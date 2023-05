Esteban “Gringo” Castro: "O el Gobierno se apoya en la organización popular o en el FMI"

Esteban, “El Gringo” Castro afirma que la mayoría de los candidatos a presidente piensan que el ajuste lo tienen que pagar los pobres. “La mitad de la población laboralmente activa no tiene convenios colectivos de trabajo”, aseguró el dirigente social en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (101.9).

¿Considera que la marcha del 1 de mayo fue una movilización opositora?

No fue una marcha opositora, pero planteamos que el gobierno o se apoya en la organización popular, o se apoya en la política que está tratando de implementar el FMI, que implica mayor ajuste y una situación más compleja que la que tenemos ahora.

Larreta anunció que, si es presidente, va a terminar con la intermediación de los planes sociales, planteó que quienes cobran el programa Ciudadanía Porteña deberán recibir cursos de formación laboral y que planea quitar el beneficio para quienes rechacen por segunda vez una oferta de trabajo. ¿Cúal es su opinión de esas ideas?

Me parece que todos son especialistas en atacar a los pobres. La mayoría de los que se están candidateando a presidente, tienen en su cabeza que el ajuste lo tienen que pagar los pobres. Esto no es un problema de intermediación, para nosotros no se llaman "Planes Sociales".

Esto se trata del Salario Social Complementario que es el producto de una lucha que dimos contra el gobierno de Mauricio Macri, que venía con un plan de ajuste, que no lo pudo desarrollar durante los primeros años y que decidió endeudarse con el FMI para terminar de destruir a nuestro país. Cuando plantean que el problema son las intermediaciones, en realidad lo que están planteando es que nuestros compañeros vayan a hacer capacitaciones para después no poder conseguir trabajo. Estamos hablando de compañeros y compañeras que cobran la mitad del salario mínimo, vital y móvil que hoy está en $84.000, es decir, cobran $42.000. Yo le pregunta a cualquier argentino, cuánto le dura $42.000 en el bolsillo.

¿La solución sería que los ciudadanos que cobran el beneficio, tengan un trabajo mejor remunerado que el que hoy tienen de manera informal?

Después de la dictadura, de Alfonsín, de Menem y de De la Rúa, nos encontramos con que tenemos un porcentaje cada vez mayor de trabajadores informales, sin carga social, jubilaciones y derechos por los que estuvimos peleando. La mitad de la población laboralmente activa no tiene convenios colectivos de trabajo. Por eso rompimos la idea de "desocupados" que existía en los 90 y empezamos a hablar de "economía popular" que es la economía que crea el pueblo de forma comunitaria.

La mayoría de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular están vinculados a la economía del cuidado y no tienen derechos. Ayer, antes del acto, tuve una pequeña asamblea con las compañeras que generaron los jardines comunitarios que no son estatales, ni son privados. Y las compañeras que trabajan de maestras jardineras no están cobrando. Hay un nivel de precarización muy grande y esa es nuestra lucha. Al que hace política lo que le molesta es que tengamos capacidad de movilización.

Recién indicó que la mayoría de los candidatos tienen en mente que el ajuste lo paguen los pobres, ¿incluye a Sergio Massa en esta afirmación?

Yo nunca lo escuché decir que va a ser candidato y tendría que escuchar cuál es su planteo. Una sola vez participamos de una reunión con él y no tiene interés de escuchar lo que planteamos desde la economía popular.

