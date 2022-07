Estudiantes rescató un empate contra Fortaleza

Para cerrar la primera jornada de partidos de octavos de final de la Libertadores, Estudiantes se llevó un empate valioso en su visita a Brasil. Fue 1-1 con gol de Leandro Díaz para los argentinos, que el próximo jueves reciben a Fortaleza en La Plata para definir la llave.

El equipo de Ricardo “Ruso” Zielinski cerró la participación de equipos argentinos en la primera rueda de partidos correspondientes a octavos de final en la Copa Libertadores. Fue un empate con sabor a victoria porque empezó perdieron con gol de Silvio Romero para Fortaleza y parecía que asomaba una catástrofe futbolística. Para la buena fortuna de Zielinski sus dirigidos respondieron, con poco fútbol, pero sobre todo temperamento y llevarse un empate en un estadio bravo, con 50.000 brasileros gritando en su contra. Así el Pincha se llega con vida al cruce de vuelta a disputarse el jueves próximo en el Estadio Uno.

En consecuencia, el único equipo argentino que supo ganar en los cruces de octavos de final fue Vélez ante River. El Fortín hizo pesar la localía y ganó 1-0 sobre el equipo de Marcelo Gallardo, un resultado que quedó corto. El resultado en Liniers pudo haber sido más abultado para el equipo de Medina, algo que puede costar caro para el duelo en el Monumental. Luego los duelos entre Talleres-Colón y Corinthians-Boca terminaron en empate.

El VAR bajo la lupa: ¿Boca salió perjudicado?

El empate de Colón va en sintonía con el partido de Vélez. El sabalero mereció más y se fue con un empate con sabor a poco. Por su parte Talleres llega esperanzado a Santa Fe luego del empate cuando culminaba el encuentro en la ida. Por último, Boca cosechó un buen empate en Brasil. Fue un partido que pudo haber sido derrota como de la misma manera victoria. Por el gran partido de ambos arqueros, sobre todo Rossi atajando un penal, no hubo goles y el resultado fue justo.

La agenda de los cruces de vuelta para los equipos argentinos en Copa Libertadores:

Martes 5 de julio (21:30) – Boca vs Corinthians (Global: 0-0)

Miércoles 6 de julio (19:15) – Colón vs Talleres (Global: 1-1)

Miércoles 6 de julio (21:30) – River vs Vélez (Global 0-1)

Jueves 7 de julio (21:30) – Estudiantes vs Fortaleza (Global 1-1)

JL PAR