Luego de que el Gobierno anunciara la eliminación de la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) del caso $Libra mediante un decreto, el abogado constitucionalista Gustavo Ferreyra aseguró que el escándalo de la criptomoneda es “causal de mal desempeño, de imputación y de juicio político” en una democracia desarrollada. “Es increíble que se autoinvestiguen. No se van a autoinvestigar”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Gustavo Ferreyra es abogado constitucionalista, reconocido por su labor como docente e investigador en temas de derecho público, transparencia institucional y sistema republicano. Ejerció como profesor en diversas universidades del país y actualmente es titular de la cátedra de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires. También es autor de numerosas publicaciones como “Notas de Derecho Constitucional y Garantía”.

Causa $Libra: cuáles son los expedientes que tienen en jaque a Javier Milei y su hermana Karina

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

¿Qué opina de la decisión del Presidente de disolver la unidad investigadora sobre una causa que lo involucra personalmente, sin que haya un informe público previo?

Parece mentira que transcurrieron tres meses, pero pareciera que han sucedido tres años desde el escándalo $Libra. En una democracia desarrollada y avanzada, lo que sucedió con $Libra es una causal de mal desempeño, de imputación y de desarrollo de un juicio político. Acá no ha sucedido nada de eso. Y lo que se ha conocido hoy en el Boletín Oficial, de la autodisolución de este grupo de tareas, es lo que se esperaba. No iban a autoinvestigarse. Y, por otro lado, están violando el artículo primero de la Constitución, en el sentido de que no hacen público absolutamente nada de las funciones que le fueron encomendadas. Pero aparte, es increíble que se autoinvestiguen. No se van a autoinvestigar.

¿Qué debería hacer la Justicia?

La Justicia debería ir muchísimo más rápido en esta investigación. La función principal de este grupo de tareas que se disolvió hoy estaba fijada en el propio decreto. El decreto del 19 de febrero decía que se iba a autodisolver a los tres meses. Era como lo de Misión Imposible: se quemó. Ellos tenían que recuperar información y aportarla a la Justicia. Lo que pasa es que los tiempos de la Justicia son horrorosos. Son un horror, verdaderamente. Procesalmente, no hay absolutamente nada, cuando tenemos que el Presidente de la República, hace tres meses, con ejercicio de sus potestades presidenciales, se ocupó de un negocio privado. Esto es así de claro. No hay mayores explicaciones. Esto está completamente detenido en el tiempo.

Por otro lado, mañana va a haber una gran discusión en el Congreso porque el oficialismo va a sostener que esto no se puede votar. Entonces, como esto no se puede votar en el pleno de la Cámara de Diputados, lo que van a querer es dejarlo ahí en stand-by. O sea, una discusión empatada 14 a 14, y una comisión formada sin autoridades y sin funcionamiento. Esa es la realidad.

¿Le sorprende que, pasado ya 15 meses de gobierno, la Corte Suprema de Justicia no haya intervenido en ninguna de las causas que llegaron a la Corte, como las de alguna provincia respecto al decreto de diciembre de 2023, o inclusive que no haya actuado en per saltum?

Hace 20 días aproximadamente publiqué un libro sobre el derrumbe del Estado, que te envié, no sé todavía si te habrá llegado…

No, así que aprovecho a reclamarlo.

Se llama “Escritos iniciales sobre la forma del Estado", y trata concretamente del derrumbe del Estado argentino. En el propio prólogo de la obra, donde vos estás citado, yo me hago alrededor de entre 20 y 30 preguntas. Me pregunto por qué la Corte no hace tal cosa, por qué el Legislativo no hace tal cosa y por qué el Presidente hace tal cosa. Fue una catarata de violaciones tan, tan grande, pero tan grande, que en un momento decidí parar, porque si no le iba a “spoilear” absolutamente todo al lector”.

Yo tengo más de 40 años dedicados al Derecho Constitucional, y se hace muy difícil encontrarme en este momento de mi carrera frente al derrumbe del Estado y la violación constante de la Constitución. En un sentido, por la vocación docente y por mi compromiso republicano, debo tener una esperanza. Yo todos los días tengo que ir a la Facultad y presentarme y decir: "Hay que sostener el Estado y hay que desarrollar la Constitución". Mientras tanto, encontramos mensajes como el de $Libra y la agresión constante, y cuando te das cuenta de que la Corte Suprema no hace absolutamente nada. La Corte no ha intervenido y no ha tomado ninguna decisión.

Los jueces de la Corte Horacio Rosatti, Carlos Ronsekrantz y Ricardo Lorenzetti.

Esta decisión actual de llamar a dos conjueces para una de las causas relacionada con la de Cristina Kirchner, ¿induce a que va a haber una necesidad también, en el caso de fallar en la causa de Cristina Kirchner, de que la Corte también llame a dos conjueces? Si los tres actuales miembros de la Corte estuvieran de acuerdo en un fallo, no sería necesario llamar a dos conjueces. ¿Que se llame a dos conjueces indica que se supone que no hay acuerdo entre los tres?

Quiero aclarar dos cosas que son muy importantes, porque dan vueltas en la hegemonía de medios, y para que la audiencia lo sepa. La Corte Suprema puede condenar a Cristina y la puede absolver también. Lo que pasa es que está instalado que todos están esperando una ratificación de la condena. Pero dentro de las posibilidades que se encuentran, la Corte podría absolver a Cristina. Para llegar a esa conclusión, se necesita la unanimidad de los tres. Si los tres no están de acuerdo en el fondo de la resolución final, es imposible. Si los tres no se ponen de acuerdo, hay que llamar a conjueces.

El Procurador General de la Nación pidió agravar la condena contra Cristina Fernández de Kirchner a 12 años

Llamar a conjueces indica que previamente es una señal de que los tres no están de acuerdo, por ejemplo, en esta causa que no es la de Cristina.

Exactamente. Lo que pasa es que nosotros tenemos, en este momento, una integración de la Corte Suprema. Porque, salvo que exista en algún país del mundo una Corte Suprema de una persona unida en sí misma, nosotros tenemos una Corte de tres. Es la más chica del mundo. Esto es una cuestión empírica, pero creo que no hay una Corte Suprema en el mundo que tenga tres miembros. Esta es la más chica, la más pequeña del mundo. Es absolutamente increíble. Pero bueno, esto es lo que existe. Hace muchos años que vengo sosteniendo que hay que ampliar el número de miembros, pero esta es una discusión absolutamente postergada. Tampoco la ampliación por sí misma, que te va a dar una cantidad mayor de criterios, pero hay que ver también cuál es el criterio para integrarla.

Fijate lo que pasó, por ejemplo, en la Corte de Estados Unidos el año pasado con el fallo Trump. El fallo Trump es horroroso. Una gran cantidad de actividades penales de Trump fueron declaradas que eran de irresponsabilidad absoluta y que no se podían incriminar, por una mayoría de 6 a 3.

TV/ff