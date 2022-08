El teatro Maipo celebra sus 100 años con un brillante musical

Un 15 de agosto de 1922 el emblemático teatro situado en Esmeralda 443 de la ciudad de Buenos Aires pasaba a llamarse Maipo abandonando su nombre de Esmeralda, aunque cuando se inauguró en 1908 se llamaba Scala.

Desde aquel día, importantísimas obras pasaron por su escenario revolucionando al público argentino y a la prensa. Considerada la sala como “la catedral de la revista porteña”, han pisado sus tablas figuras como Lola Membrives, Iris Marga, Gloria Guzmán, Tita Merello, Sofía Bozan, Tania, Pepe Arias, Dringue Farias, José Marrone, Nélida Roca, Nélida Lobato, Juan Verdaguer, Ethel y Gogó Rojo, Norma y Mimi Pons, Jorge Porcel, Alberto Olmedo, Antonio Gasalla, Nacha Guevara, Carlos Perciavalle, Susana Giménez y Enrique Pinti, entre otras celebridades del espectáculo.

Hoy, 100 años después, parece no haber perdido la calidad de sus espectáculos sino haber logrado fortalecer su vínculo con el arte. Actualmente en cartelera se encuentra el musical Come From Away, una excelente muestra artística con una historia brillante y un elenco nacional que enorgullece al género.

El espectáculo multipremiado nacido en Broadway, encontró su versión en Argentina de la mano de Carla Calabrese como directora, bajo la producción de The Stage Company y un elenco de 15 artistas que se lucen bailando, cantando y actuando. La historia es real y trata de los 7 mil pasajeros provenientes de todas partes del mundo que debieron aterrizar en un pequeño pueblo de Canadá.

Cuando el mundo se conmovía con el atentado a las Torres Gemelas en Estados Unidos, el 11 de septiembre de 2001, los vuelos que estaban destinados a ese país tuvieron que ser desviados a otros destinos. La isla de Gander, New Foundland (Terranova) fue uno de los lugares, recibiendo a 38 aviones en un aeropuerto casi en desuso.

Con pocos recursos, espacios escasos y una infraestructura muy limitada, el pueblo recibió la noticia que turistas con distintos idiomas, religiones y costumbres, estaban llegando para ser hospedados. En medio de uno de los momentos más oscuros de la historia reciente, los ciudadanos de esta lejana localidad le pusieron luz a tanto dramatismo con su solidaridad, abrazando al doble, casi al triple de la cantidad de su población, a las miles de personas que aterrizaron en sus tierras.

En Come From Away esto está muy bien reflejado, el musical nos permite viajar en esta experiencia de empatía, solidaridad, esperanza y calidez humana. Parece encajar perfecto en esta época, y en muchas otras, cuando el mundo vuelve a vivir una guerra y la necesidad de muchos ciudadanos de huir de un país.

Vale destacar que esta es una de las mejores propuestas que tiene el público porteño para reflexionar y disfrutar de una calidad internacional pero con un elenco nacional que lo deja todo arriba del escenario.

Hace unos días, el musical entraba a la historia por haber recibido 23 nominaciones a los Premios Hugo: Mejor músical, Mejor producción integral (The Stage Company), Mejor dirección general (Carla Calabrese), Mejor actuación protagónica femenina (Mela Lenoir), Mejor actuación protagónica masculina (Edgardo Moreira), Mejor actuación de reparto femenina (Marisol Otero y Gabriela Bevacqua), Mejor actuación de reparto masculina ( Fernando Margenet, Manuel Victoria, Pablo Sultani y Sebastián Holz), Mejor interpretación femenina en ensamble (Lali Vidal), Mejor interpretación masculina en ensamble (Agustin Pérez Costa y Patricio Witis), Revelación argentina (Argentino Molinuevo), Mejor adaptación y o traducción de libro y letras (Marcelo Kotliar y Carla Calabrese), Mejor dirección musical (Santiago Rosso), Mejor dirección vocal (Sebastian Mazzoni), Mejor diseño de escenografía (Tadeo Jones), Mejor coreográfica (Agustin Pérez Costa), Mejor diseño de vestuario original (Silvana Morini), Mejor diseño de sonido original (Eugenio Mellano Lanfranco), Mejor diseño de luces original (Gonzalo Gonzales).

El equipo se completa con, en el elenco Gabriela Bevacqua, Carla Calabrese, Sebastián Holz, Mela Lenoir, Fernando Margenet, Argentino Molinuevo, Edgardo Moreira, Silvina Nieto, Marisol Otero, Agustín Perez Costa, Pablo Sultani, Silvana Tomé, Manu Victoria, Lali Vidal y Pato Witis. Swings: Luli Asad, Agustín Perez Costa, Fátima Seidenari, Lali Vidal y Pato Witis.

La orquesta en vivo está conformada por Santiago Rosso (dirección musical/piano/acordeón) Santiago Molina (flauta irlandesa/tin whistle/gaita irlandesa) Maximiliano Cataldi (batería) Natacha Tello (violín) Mariano Sáenz Tejeira (bodhrán/percusión/ugly stick) Paula Solange Morales (bajo eléctrico/bajo acústico/fretless) Pablo Mengo (Guitarra Eléctrica/Acústica/Nylon) y Luis Lattanzi (mandolina/guitarra).

