Elisabetta Piqué: "Hay expectativas con que haya un video de Francisco para el ángelus de este domingo"

Elisabetta Piqué, corresponsal en el Vaticano para el diario La Nación, adelantó que hay expectativas de que el papa Francisco recite el Ángelus del próximo domingo en un video y destacó que “es una buena señal” que pueda hablar. Sobre los detalles de la salud del Sumo Pontífice, declaró que “nadie sabe exactamente cuánto falta” para su recuperación pero señaló que continúa con su tratamiento. “Además de la fisioterapia respiratoria, está haciendo fisioterapia motora”, indicó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3),

Elisabetta Piqué es corresponsal en Italia y en el Vaticano para el diario La Nación y entrevistó al papa Francisco en distintas oportunidades. Además, recibió el Premio Pluma de Honor de la Academia Nacional de Periodismo por su cobertura durante la guerra de Ucrania.

Con la voz cansada, el papa Francisco agradeció: "Que Dios los bendiga y que la Virgen los ayude"

Comenzamos la columna de apertura de este programa criticando a aquellos que anunciaban anticipadamente la muerte del papa Francisco. En el caso específico de Argentina, se daba con el periodista Feinmann, y al mismo tiempo pusimos algunos casos, como el de curas españoles diciendo que rezaban para que el Papa fuera rápido al cielo. ¿Qué percepción tenés vos, desde Italia, de aquellos que parecen alegrarse de la enfermedad y precipitar la muerte del Papa?

Mi percepción es que creo que se comenta solo, es muy impresionante. Estoy cubriendo el Vaticano hace más de 20 años y, la verdad es impresionante, sobre todo habiendo cubierto el final del pontificado de Juan Pablo II. En esta cobertura de este momento del pontificado, y de un Papa que está frágil y que tiene neumonía, es realmente sorprendente el lugar que están teniendo las noticias falsas porque justamente hace 20 años no existía Twitter, no existía Instagram ni las fake news.

Tengo hijos adolescentes que me preguntan si se murió el Papa hace ya dos semanas. Cuando les pregunto dónde lo vieron, me dicen que en TikTok. Después se encuentran con amigos que dicen que el Papa ya murió, pero no lo anuncian". Sabemos que es verdad que finalmente se originan por sectores muy pequeños, porque este Papa es enormemente respetado y querido en todo el mundo. Son sectores muy pequeños a los que les encantaría que este pontificado revolucionario y de una importancia más que trascendental termine porque este es un Papa que ha llegado, sobre todo, a los no católicos. Lo veo como algo muy lamentable y como otro fenómeno de este tiempo de decadencia que estamos viendo en muchos sentidos en este momento en el mundo.

¿Cuántas veces entrevistaste al Papa?

Entrevisté al Papa para el diario La Nación dos veces. Una fue antes que vos en el aniversario de los 10 años, en marzo del 2023. La anterior fue en 2014.

Además de eso, tenés una relación de afecto con el Papa. Creo que incluso desde el punto de vista familiar, ha participado en alguna ceremonia muy cercana. No sé si estoy siendo imprudente de compartir esto con la audiencia.

No, no. Son pequeños detalles que yo no ventilo, pero es un hecho que lo conozco hace 24 años, desde que él vino a Roma para ser creado cardenal. Lo entrevisté como arzobispo de Buenos Aires, que estaba siendo creado cardenal por Juan Pablo II, en febrero del 2001, para La Nación. En ese momento nos conocimos y enseguida hubo una buena sintonía. Cuando yo iba a Buenos Aires, él me invitaba a comer a la Curia y cuando venía a Roma venía a comer a mi casa. Tanto es así que cuando tuve mi primer hijo, le pedimos a él que lo bautice, así que es verdad que tengo una relación cercana con él.

Elisabetta Piqué junto al papa Francisco

Claudio Mardones: En vista de los pronósticos y los cuidados que están tomando después de la circulación de información falsa durante estos últimos días, ¿cómo va a ser la gestión de la Iglesia de ahora en adelante? ¿Nos preparamos para un Bergoglio que va a pasar varias semanas en el sanatorio conduciendo la Iglesia?

El Jubileo sigue adelante. Este domingo, por ejemplo, está el Jubileo del Voluntariado, y como pasó en otros domingos, el Papa está designando cardenales. En este sentido, este domingo lo reemplaza el cardenal (Michael) Czerny, que es el del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. Como se registra en el boletín de la Santa Sede, ha recibido dos veces al cardenal (Pietro) Parolin y al arzobispo (Edgar) Peña Parra, su número dos y su número tres. La maquinaria vaticana sigue adelante.

También habrán visto que, para los últimos ángelus -la oración dominical-, él ha enviado un texto. Todavía no se sabe qué va a pasar con el cuarto ángelus, el de este domingo. Hay expectativas con que haya un video de Francisco para el ángelus de este domingo, aunque sin asomarse al balcón, porque todavía hace frío en Roma. Quizás lo haga en un video. Hace poco, la cuenta del Papa, en X (ex Twitter), publicó un tuit de agradecimiento.

Yo creo que él realmente está conmovido. En estos días de gran preocupación y ansiedad, está habiendo una transparencia de la información que no hemos visto ni con el Rey de Inglaterra, ni con Kate Middleton, ni con Biden, ni con Trump antes de ser electos. Hay una transparencia en la información, con detalles casi íntimos, como los de la crisis respiratoria y el detalle de que el Papa vomitó y después inhaló. Es decir, son todos detalles que, si son así, es porque él dio la orden a Sergio Alfieri, que es el médico que lo operó dos veces del abdomen, con el cual él tiene una relación de confianza.

Es la segunda vez que lo manda al frente, para decirlo en criollo, porque fue el que dijo cómo estaban las cosas. Este es un hombre de 88 años, que de cabeza parece de 60, pero que tiene neumonía bilateral y que no está fuera de peligro. Él también adelantó que puede haber crisis, porque tiene una bronquitis crónica. De hecho, él dijo que el Papa va a salir cuando se resuelva la neumonía aguda, pero que va a seguir teniendo esa bronquitis. Él pintó el cuadro de un Papa que está frágil que, aunque se cure ahora de esta neumonía, que es lo que parece que está sucediendo y que va a suceder en forma muy, muy lenta, igual va a tener que cuidarse. Por eso, la pregunta que me hacían es la gran pregunta, y nadie sabe exactamente cuánto falta.

Todos los días hablo con una médica que me ayuda a interpretar el parte, y ella dice que, para una persona joven, una neumonía bilateral tiene una recuperación de 15 días. Acá estamos con una persona con un cuadro, además, de fragilidad por otros temas, y por ahí haga falta un mes. Es decir, no se sabe cuánto. Lo que sí se sabe es que el Papa está presente, como con el mensaje de agradecimiento, los nombramientos de obispos, los mensajes que está enviando y la homilía del miércoles de ceniza que leyó en su lugar el cardenal Angelo Di Donatis.

Eduardo Feinmann sobre la salud del Papa Francisco: “Ya nadie cree en los comunicados del Vaticano”

Hoy no va a haber boletín médico por primera vez desde que fue internado porque no quieren estar repitiendo todas las mismas cosas, como que está estable con un cuadro complejo. De todos modos, sabiendo que, si hay este vacío informativo están los que las inventan, están dando noticias y esta mañana la sala de prensa del Vaticano hizo saber que el Papa sigue con su terapia. Un dato importante es que, además de la fisioterapia respiratoria, está haciendo fisioterapia motora. El tema de la movilidad, para una persona que ya tenía dificultades de movilidad por el tema de la rodilla derecha, es algo importante.

Es un panorama con muchos interrogantes, pero con un Papa que está totalmente al mando y que demuestra, también, con la fragilidad de ese audio, esa transparencia y esa autenticidad de siempre, con el deseo de decir gracias. Es un jesuita que cree en la oración, en el poder de la oración, y por eso quiso agradecer con este audio.

Por otro lado, otra periodista mucho más joven me comentó que su marido, que tuvo neumonía bilateral durante el COVID, no podía hablar. Su marido, mucho más joven que el Papa, no podía hablar. Así que lo de ayer es, según muchos médicos, es realmente algo que habla de una persona que, bien o mal, se está recuperando. Por eso había sido una muy buena señal que en el parte de anteayer hubieran dicho que había vuelto a llamar al párroco de Gaza, Gabriel Romanelli, porque hubo días en los que no estuvo en condiciones de hablar.

De todas las coberturas que hiciste en tu vida, ¿te emociona esto?

Todas las coberturas me emocionan, y ésta, por supuesto, más que ninguna porque se trata de una persona que ha tenido una importancia enorme en mi vida. Trato de ponerme la coraza, como en mis coberturas de guerra, para hacer mi trabajo lo más profesionalmente posible y tratar de dejar afuera la emoción para seguir adelante, como diría él.

