El nacimiento de trigemelas que marca un hito médico y personal para el gobernador Torres

En la vida hay momentos en la gestión pública donde la estadística fría de los expedientes se cruza de forma inesperada con la fibra más íntima de lo humano y, para el gobernador de Chubut Ignacio Torres, el cierre de este 2025 no representa solo un balance administrativo, sino lo que él mismo define como una "señal del destino". La coincidencia es, cuanto menos, cinematográfica: en el mismo año en que el mandatario estrenó su paternidad, la provincia que conduce fue el escenario de un milagro médico que desafía toda probabilidad biológica.

El gobernador Ignacio Torres celebró el "milagro" y el profesionalismo del equipo médico

El fenómeno de las "trigemelas", un caso en 200 millones

El nacimiento de tres niñas idénticas —trigemelas o trillizas gemelas— es un evento de una rareza extrema. Mientras que algunos registros hablan de un caso en 100.000, el gobernador fue más allá al precisar la magnitud del desafío médico enfrentado en suelo chubutense: "Es un caso inédito de trigemelas, es un caso en 200 millones", señaló en una reciente entrevista con Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190).

Simultáneo a la curiosidad científica, este parto representó una prueba de fuego para el sistema de salud provincial. Se trató de una intervención de altísima complejidad que, en otros tiempos, habría tenido un destino previsible: un avión sanitario hacia la Capital Federal.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

A lo largo de décadas, el interior de la Argentina ha sufrido una carencia estructural que Torres resumió con una frase tan cruda como real: "Siempre existe el dilema en el interior de que el primer prestador médico es Aerolíneas Argentinas". La lógica de derivar cualquier caso complejo a Buenos Aires no solo desarraiga a las familias en momentos críticos, sino que expone la precariedad de los servicios. Sin embargo, este rompió ese paradigma.

En Chubut, Argentina, nacieron trigemelas idénticas el 25 de diciembre en el Hospital María Humphreys de Trelew

Estas trigemelas llegaron al mundo en el nuevo hospital de alta complejidad de la provincia, un proyecto que al inicio de la gestión de Torres parecía inalcanzable: "Tuvimos la posibilidad de inaugurar ese hospital de alta complejidad con un materno que era utópico pensar que íbamos a poder hacerlo al asumir. Poder atenderlo acá y que saliera bien es un orgullo que evita la derivación a Buenos Aires", afirmó el mandatario.

Según Torres, es imposible escindir el logro político del impacto emocional. El hecho de haber sido padre por primera vez este año le otorga una sensibilidad distinta ante el éxito del equipo médico y el bienestar de la madre, quien ya fue dada de alta.

Además, el gobernador no ocultó cómo esta conjunción de factores lo ha afectado: "Sumando todos los elementos como señales del destino, terminar el año en el hospital que además se inauguró, y que además yo fui padre por primera vez, moviliza muchos pensamientos al cierre del año".

MV / EM