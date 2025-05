Esteban Paulón: "La dirigencia política no está a la altura de lo que estamos viviendo"

Esteban Paulón, diputado nacional del Partido Socialista, criticó a la dirigencia política por enfocarse en las estrategias electorales en lugar de enfrentar el modelo libertario libertario “donde cada uno se asegura individualmente su bienestar”. “Está faltando un sector político que pueda proponer a la sociedad un país que entusiasme”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Esteban Paulón es diputado nacional por el Partido Socialista de Santa Fe y secretario de Relaciones Internacionales de su partido. Fue subsecretario de Políticas de Diversidad Sexual del gobierno de la provincia de Santa Fe en 2015 y presidente de la Federación Argentina LGBT en el año 2010.

El Senado abre el debate por la Corte Suprema y la AGN: tensión y desconcierto en Balcarce 50

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Alejandro Gomel: Siguen las peleas y la política está mirándose a sí misma, lejos de lo que pasa con la gente. ¿Compartís esto?

Sí, la dirigencia política no está a la altura de lo que estamos viviendo. Por ejemplo, recibiremos a las 11 de la mañana, en el Congreso, a los rectores por un nuevo proyecto de financiamiento universitario y a las 6 de la tarde, a los organismos de Cultura que han sido desmantelados a partir de los decretos 345 y 346. Además, hay una participación de una delegación de diputadas y diputados en el Hospital Garrahan, hospital modelo a nivel nacional y latinoamericano, desfinanciado totalmente. El miércoles pasado hubo una la imposibilidad de juntar quórum para discutir alguna mejora, aunque moderada, pero mejora al fin, en relación a jubilaciones.

Entonces, hay una agenda, una necesidad de una agenda de parte de la sociedad, y vemos cómo muchas veces la dirigencia política está en otra sintonía. A quienes creemos que la política no es un turno electoral, sino es hacer una propuesta de modelo de sociedad a la gente, y votar de acuerdo a lo que la sociedad y la ciudadanía está esperando, nos toca dar estos debates y empujar agendas en el Congreso, que a veces parecen un poco áridas y parecen un poco complejas para resolverse, pero sin duda que valen la pena.

AG: Hablamos con gente del Garrahan, hablamos con gente de la ciencia y venimos hablando de lo que pasa en las universidades y en la cultura. Parece bastante claro el norte del Gobierno, ¿no?

Es un Gobierno que tiene un proyecto de país que es un país sin Estado, ya no un Estado mínimo. Hay una declaración del ministro Sturzenegger que pasó un poco desapercibida en estos últimos días, pero que a mí me parece que muestra hacia dónde va esta fase del Gobierno, y a dónde se puede profundizar si logra un triunfo en las elecciones legislativas el partido libertario, que es esto que él denominó "la revolución de los seguros".

Un país puede desarrollarse con una revolución de la educación, de la infraestructura, de la ciencia y técnica, con una revolución cultural. No. Acá hay una revolución de los seguros. Seguro para la salud, y el que no pueda pagar, que se joda. Seguro para la educación, como vemos en las películas americanas, donde la gente, desde que nacen los chicos, arma un fideicomiso, y va depositando todos los meses para pagar dentro de 18 años el estudio superior. También un seguro previsional, que es una prestación mínima a nivel jubilatorio. Esto ya lo vimos en los 90 con las AFJP, que pretenden volver ahora.

El modelo libertario es un país donde cada uno se asegura individualmente su bienestar, y el resto de la sociedad, que se las arregle o que acceda a prestaciones básicas, y claramente ese no es el país que uno quisiera construir. Nosotros en Argentina tenemos muchas falencias. El Estado tiene que mejorar mucho y ha habido desvíos en un montón de cuestiones, pero todo eso se puede mejorar y se puede trabajar. No hace falta desmontar todo lo que se ha construido. En ese sentido, creemos que hay margen para un modelo de desarrollo en Argentina, y que efectivamente pueda crecer el país y pueda desarrollarse para brindar las mismas oportunidades a todas las personas.

Científicos e investigadores convocaron a una marcha de protesta disfrazados de “eternautas”

AG: No parece haber una reacción clara de la sociedad, sobre todo una articulación por parte de la oposición para enfrentar esta descripción.

Las sociedades tienen tiempos, y tienen que madurar las respuestas. Uno no puede pedirle a la sociedad lo que la política no puede resolver. La sociedad está atravesando este momento con mucha preocupación, con mucho dolor, con enormes carencias, y hace lo que puede, responde como puede. La sociedad argentina tiene una gimnasia de movilización, de organización, de respuesta colectiva ante estos desafíos. Lleva un tiempo articularlo. A veces pareciera que uno, en el día a día intentando resolver lo propio, pierde la dimensión de lo general, del modelo de país. Eso tiene que estar en la cabeza de la dirigencia política, en lugar de estar discutiendo si se desdoblan o no las elecciones, quién encabeza la primera y la tercera Sección electoral, o cómo van a ir los espacios políticos, si son violetas, amarillos o colores mixtos.

En ese sentido, creo que está faltando un sector político que pueda proponer a la sociedad un modelo de país que entusiasme y libere toda esa fuerza que la sociedad argentina ha sabido tener y tiene, pero que hoy tal vez está un poco dispersa y golpeada por el duro momento que se vive, donde todos los días vemos cómo parte de lo que era nuestra realidad cotidiana se desarma, se desmembra, pero nadie propone qué hay enfrente. Porque la propuesta del Gobierno libertario es: lo que se desmembra se termina, se elimina, no existe. Y no hay nadie que diga que esto debe transformarse en otra cosa, no eliminarse. Eso es lo que está faltando, y eso es lo que hace que el Gobierno tenga un momento de fortaleza.

Claudio Mardones: Dentro de poco viene reunión con rectores del Consejo Interuniversitario Nacional en otro capítulo respecto a una nueva ley de financiamiento universitario. ¿Tiene una reunión hoy, pero la idea es presentar un nuevo proyecto? ¿Cómo va a ser el trabajo sobre esta iniciativa?

Sí, nosotros tenemos varios proyectos presentados de distintos diputados y diputadas. Yo soy firmante de uno con la diputada Danya Tavela, pero hay del peronismo, de la izquierda, y hoy los rectores están en su propio proyecto, que lo vamos a firmar también colectivamente. Esperamos en alguna próxima sesión emplazar a las comisiones de Educación y de Presupuesto para que efectivamente traten estos proyectos de una vez por todas.

Hoy, las diputadas y diputados de la comisión de Educación nos vamos a reunir —porque el presidente de la comisión, Alejandro Finocchiaro, no ha accedido a convocar formalmente—, y vamos a recibir a los rectores y a las rectoras para que nos hagan saber cuál es su propuesta de proyecto de financiamiento educativo, y esperamos en un par de semanas iniciar el tratamiento. Aunque el Gobierno haya vetado el año pasado la ley, vamos a insistir en que esta ley avance y haya nueva ley de financiamiento educativo en Argentina.

CM: La semana pasada se mezclaron también en el temario el tratamiento de los temas jubilatorios con otros temas y no hubo quórum. Ahora presentaron un nuevo pedido de sesión para el 4 de junio. Quedó afuera la definición de las autoridades de la Comisión Investigadora del criptocándalo y los temas vinculados a la AGN. Esta vez se concentrarán en el tema jubilatorio y las emergencias por desastres naturales. ¿Creen que esta vez van a llegar al quórum?

Sí, estamos trabajando en un temario corto. Se han quitado los temas más conflictivos y nos queremos dedicar a la agenda específica que a la sociedad le importa: jubilación, emergencia en discapacidad y la declaración de emergencia de grandes zonas de Argentina que, fruto del cambio climático, están sufriendo los eventos que hemos visto en Vera, en mi provincia, y en Campana, Baradero y Arrecifes, en la provincia Buenos Aires. Confiamos en que está el quórum para esta sesión de temario corto pero intenso, y de prioridades que la gente está mirando.

Diputados de bloques opositores solicitaron una sesión especial para el miércoles 4 de junio.

CM: ¿Qué es lo que está pasando en torno a la Auditoría General de la Nación? Porque también se está discutiendo en el Senado. ¿Es solamente una discusión en torno a los años de los auditores? ¿Cuál es la negociación política que usted ve que está trabada ahí?

Hay un Gobierno que no quiere que se lo controle. Por eso quiere una Auditoría General acéfala, sin integrantes. Hay sectores de la oposición que, queriendo cumplir el mandato constitucional, queremos nombrar a los auditores mientras discutimos una nueva estructura. Todo se puede discutir, como la estructura de la AGN y la estructura de los organismos de control. Pero tenemos un Gobierno que, como otros anteriores, no nombra defensor del Pueblo, deja acéfala a la Auditoría, no quiere que se lo controle, desactiva la Oficina Anticorrupción y mueve a la UIF de las causas de lavado y contrabando.

Evidentemente, nosotros tenemos que hacer el mayor esfuerzo para que las instituciones funcionen. Sobre ese funcionamiento de las instituciones discutimos todos los cambios necesarios. Incluso nosotros hasta hemos planteado una necesidad de paridad de género en la Auditoría, que ha sido una institución 100% masculina. Se tiene que discutir, pero primero nombremos los auditores y que la Auditoría funcione, y el Gobierno sea controlado como corresponde y manda la Constitución.

TV