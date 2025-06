Eleonora Gosman: “Los miembros de BRICS apoyan a Irán”

La periodista y corresponsal en Brasil consideró que “no hay manera de unir” las posiciones de Lula Da Silva y Javier Milei sobre la guerra en Medio Oriente y aseguró que Lula podría visitar a Cristina Kirchner en su viaje a Buenos Aires. “Desde Brasil, lo que ha ocurrido con Cristina no tiene diferencia con lo que ocurrió con Lula”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Eleonora Gosman es periodista. Se desempeña como corresponsal en Brasil desde 1996. Es la argentina que mejor conoce ese país: lo recorrió a lo largo y a lo ancho, y cubrió desde entonces todas las elecciones presidenciales. Entrevistó en exclusiva a cuatro jefes de Estado de ese país, con la excepción de Jair Bolsonaro. Es autora también del sitio Brasil 7 días.

Faltan pocos días para que se produzca en la Argentina la visita del presidente Lula, para tomar la presidencia pro témpore del Mercosur. Es el 6 y 7 de julio, o sea, estamos a dos semanas prácticamente de que esto suceda. ¿Qué expectativas tenés de cómo será esa cumbre? Supongo que fría con respecto al presidente Milei. Y si creés que hay posibilidades de que termine visitando a Cristina Kirchner.

Mirá, yo creo que es antes del 6, porque el 6 y 7 es la cumbre de los BRICS aquí en Brasil, en Río de Janeiro. Esto creo que va a ser, si no me equivoco, entre el 3 y el 5. Realmente no lo tengo claro, no me acuerdo en este momento la fecha exacta, pero es antes de la cumbre de los BRICS.

Entiendo que es una agenda muy cerrada la que tiene el presidente Lula, porque creo que el día anterior, comienzan los festejos de la independencia de Brasil, en El Salvador.

El tema es así. No es tanto eso, porque él va el día anterior a la cumbre presidencial, porque antes hay cumbre de ministros, etcétera. Va por la noche y se queda esa noche hasta el mediodía del día siguiente, que es el día de la cumbre. No va a participar del almuerzo, esa es una decisión.

Y hay una expectativa de que él realice una visita a Cristina Kirchner. Todavía no está confirmado oficialmente, pero varias fuentes del gobierno dijeron eso.

O sea que va a estar menos de 24 horas, digamos.

Si, menos de 24 horas, efectivamente. Y creo que eso tiene mucho que ver con las diferencias de posición de Argentina y Brasil en temas internacionales. Creo que es muy manifiesto. Basta ver cuál es la posición del presidente Milei para ver que no hay ninguna cercanía con la posición de Brasil respecto de una guerra en la cual Milei felicitó al presidente Trump y al primer ministro Netanyahu, tanto que Lula condenó el ataque de Israel a Irán, que esto fue hace diez días ya.

Uno o dos días después tenemos la cumbre de los BRICS, en la que supuestamente tienen que participar los representantes de Irán también, que es uno de los integrantes. En este contexto me imagino a Rusia, me imagino a China y al representante de Irán en esa reunión de los BRICS. No sé si no se va a transformar en una especie de evento mundial inimaginado cuando se marcó esa fecha, en el contexto de la guerra entre Estados Unidos e Irán.

Efectivamente, como vos decís, por lo que se sabe hasta ahora, los miembros de los BRICS apoyan a Irán. Hay que ver también qué pasa con Arabia Saudita, que es miembro ahora de los BRICS. Hay que ver si ellos van a apoyar directamente a Irán o tendrán algún punto intermedio. O sea, la declaración seguro va a ser una declaración por la paz, contra la guerra, y especialmente contra ataques a instalaciones nucleares. Por los efectos que esto podría tener en la región.

Vos imagináte que ya atacaron tres áreas nucleares en Irán, que son Fordow, Natanz e Isfahán… La Agencia Internacional de Energía Atómica dice que no hay, en principio, escape de materiales radioactivos. Pero hoy Fordow volvió a ser atacada por Israel. Entonces no sabemos qué pueda realmente pasar y cómo esto pueden llegar a impactar los elementos radioactivos en los países vecinos. No es solamente un problema de Irán.

Está anunciada, para la reunión de los BRICS, la participación de presidentes. Por ejemplo, en el caso del presidente chino. Obviamente, Putin no puede viajar porque siempre está la posibilidad de que sea detenido en cualquier momento, e imagino que no viajará tampoco el presidente de Irán. Pero en el caso de China, por ejemplo, ¿está anunciada la presencia del presidente?

Efectivamente, está recontra anunciada la presencia del presidente chino. Te quiero recordar: la última vez que se hizo en Brasil la cumbre de los BRICS, que no fue hace mucho tiempo, estaba Bolsonaro. Fue en 2020 porque en esa época estaba Bolsonaro como presidente de Brasil y recibió a Xi Jinping.

En esa época también vino Putin, porque no tenía problemas. Te cuento esto para mostrarte que esta es una cumbre presidencial, y que China le da mucha importancia a esto. Además hay que recordar que están Pakistán y la India también dentro de los BRICS.

Sí, ahí en ese sentido pareciera que han tratado de hacer alguna forma de equilibrio. Porque Arabia Saudita es contraria a Irán, y Pakistán es contraria a la India. O sea, trataron ahí de equilibrar un poco. Ahora, ¿te imaginás, o no sé qué especula la prensa brasileña, quién va a ser el representante de Irán allí?

No, no. Yo imagino que no menos del canciller. Yo lo estuve escuchando y es una personalidad importante. Así que, bueno, eso es probable. No creo que sea el presidente actual. No, para nada.

Acá en la Argentina se le dio mucha difusión a la declaración que hizo Pimentel respecto de que Lula vendría a ver a Cristina. Paralelamente, si no entiendo mal, nunca fue confirmado y nunca salió del presidente Lula a decir que iba a venir a visitar a Cristina. ¿La prensa brasileña cómo registró esto? ¿Le da crédito al hecho de que Lula vaya a ver a Cristina, o al contrario, lo minimiza?

Depende de la prensa. En realidad, hay algunos medios con críticas. No son todos los medios uniformes en cuanto a la política exterior de Brasil y particularmente de Lula a Silva.

Creo que él va a hacer esta visita por una cuestión, si se quiere, de devolver la actitud que tuvieron con él los presidentes ligados a Cristina. Alberto, que lo fue a visitar directamente a la cárcel en Curitiba. Yo no sé si vos recordás esto, pero fue un elemento importante en ese momento. Y bueno, es lógico que él visite a Cristina. Tendría mucha lógica.

Mirá, lo cierto es que Lula no va a estar en el almuerzo de los presidentes, lo cual no es un detalle. Ya se sabe que no va a tener una bilateral con Milei, con lo cual es ampliamente factible que sí se encuentre, que vaya a ver a Cristina en algún momento la va a ir a ver, pero no está confirmado.

Tengo la sensación de que tanto Itamaraty como el embajador preferirían que no sucediese eso. Pero es una presunción. Una cosa es el deseo de Lula personal, y otra el deseo de la diplomacia brasileña, tratando de reducir cualquier conflicto agregado con la Argentina.

Y mirá, Jorge, yo te pregunto: si vos recibiste a alguien que se comprometió con vos, que fue el caso de Alberto, en una prisión... Esa es la diferencia con el caso de Cristina, que Cristina no está en prisión. Está en su casa. O sea, presa, pero en su casa. Entonces, es muy difícil no devolver el gesto. Sobre todo cuando las condiciones de detención de Cristina Kirchner tuvieron semejanzas, por lo menos en lo formal, con la detención de Lula.

Tiene mucha lógica. Y habrá que ver cuánto Lula identifica a Cristina con Alberto Fernández. Porque cre que fue una actitud personal de Alberto Fernández, nunca fue de Cristina Kirchner. Cristina Kirchner nunca lo fue a visitar.

Pero Lula habló por teléfono con Cristina justo el mismo día en que a ella le decretaron la prisión. O sea que en ese sentido también él ha tenido un gesto. Él dijo, inclusive, recordá que él dijo que la había encontrado en una situación de tranquilidad que no se imaginaba. Digamos, tuvo gestos de aproximación importantes. Es un gesto político.

O sea, visto desde Brasil, lo que ha ocurrido con Cristina no tiene diferencia con lo que ocurrió con Lula. Es más, trajo el recuerdo de todo el proceso que ocurrió con Lula, que finalmente fue anulado por completo. Ese proceso ya no existe más. Fue anulado por la Corte Suprema por problemas judiciales en la arquitectura del proceso. Y él finalmente fue presidente. Entonces, las dos posibilidades: la de visitarla va a ser crítica, y la de no visitarla también.

Y se agrega también que necesita el permiso de la Justicia….

No, sin duda. Y quería agregar algo sobre la posición de Brasil sobre el tema de la guerra contra Irán. Es un tema muy importante, porque esto marca una diferencia muy grande con Argentina. 180 grados de distancia. O sea, no hay manera de unir ambas posiciones.

Y me parece que el punto del BRICS es el punto central. Al estar Irán dentro del BRICS, evidentemente la posición no puede ser la misma. O sea, uno de los países del BRICS es atacado por un país que no es del BRICS. Entonces, me parece que ahí comienza —si vos querés— el camino divergente, que parece absolutamente esperable. Además, de hecho, en el G7, Lula ya había hecho un llamado a que la paz en Medio Oriente no se consumara a través de actos bélicos, antes de que hubiera atacado Estados Unidos. Así que me parece absolutamente normal. Entonces, la primera semana de julio nos mantenemos en contacto.

Un abrazo muy grande, muchísimas gracias.

