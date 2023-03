Jorge Lapeña, presidente del Instituto Argentino de Energía "General Mosconi", declaró que el Gobierno debe dar explicaciones por el corte de luz de este miércoles. “La lógica es que se hagan las pericias, que se determinen las responsabilidades y que se apliquen las multas correspondientes”, sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Tan fácilmente se puede dejar sin luz a la mitad del país quemando unos pastizales? La cuestión de fondo es que frágil es el sistema de protección energético.

El incendio prueba que el sistema energético argentino es frágil. Porque un incendio, debajo de una línea en un pastizal, puede dejar sin servicio a toda la Argentina.

El sistema bien diseñado tiene que poder detectar la falla y aislarla, es decir, equilibrar la salida de esa línea sacando máquinas de servicio y reduciendo cables momentáneamente, hasta que el sistema reanude su servicio. Y no debería propagarse más allá de un cierto entorno geográfico.

Se ha perdido prácticamente la mitad de la carga, algunas personas sufrieron un shock menor, pero quienes quedaron atrapados en ascensores o subtes debieron pasar momentos angustiantes.

Esto es un hecho inusual. Las protecciones tienen que estar bien calibradas para operar en forma escalonada y actuar en milisegundos. Esto no es una operación manual, es un sistema automático que tiene que funcionar a la perfección.

¿Por qué no se dieron en milisegundos?

Es lo que el Gobierno tiene que explicar, y para explicarlo tiene que encarar una pericia profunda que debe hacer una institución especializada. Como la que se ha hecho en el análisis del evento producido el día del padre de 2019, que dejó sin luz a prácticamente toda la Argentina y que tardó casi un día en ser repuesto.

El secretario de Energía de ese momento, Gustavo Lopetegui, mandó a hacer la pericia técnica, que una vez hecha y publicada, fue explicada en el Congreso y se aplicaron las multas a quienes no cumplieron con los protocolos y actuaron de manera defectuosa.

Esto tiene un costo social de molestia, pero también económico de gente que perdió muchas cosas. La lógica es que se hagan las pericias, que se determinen las responsabilidades y que se apliquen las multas correspondientes.

Si la hipótesis de que fue intencional tuviera asidero, no alcanzaría con que alguien prendiera fuego, sino que ¿tendría que tener el contubernio de alguien que tenía que haber operado y no lo hizo?

No. El sistema debe estar diseñado y calibrado para operar de forma equilibrada y aislando la falla. Lo mismo que ocurre en una casa cuando hay un cortocircuito.

Si alguien lo quiso hacer intencionalmente, ¿tendría que saber que eso que debería operar en milisegundos no lo hace?

Evidentemente, si la falla tuvo esas características y no fue circunscrita a una zona cercana al evento y pasó a todo el país, el sistema o la calibración de ese sistema tenía fallas, entonces hay que hacer una pericia por esto.

Lo que ocurrió es un hecho grave que no debería haber llegado a tal, tendría que haber quedado en una zona mucho más chica de la que llegó. El sistema estaba pero no respondió de la forma que tendría que haberlo hecho.

Atucha tiene 360 megavatios (MWh), eso no se perdió, se perdieron 10.000-12.000 MWh, acá no alcanzan las explicaciones macro. ¿Por qué las protecciones del sistema no estaban calibradas de una forma que aislaran las fallas?

¿Esto sucedió en otras oportunidades y el sistema resolvió de manera distinta? ¿Normalmente están calibrados?

En el accidente anterior mayúsculo a este, la pericia demostró que el sistema tenía fallas de calibración, y fue parte del problema en lugar de parte de la solución. Se aplicaron las multas que correspondían.

¿Otras veces se produjeron incendios y el sistema estaba bien calibrado? ¿Alguna vez el sistema estuvo bien calibrado?

Sí, porque estos son eventos posibles, es decir, los incendios o las caídas de una torre o varias, son cosas que suceden. El tema es cómo son aislados debidamente por acción de las protecciones bien calibradas, y no se propagan a todo el territorio nacional.

Entonces no hay incendio intencional, porque esa persona podría no saber que el sistema tenía que haber solucionado el problema. Por eso son necesarios dos hechos, no solo la quema de pastizales, sino que no esté calibrado el sistema.

Exactamente, eso es lo que hay que periciar. Que el incendio haya sido o no intencional no importa, se produjo un incendio y el sistema tenía que haberlo aislado en milisegundos.

Es una acción automática que tenía que haber ocurrido y que no ocurrió.

