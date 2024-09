Ernesto Calvo: "En algún momento se temió que Kamala activase el voto supremacista blanco"

Ernesto Calvo sostuvo que existe el miedo entre los demócratas de activar "el voto supremacista blanco" con una candidata presidencial mujer y afroamericana que tiene un rol fuerte en la política, por lo que hasta ahora se intentó mantener a Kamala Harris con un perfil bajo. Además, destacó que, si bien la candidata demócrata dominó el debate y logró que Trump perdiera el control, el impacto en los votantes se verá en las encuestas, ya que los resultados no siempre coinciden con la primera impresión del debate, tal como ocurrió en Argentina con Milei y Massa. “Se verá cuando empiecen a llegar los primeros números, si hay una relación entre cuánto dominó el debate Kamala Harris y cuál es la percepción del votante”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Ernesto Calvo es profesor de Ciencia Política en la University of Maryland, Estados Unidos. Sus investigaciones se focalizan en la comparación entre instituciones electorales y legislativas. Además, estudia los vínculos entre redes sociales y política. Por otra parte, analiza el debate presidencial entre Donald Trump y Kamala Harris, que dejó incontables perlitas.

Primero, ¡feliz cumpleaños! Nos dice la producción que coincidimos entrevistándote el día de tu cumpleaños. Supongo que esto afectará tu juicio sobre lo que pasó ayer en el debate entre Trump y Kamala Harris. No sé si para un clima más positivo o más pesimista, hay gente que cuando cumple años se pone muy contenta y otra que lo sufre. Así que te escuchamos, con un poco de humor.

Sí, fue un debate muy interesante y muy distinto al anterior, por suerte. Se trató de un debate en el que, en general, hay mucha unanimidad sobre que lo ganó Kamala Harris, pero la verdad va a ser decidida por las encuestas cuando veamos cuál es la percepción, no solamente de los demócratas, sino también de los independientes y republicanos.

No sé si vos pudiste ver desde Estados Unidos el debate entre el actual presidente, Javier Milei, y su contendiente en aquel momento, Sergio Massa. Hay un momento en el que Massa incomoda y deja casi mudo a Milei cuando ataca a su ego y le dice que no le habían renovado una pasantía en su primer trabajo, y hacíamos una comparación de cómo Kamala Harris logró, de alguna manera, volver más agresivo y hacer que pierda el control Trump, diciéndole que la gente se iba a sus mítines, como atacando el núcleo de lo que sería su narcisismo. ¿Hay en los megalómanos, que normalmente son quienes conducen los movimientos de derecha más radical, un talón de Aquiles?

Sí. Igual es interesante la comparación porque, justamente, en el debate en Argentina entre Milei y Massa hubo consenso de que Massa tenía mucho más entrenamiento, más capacidad y que había ganado el debate. Sin embargo, los votantes de Milei en las encuestas percibieron que había sido injusto el debate porque Massa era un político profesional y Milei no. Entonces las encuestas, en lugar de reflejar el resultado del debate, que había sido un Massa muy dominante, lo que reflejaron fue un resultado en el que no cambiaba mucho la intención de voto, incluso entre los votantes Milei disminuyó la percepción positiva de Massa.

Esto quiere decir que quién controla el debate y cuál es la interpretación puede variar muchísimo. Y por eso es que, aun cuando Kamala Harris logró su cometido, sacarlo de las castillas, exponerlo y demostrar sus vulnerabilidades, no quiere decir que los votantes republicanos e independientes van a conciliar, por este debate, que Kamala Harris es la candidata que ellos quisieran.

Entonces, se verá cuando empiecen a llegar los primeros números si hay una relación entre cuánto dominó el debate Kamala Harris y cuál es la percepción del votante.

Debate presidencial en Estados Unidos. Donald Trump cara a cara con Kamala Harris.

Exacto. Podría ser que los votantes le vieran como más peligrosa a Kamala Harris porque tiene esa capacidad de descolocar y finalmente logre lo mismo que logró Massa en la Argentina, que es ir en contra de su propio éxito luego electoral. Ahora, hacíamos también una comparación respecto de que Milei era un personaje vulnerable, no tenía ninguna experiencia, recién llegaba a la política y era un desconocido. Entonces, la posibilidad de empatizar con el más débil resulta comprensible. Mientras que en el caso de Trump, ya fue presidente, e incluso antes de serlo era una persona con un altísimo perfil, muy conocido por la televisión y por esa altanería. Puede ser que la posibilidad de que la sociedad indecisa se incline por el más débil no funcione en este caso, porque Trump es una persona con una fortaleza intrínseca y previa, ¿no?

Sí, absolutamente. Creo que Trump, y eso se notó en el debate, ya no es el candidato fresco.

Hay que pensar que el debate contra Hillary Clinton, ella dominó ampliamente, y justamente muchas de las cosas que estamos diciendo ahora, del debate con Kamala Harris, se repitieron de aquel momento, aunque Trump era un candidato más nuevo y más fresco.

Lo que sí también es cierto es que no hemos medido y no hemos visto, todavía, en una sociedad con un racismo muy profundo, cuál es la reacción ante una mujer afroamericana debatiendo con un hombre blanco y dominando el debate del modo que lo hizo Kamala Harris. Y, aunque suene medio extraño, es un temor muy grande entre los demócratas, y fue parte del motivo por el que Kamala Harris tuvo un bajo perfil como vicepresidente: el miedo de los demócratas de activar el voto supremacista blanco, el Tea Party.

Es lo que se hacía con Obama, del intérprete de Obama que se enoja mientras que Obama siempre se mantiene tranquilo, no levanta la voz y mantiene ese perfil poco agresivo que tiene que ver, justamente, con la preocupación de activar esta identidad racista blanca en Estados Unidos.

Así que veremos varias cosas en los próximos días sobre cómo fue percibido el debate.

Cuando vos comparás este debate de Kamala con Trump con el de Hillary con Trump, dos mujeres debatiendo con él. Claro que Hillary representaba el ideal femenino de la supremacía blanca mientras que por el contrario Kamala Harris lo opuesto. ¿Qué comparación hacés entre aquel debate y este?

En aquel momento Hillary Clinton, algo que se había repetido ya en la primaria con Obama, cuando él ganó la primaria, ella dijo quizá “no gusto tanto”, y él dijo, “gustas suficiente”. Hillary Clinton era una candidata que tenía muchos negativos en el votante nortemericano porque había vivido durante toda la presencia de Clinton, y los años subsiguientes, un discurso muy anti-Clinton que había hecho eje en el feminismo de Hillary.

Entonces cuando llegó el debate, por lo menos Hillary Clinton es alguien que es muy conocida y que tiene muchos negativos entre los votantes. Un poco como Biden, es alguien que preocupaba a los republicanos por el tema de corrupción y por el tema de connivencia en la política, etc. Había otro tipo de preocupaciones en el debate.

Pero, como decíamos hace un rato, el debate entre Hillary Clinton y Trump fue una clase maestra de cómo debatir en un debate presidencial y sin embargo no logró hacer nada.

Elizabeth Peger: ¿Qué temas del debate pueden haber fortalecido y despejado dudas respecto de la candidatura de Kamala Harris que estaban planteadas en la opinión pública norteamericana?

Creo que las posiciones están muy definidas en Estados Unidos, entonces hay pocas cosas que son originales. Kamala Harris empezó justo con un tema que se ha vuelto más visible y que está más alto en las encuestas, que es el tema de la crisis habitacional. Eso era novedoso, es un debate presidencial, en general, que empieza con temas de habla habituales de los partidos.

Entonces, eso fue una apertura de campaña que yo creo interesante y, también, una forma de romper el discurso de la crisis económica que estaba tratando de instalar Trump.

Un colega me decía, justamente, que era interesante que Kamala no defendiera a Biden en la economía. El motivo es que hablar de la economía no favorece a Biden, aunque la economía está muy bien, pero es interesante que entre los votantes hablar de la economía no lo favorece. Entonces Kamala Harris, si defiende a Biden en la economía, levanta el tema económico más alto y no le interesaba, por lo que lo evitó y habló de otros temas.

