023, siendo una figura clave en la gestión económica de Horacio Rodríguez Larreta. Ingresó a la función pública a través del programa "Jóvenes Profesionales".

¿Qué significó esta gira de Macri, tanto en el Chaco como en Corrientes?

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La verdad que fue un evento del PRO. En mi caso, fue abrir un panel de economías regionales.

Para nosotros es muy importante volver a revitalizar el espacio, no solo en la Ciudad de Buenos Aires y con los referentes nacionales, sino también con todos los referentes locales en las distintas ciudades.

En mi caso, yo soy correntino, vivo en la Ciudad de Buenos Aires hace bastante tiempo, pero creo que se nota muchísimo cómo Mauricio Macri, cuando va a estos eventos, tracciona a todos los referentes del interior.

Creo que eso es lo que está haciendo hoy tanto el Presidente como todo el equipo del PRO, junto con Fernando De Andreis como Secretario general: revitalizar el partido, tener imágenes y, sobre todo, referentes nuevos. Para poder gobernar la Ciudad y ser el próximo paso de lo que viene para los argentinos.

Nosotros creemos que el PRO va a ser protagonista de lo que viene.

La entrevista anterior con Mariel Fornoni, la directora de Management & Fit, decía que, independientemente de la caída que viene teniendo de manera sostenida —12 puntos el último mes— de consideración del presidente Javier Milei en los focus group, ya no en los cuantitativos sino en las reuniones individuales con las personas, lo que aparece repetidamente es “Milei, el trabajo que vino a hacer ya lo hizo, ya está”. Agradece lo que llama el voto blando, el voto del PRO, el voto de la Unión Cívica Radical, de la Coalición Cívica, del socialismo, del cordobesismo, del peronismo cordobés. Esto coincide con el discurso de Macri allí, tanto en tu provincia como en Chaco, respecto de que el PRO no es un paso atrás, sino el paso que sigue. Me gustaría, dado además tu condición de economista y de Ministro de Finanzas y de Economía, del mayor presupuesto que tiene hoy el PRO administrando, ¿qué significa ese próximo paso? ¿Qué le falta a esta política económica del Gobierno?

Este planteo de que el Gobierno nacional corrigió muchas de las distorsiones en materia fiscal que veníamos arrastrando durante muchísimo tiempo, esto de estar durante años con déficit fiscal sostenido, pero también en términos monetarios de emisión para sostener ese desequilibrio y en términos cambiarios, pero eso no es suficiente.

Eso es un punto de partida para nosotros. Por eso es parte de lo que se habló y yo lo hablé en mi exposición: tenemos que incorporar una agenda de baja de impuestos, como fue el consenso fiscal de 2017, que 22 de las 24 provincias adhirieron a una reducción sostenida de Ingresos Brutos​ e Impuesto de Sellos.

Pero también tenemos que trabajar una agenda de infraestructura porque claramente este país no puede exportar y ser competitivo internacionalmente si no tiene rutas, autopistas y aeropuertos, que fue parte de lo que se trabajó en el Gobierno de Cambiemos. Asimismo, una agenda educativa que piense en los trabajos del futuro.

O sea, tenemos que discutir este esquema de desarrollo que creemos que hoy todavía no se está discutiendo y en eso creemos que podemos ser protagonistas de ese proceso.

¿Vos vas a ser candidato en Corrientes?

No. Hoy estoy trabajando en la Ciudad de Buenos Aires, la verdad que, como dijiste, es el principal presupuesto que administra el PRO y representa un desafío enorme. Así como mencionabas parte del impacto de la imagen de Milei y que tiene que ver con la economía, obviamente esa dinámica también se ve en las cuentas fiscales y hoy venimos con caída de recaudación de Ingresos Brutos​ en los últimos dos, tres meses, una baja importante.

Entonces, claramente tenemos un desafío porque nosotros tenemos que seguir sosteniendo los servicios del Estado, creemos que hay que mantener esas prestaciones y que también hay que seguir invirtiendo en infraestructura.

El 20% del presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires se destina a obras e infraestructura, como por ejemplo la Autopista Dellepiane, el Puente de la Innovación, ahí al lado de la cancha de River, los pasos bajo nivel, el más emblemático ahora en Pampa. Para nosotros es importante la infraestructura y por eso tenemos un desafío grande ahora, con la caída de recaudación, de sostener el nivel de servicio y sostener estos proyectos que venimos avanzando.

¿Cuán importante es para que el PRO pueda ser reelecto y mantenga la jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que, al mismo tiempo, tenga un candidato nacional?

Yo creo que es importante hoy, en cualquier distrito y en cualquier provincia, tener un referente a nivel nacional y un candidato a Presidente, porque de alguna forma es el que marca el rumbo de hacia dónde queremos ir como espacio político y también como país.

Después, obviamente, sobre esa base nosotros podemos sostener, a nivel de cada una de las jurisdicciones, provincias y ciudades, ese recorrido. Entonces, me parece muy relevante contar con una figura presidencial propia del PRO que compita, sea en alianzas o no, pero con una opción clara de cara a 2027.

Macri medita una decisión mientras el PRO y el círculo rojo presionan para que juegue

¿Y te gustaría que fuera Mauricio Macri?

Yo creo que es una buena opción. Mauricio es claramente el líder de este espacio, así que sería una buena opción.

MV CP