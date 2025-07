El papá de Pablo Grillo cuestionó a Gendarmería, que responsabilizó a su hijo por recibir el disparo

Fabián Grillo, el papá del fotógrafo que recibió el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno en su cabeza, repudió la investigación de Gendarmería que determinó que su hijo Pablo se ubicó “en la línea de tiro entre los gendarmes y los manifestantes”. “Es un renglón más en el guion absurdo que vienen diciendo esta gente”, declaró en La Previa de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

En concreto, la pericia de Gendarmería establece que el cabo primero Héctor Guerrero “en ningún momento pretendió dañar a persona alguna haciendo uso del arma no-letal”, sino que se trató de un “hecho fortuito”, producto de “la mala o cuasi nula visibilidad” y “el riesgo que el fotógrafo asumió” al ubicarse “entre los gendarmes y los manifestantes”.

“Es hasta ridículo lo que plantean, pero está en concordancia con lo que viene manifestando el Gobierno con sus voceros desde el inicio. No nos olvidemos que la defensa de Guerrero son los abogados de Gendarmería. Por lo tanto, no se puede esperar otra cosa”, dijo Fabián sobre la investigación. Según indicó, se trata de “un informe interno exprés” que no podría incidir en la causa.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Habló la madre de Alexia Abaigar y denunció que su hija vive un calvario: "Nos trataron como si fuéramos traficantes de drogas"

Ante la consulta sobre la situación actual del cabo Guerrero, el padre del reportero señaló que aunque “no se sabe si está o no en la calle”, no fue sancionado de manera formal. “Ellos dicen que obró como se debía, algo que es absolutamente mentira. Está muy claro en los videos, y la forma de tirar es en forma paralela al piso. No tiró para arriba a 45 grados”, dijo sobre los argumentos de Gendarmería sobre el disparo efectuado en marzo durante una manifestación de jubilados en el Congreso.

“Se ve que necesitan convencer a la gente de que tienen impunidad. Pero yo les advierto a las fuerzas de seguridad que siempre son los que terminan pagando los platos. Esta gente termina siendo impune, y los que terminan pagando los platos son los represores. Pasó con Fuentealba, pasó con Rafael Nahuel, y otros casos donde termina pagando el efectivo y los que dan las órdenes están sueltos”, afirmó.

Grillo aseguró que “hay un intento de disciplinar, no solo al periodismo, sino también “al que protesta, y a las fuerzas políticas que osan tocar sus intereses” y dijo: “Este es un Gobierno de rapiña. Vinieron a rapiñar. Saben que el tiempo es corto y tienen los días contados. No sé cuándo, la bola de cristal no la tiene nadie, pero el tiempo es corto, y en ese tiempo quieren juntar lo más que puedan. Es lo que hicieron siempre este tipo de gobiernos. El límite lo vamos a poner nosotros, el pueblo, como siempre”.

Sobre el estado de salud de Pablo, contó que su cuadro está evolucionando y que está trabajando en su rehabilitación con el equipo de quinesiólogos del hospital Manuel Rocca. También informó que será trasladado nuevamente al hospital Ramos Mejía para una nueva intervención en la que le colocarán la prótesis de cráneo.

Y agregó: “Por momentos está cansado, por momentos está contento. Se cansa mucho, porque no nos olvidemos que hace casi 4 meses está en terapia, una situación muy agradable para nadie. Perdió mucha masa muscular después de tanto tiempo de internación, pero ahora está recuperando un poco el peso”.

La Policía de la Ciudad tiró a la alcantarilla la mercadería de un vendedor ambulante en Once: “Ser pobre parece un delito”

Hacia el final de la entrevista, el padre del fotorreportero confirmó que ningún integrante del Gobierno nacional se comunicó con su familia. Si lo hicieron funcionarios de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, como Fernán Quirós —ministro de Salud porteño— y el gobernador bonaerense Axel Kicillof. También mencionó que recibió una llamada de la exvicepresidenta Cristina Kirchner.

En cuanto a la Justicia, declaró: “Yo creo en el pueblo argentino, que siempre puso los límites. Estos gobiernos terminan cuando el pueblo lo quiere. Y la Justicia, a la corta o a la larga, se va a tener que adaptar a las necesidades del pueblo. Los tiempos del sistema judicial no son tiempos humanos. Aunque cuando quieren, lo necesitan o se lo dictan, son muy rápidos también. Pero las Madres y las Abuelas nos enseñaron a tener paciencia”,

TV