El periodista Alejandro Gomel contó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), las sospechas del Gobierno en relación a que los incendios que provocaron el gran corte de luz de este miércoles fueron intencionales.

¿Qué pasó con el apagón?

Hay mucho enojo en el Gobierno y en la Secretaría de Energía con lo que pasó este miércoles, y casi una certeza que tienen algunos funcionarios en cuanto a que hubo intencionalidad en esta quema de pastizales que provocó la salida de servicio de este tendido de larga distancia.

El incendio lo que provocó no fue que se quemen los cables, pero sí la cantidad de calor y de humo saca de servicio en un lugar clave, porque casi 20 millones de personas y seis millones de hogares se quedaron sin luz al mismo tiempo este miércoles y tardó mucho en reestablecerse.

Ante la demora de la retorno del suministro hubo una reunión de urgencia anoche en el Ministerio de Economía, donde estaban Sergio Massa y Flavia Royón, quienes decidieron hacer una denuncia penal en Campana para pedir que se esclarezca esto.

Una tarde a oscuras: el masivo apagón que afectó a 20 millones de personas

Fue dirigida al juez federal de primera instancia de dicho municipio y en donde se solicita que se tomen las medidas para investigar, perseguir y detener a los responsables de los gravísimos hechos que ocurrieron.

Otros funcionarios decían que no está claro que fue intencional no tenemos dudas, lo que no está claro es contra quién fue y si se hizo en contra del Gobierno o por algunas negociaciones que hay en puerta para la venta de algunas de las empresas que tienen que ver con electricidad.

Jorge Lapeña: "El incendio prueba que el sistema energético argentino es frágil"

El Gobierno ya tiene varios conflictos con la Justicia de Campana a partir de lo que tiene que ver con los incendios forestales y campos donde la Secretaría de Ambiente vive diciendo que la Justicia de la zona no hace nada, algo que también decía Juan Cabandié hace algunos días, y acusaba a la Justicia del lugar de no tomar cartas en el asunto.

Hay cierta satisfacción porque en tres o cuatro horas se pudo resolver y la mayoría de los hogares tiene luz. AySA está pidiendo cuidado del agua porque tarda un poco más en volver la presión, por lo que se pide un uso responsable más que nunca hoy.

BL JL