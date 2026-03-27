El periodista atacado por Adorni explica cómo las preguntas dejaron desnudo al Jefe de Gabinete

“Intentaron arrastrar al barro a un periodista para desviar la atención”, resumió Nicolás Gallardo sobre el tenso cruce en Casa Rosada, donde una serie de preguntas dejó expuesta la falta de respuestas del Gobierno. En Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), el cronista aseguró que el episodio “no fue buscado” y que, ante la escalada, optó por correrse del eje: “Evité entrar en ese cruce fangoso e intenté que el protagonista no sea yo”, en una conferencia que, para él, evidenció más “ingenuidad” que estrategia por parte del oficialismo.

Nicolás Gallardo es un periodista especializado en política que cuenta con más de 13 años de experiencia en el ámbito periodístico. Se desempeña como cronista y redactor para medios como El Cronista, MDZ y CNN Radio.

¿Cómo te la llevas con el protagonismo que estas llevando en estos momentos?

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Han sido horas bastante particulares porque a diferencia de otras veces en conferencias de prensa, que también se han mediatizado, que ha habido cruces, en este caso no fue por una pregunta puntillosa que el gobierno considere provocativa, sino que fue al revés: que un funcionario intente arrastrar a cualquier periodista, porque hubo otros ejemplos el miércoles, arrastrar al barro a un periodista para intentar desviar la atención o al menos evitar responder los temas más específicos que se le habían consultado a Adorni.

Con lo cual fue particular porque no fue buscado, por eso lo quiero puntualizar. Pero bueno, tratando de llevarlo bien, en especial porque creo de alguna manera evité entrar en ese cruce fangoso de acusaciones o de disculpas e intenté que justamente el protagonista no sea yo. Era inevitable en épocas de cortos donde se puntualiza sobre estas cosas.

Día 838: Adorni, de candidato a pararrayos

Me hace reflexionar, primero, la importancia de la conferencia de prensa. Muchas veces cómo una pregunta tiene un efecto de dejar al rey desnudo, como la famosa fábula. El ejemplo clásico, incluso de la Academia Nacional de Periodismo, con el planteo de agregar a la fecha del Día del Periodista del 7 de junio, por Mariano Moreno, la de el día que José Ignacio López le hace la pregunta a Videla por los desaparecidos. Cómo una pregunta termina produciendo un efecto de dejar al poder totalmente desnudo.

Y me parece que esta conferencia de prensa, de alguna manera, lo que plantea es eso. O sea, qué útiles son, qué importantes son y por qué casualmente las hacen tan poco, porque evidentemente el poder, frente a un simple periodista, como dice nuestro todavía jefe de Gabinete, puede, con la palabra, tener más potencia que cualquier arma.

Primero coincido en la relevancia, la necesidad de que en Casa Rosada vuelvan a hacerse. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas, todavía ha sido tan relevante el comienzo de la gestión de Milei con las conferencias diarias de Adorni, que todavía creen que se siguen haciendo diarias o semanales, y se discontinuaron, no cuando fue jefe de Gabinete, sino cuando fue candidato a legislador porteño.

En su momento fue elegido, ganó; todo ese momento, hace más de un año que el contexto es de que no hay prácticamente conferencia de prensa. Pero lo más particular es que no es que todo esto que pasó con Adorni el miércoles se enmarcó en la continuidad de las conferencias, que no tenía alternativa y por eso tuvo que tratar de llevarlo lo mejor posible.

La convocó el gobierno, la convocó a Adorni. El gobierno creía que estaba lo suficientemente preparado para no solo responder las distintas consultas sobre la situación judicial de Adorni, sino que era lo suficientemente capaz de instalar la agenda parlamentaria o política del gobierno en el Congreso y demás. En esta vorágine de errores no forzados, la conferencia se preparó con dos días de anticipación: videollamadas, coaching, repaso de las publicaciones periodísticas.

A mí lo único que me asombra no es la contraofensiva o la estrategia de desviar la atención, que sabés que esto ha ocurrido con todos los gobiernos, pero en especial este gobierno, como llegó desnudo, yo coincido. Me asombró la escasa preparación o la ingenuidad del gobierno de querer que simplemente con considerar que no había que intervenir en la justicia, con dar algún dato y creer que con solo dar la agenda parlamentaria alcanzaba para superar la prueba. Eso me asombró, a diferencia de otra conferencia en la que se lo vio a Adorni un poco más firme.