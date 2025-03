Emiliano Yacobitti: "Scioli y Francos no le dicen al PJ qué hacer, los radicales mileístas tampoco deberían"

En medio del enfrentamiento entre distintos sectores del radicalismo, y de cara a las próximas elecciones legislativas, Emiliano Yacobitti dijo que trabajará para que los integrantes de su partido cercanos al oficialismo no tengan “libertad de acción”. “Es muy difícil trabajar con un bloque que vota cosas distintas”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Emiliano Yacobitti es vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y referente del radicalismo porteño. Fue diputado nacional en 2019, vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA en 2018 y presidente del Comité de la Unión Cívica Radical de la Ciudad de Buenos Aires en 2003. Según el último ranking de la edición QS del World University Ranking by Subject, la UBA se posicionó este año como la primera institución académica de Argentina y de América Latina.

La UBA amplió su presencia en el ranking global y ya son 13 las disciplinas que entraron al Top 100

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Me gustaría que explicaras la importancia del reconocimiento que recibió la Universidad de Buenos Aires.

La verdad es que estamos muy contentos en la universidad porque lo que muestra el ranking no solamente es el posicionamiento de la Universidad de Buenos Aires, como ya viene pasando hace varios años, sino también incorpora nuevas temáticas. Desde la universidad venimos haciendo el esfuerzo para renovar permanentemente los planes de estudio, la oferta de las carreras, los tiempos que duran las carreras y las modalidades.

En este caso, la mejor ranqueada fue Ingeniería en Petróleo, una carrera que creamos hace casi 8 años. Obviamente, nosotros entendemos que las universidades públicas tienen que estar permanentemente en contacto con la sociedad, en contacto con el entramado industrial, empresarial y de desarrollo de los países, para poder generar los profesionales y los científicos que hacen falta. Lo mismo pasa con las carreras de bioingeniería, y estamos viendo que la demanda por parte de los estudiantes en la cantidad de cambios de carreras es importante. Solamente el año pasado se reformaron los planes de estudio de más de 20 carreras en la Universidad de Buenos Aires.

Se está realizando en Houston, Estados Unidos, el simposio anual de energía más grande que se hace todos los años. Por primera vez colocaron a la Argentina entre las potencias petroleras mundiales a partir de Vaca Muerta. Argentina hoy está en el radar, como en su momento lo estuvieron los países de la OPEP, o como Venezuela o México, como país altamente exportador de energía fósil. Además, en los últimos años se creó una oportunidad de trabajo en esa área mucho mayor que en otras…

Por supuesto. Y no solamente eso, sino que hay que entender que hoy, una de las restricciones que tienen esas nuevas inversiones es poder contar con profesionales de acuerdo a nivel mundial, y el rol de las universidades tiene que ver con estar reformándose permanentemente, enseñar los saberes tradicionales, pero también incorporar estas nuevas demandas. Con la velocidad exponencial con la que viene cambiando el mundo tecnológico, las universidades no pueden estar fuera de eso. Eso lo estamos viendo en las consultas, en las inscripciones y en los cambios de carrera.

Déjame que te aproveche tu rol como dirigente importante del radicalismo: para consultarte qué va a pasar con el radicalismo de la Ciudad de Buenos Aires en las elecciones de la Legislatura ahora, en mayo. ¿Una parte del radicalismo va a ir con Larreta, otra parte con Santoro y otra con Jorge Macri?

La semana anterior hicimos un plenario y definimos el marco de alianzas. El problema que existe es que, al no haber PASO, no hay posibilidad de discutir con quién tenés muchas coincidencias, pero algunos matices que te diferencian. Creo que el PRO está en un proceso de decisión de si va o no va con La Libertad Avanza y no tengo entendido si Horacio Rodríguez Larreta, a quien nosotros apoyamos como candidato a presidente, tomó o no la decisión de competir. Si me preguntas a mí, yo creo que lo más probable es que el radicalismo tenga su propia oferta electoral en la Ciudad con los partidos aliados, como Confianza Pública, el socialismo, y que vayamos con esa oferta electoral.

¿Quién sería el candidato? En el caso del PRO claramente sería Vidal, en el caso de La Libertad Avanza, Adorni, en el caso del peronismo, Santoro. ¿Quién sería en el caso del radicalismo el candidato en el primer candidato en el tema de la Legislatura? Al no haber PASO y ser la primera elección, es como una especie también de PASO que va a dirimir posiciones e indicar una tendencia que se puede proyectar a octubre.

Eso por ahora no lo sabemos. Martín (Lousteau) tiene que renovar su banca de senador y se puso a disposición del partido para lo que haga falta, como siempre. El radicalismo también cuenta con muchos jóvenes para promocionar, y eso siempre nosotros tratamos de que sea uno de los principales valores a la hora de conformar las listas. Te prometo que, ni bien esté, ni bien esté la lista conformada, vas a ser el primero al que le mande un mensaje para que la puedan dar a conocer.

Emiliano Yacobitti junto a Martín Lousteau, senador y presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical

Claudio Mardones: Te tomamos la palabra…

Es que realmente no lo sabemos, no lo tenemos en claro todavía. Posiblemente uno se pueda poner de acuerdo con otros partidos y ordenar la oferta local en base a la oferta nacional, y si no, haces el frente político. Lo que sí te puedo decir es que, salvo los que ya son legisladores, todos los radicales, o por lo menos lo que venimos discutiendo, están dispuestos a estar en la lista para hacer la mejor elección posible.

CM: El titular del partido, Martín Lousteau, cuestionó a sus correligionarios por no haber dado quórum en la Comisión de Acuerdos y haber esperado que hubiera quórum para bajar. La síntesis fue el pliego de Manuel García Mancilla a un paso de llegar al recinto del Senado y que se pueda articular una ofensiva opositora de rechazo. No es lo que comparten buena parte de ese bloque. ¿Cómo van a sintetizar eso en la Convención Nacional? El radicalismo renueva 25 bancas este año. ¿Se viene la libertad de acción en la Convención?

Te puedo decir para qué voy a trabajar. Yo voy a trabajar para que no haya libertad de acción y para que el radicalismo nacional, que es el ámbito de la Convención, tenga marcos claros de con quiénes se pueden hacer frentes políticos y con quiénes no. Te lo resumo: no haría un frente político con las fuerzas que nos trajeron hasta acá y nos dejaron esta realidad de la Argentina, y no haría, bajo ningún punto de vista, un frente político con quienes están desfinanciando a los que menos tienen. Eso es desde la posibilidad de progreso, como las universidades, o los que se rompieron el lomo laburando, como los jubilados. Yo no me imagino que esa es la posición de los radicales.

Yo no me imagino una convención radical diciendo o habilitando hacer una alianza con Javier Milei, que dice que Alfonsín fue el peor presidente democrático y que tiene miedo de que se realice una comisión investigadora. Me parece que está bien que el radicalismo discuta esas cosas, porque por algo es el partido más institucional de la Argentina y tiene sus ámbitos de discusión. Evidentemente, esto está pasando en los distintos partidos. La única diferencia es que, si (Daniel) Scioli y (Guillermo) Francos no le dicen al PJ qué hacer, los radicales mileístas tampoco deberían.

Lo que no nos puede pasar en la Argentina es que los partidos políticos pretendan ser un conjunto de bancas, en vez de representar un conjunto de ideas, sin que la gente sepa qué van a representar después, sobre todo porque creo sinceramente que eso debilita el sistema democrático. Porque después se hace mucho más difícil el trabajo en las Cámaras. Es muy difícil trabajar con un bloque que vota cosas distintas.

Lousteau tildó de "hipócritas" a sus correligionarios y Abad lo acusó de "una bajeza fuera de lo común"

CM: Seguís muy de cerca el mapa nacional y hay algunos polos que empiezan a cristalizarse, como Alfredo Cornejo, que volvió a la gobernación de Mendoza y está en una línea de mayor acercamiento con el Gobierno y Leandro Zdero, gobernador del Chaco, y nacimiento de Chaco Puede, que implica un acuerdo con La Libertad Avanza. ¿Qué puede pasar en esos distritos? ¿Las desdobladas amplían la posibilidad de acuerdos que pongan en duda esta definición que planteas?

En las elecciones desdobladas, los que tienen la potestad de decidir son las convenciones de cada uno de los distritos. Lo que a nosotros no nos puede pasar es que en la elección que se eligen diputados y senadores nacionales, que son los que conforman el Congreso que necesita ponerle límites a lo que está pasando en la Argentina, no tengamos una posición unificada.

Es lógico que Leandro Zdero haga un frente político con quienes apoyen su gestión. Lo que no es lógico es que los de La Libertad Avanza digan que apoyan la gestión de Zdero. Si Maximiliano Pullaro gobierna y los legisladores de La Libertad Avanza quieren votar a Pullaro, a mí me parece perfecto, como si lo hacen los kirchneristas. Lo que no me parece bien es que los radicales tomemos como definición política apoyar el gobierno de Javier Milei. Así como hace cosas con las que estoy de acuerdo, como resolver el problema de las calles sitiadas que teníamos en la Ciudad, en la gran mayoría de las cosas tenemos diferencias de fondo.

Elizabeth Peger: Atento a lo que pasó el miércoles frente al Congreso, y tomando en consideración otros hechos como el escándalo cripto, la nominación de jueces para la Corte por decreto, el DNU para el acuerdo con Fondo Monetario Internacional, ¿qué reflexión tenés al respecto?

Creo que nuestro rol es el rol que está llevando adelante Martín Lousteau en el Senado y otros tantos senadores y diputados. Si hay un escándalo o sospechas de corrupción, lo más lógico es que el Senado y el Congreso constituyan una comisión investigadora. Así como creo que plantear el juicio político es pretender partidizar una discusión, lo más lógico es que investigue el Congreso, como lo hizo en tantas otras oportunidades, y que los funcionarios vayan a aclararle a los legisladores lo que pasó.

Yo no entiendo por qué hay opositores que dicen que fue un hecho de corrupción, pero que no votan una comisión investigadora, así como no entiendo que haya senadores que dicen que está mal nombrar los jueces por decreto y que no den quórum para sancionar o votar en contra de un juez de la Corte que dijo en el Senado que no iba a asumir por decreto y que fue asumido por decreto. Uno tiene que ser consecuente con lo que dice.

TV