Experto de la Universidad Austral: "La mayoría de los paros generales son en el mes de abril"

En vísperas del paro general de la Confederación General del Trabajo convocado para este jueves 10 de abril, Marcelo Bermolén, especialista en acceso a la información pública, analizó los resultados del estudio del Observatorio de Calidad Institucional de la Universidad Austral sobre huelgas y observó: “El mes de abril es récord porque se hicieron seis paros a seis presidentes diferentes”. “Javier Milei es uno de los tres mandatarios recibieron tres paros en menos de dos años de ejercicio del poder”, agregó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Marcelo Bermolén es abogado, especialista en acceso a la información pública, calidad institucional y transparencia electoral. Es profesor de la Escuela de Política y Gobierno de Relaciones Internacionales de la Universidad Austral, donde dirige el Observatorio de Calidad Institucional.

Los jubilados vuelven a marchar con el apoyo de la CGT

Me gustaría que usted compartiera con nuestra audiencia una síntesis del análisis que ha hecho el Observatorio de Calidad Institucional respecto a la comparación de los días de paro nacional a lo largo de la democracia.

Hicimos un análisis histórico, en principio, de los paros generales desde el retorno a la democracia en 1983. El paro que se va a desarrollar mañana formalmente es el paro número 45 en 41 años de democracia. Si uno hiciera un promedio, sería un paro y algo por cada año de democracia. Parece algo no tan inusitado, pero cuando uno ajusta las variables y empieza a analizar los paros en función de la ideología de cada una de las fuerzas políticas a las que le realizaron las medidas de fuerza, encuentra una diferencia abismal.

Por un lado, de los 45 paros generales, 29 fueron realizados a presidentes no peronistas en apenas 13 años de gobierno. Tenemos dos mandatos en los que no culminaron su ejercicio, Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa, y Mauricio Macri fue el primer presidente no peronista en culminarlo. Ahora tenemos un mandato en proceso, que es el de Javier Milei. Eso suma 13 años y 29 paros, lo que significa que el 64,5% de los paros fueron a fuerzas no peronistas.

Del otro lado, tenemos que, a los gobiernos peronistas, que son los que han sido los que más tiempo gobernaron el país en estos 41 años de democracia, durante 28 años le hicieron apenas 16 paros, el 35,5%. La diferencia es abismal. El paro de mañana confirma esta regla que dicen los datos duros: el sindicalismo argentino es hostil, beligerante y agresivo con los presidentes no peronistas, y es amable, tolerante y hasta cómplice con los gobiernos peronistas.

Bastaría con mirar que en el mandato de Alberto Fernández, un mandato con muchas dificultades económicas y con declive a nivel social, el sindicalismo argentino le regaló a Alberto Fernández el galardón de retirarse del poder siendo el primer presidente de la Argentina sin reelección en no haber recibido paros generales en su mandato. Un récord.

¿Pero a qué lo atribuye? Si le hicieron un paro hicieron a Cristina, ¿por qué no a él?

Ahí aparece la idea de la tolerancia, y de alguna manera hasta la complicidad con el poder. El sindicalismo tiene una raíz de origen peronista y es mucho más amable y tolerante con los gobiernos de ese signo.

¿Y por qué fueron más tolerantes con Alberto Fernández que con Cristina Kirchner?

Con Cristina Fernández de Kirchner no fueron tolerantes. En el primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner no hubo paros generales. Sin embargo, en su reelección y en una disputa muy personalizada con Moyano, le hicieron cinco paros generales después de la segunda mitad de ese mandato. Por ejemplo, con Carlos Menem fueron muy tolerantes porque toleraron una hiperinflación y el plan Bonex. Claramente son mucho más amables con los presidentes peronistas. A Néstor Kirchner no le hicieron prácticamente paros, solo uno que duró medio día y que fue por la muerte de una docente en el sur y aprovecharon para reclamar la apertura de paritarias, pero claramente es muy diferente.

Este jueves 10 de abril, la Confederación General del Trabajo realizará el tercer paro desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

Si uno analiza quiénes tuvieron tres paros generales, esos son todos los presidentes no peronistas. Los únicos que lo padecieron fueron Carlos Menem, que lo soportó cuando ya llevaba el sexto año de mandato, y Cristina Fernández de Kirchner, cuando ya llevaba adelante el final de su séptimo año de mandato. Fijémonos la diferencia: en menos de dos años, tres presidentes no peronistas soportaron paros generales. Fernando de la Rúa, en primer lugar, tuvo el tercer paro general a 180 días de haber asumido; Javier Milei, que es el segundo en este ranking, con 487 días recibe el tercer paro desde que asumió; y culmina Raúl Alfonsín con 628 días. Es decir, Milei es uno de los tres mandatarios recibieron tres paros en menos de dos años de ejercicio del poder.

Creo que habría que agregar que, en el caso de Alberto Fernández, hubo un año y pico atravesado por la pandemia. Después, hasta el proceso inflacionario del último año, los salarios en blanco crecieron al compás de la inflación. Usted descubre también algo interesante, que es que, en líneas generales, hay más paros en el mes de abril, como si hubiera algo estacional.

A este informe que venimos desarrollando le agregamos un indicador que era “paros por mes calendario”, y ahí nos sorprendimos. Hay tres meses del año en los que el sindicalismo argentino prefiere hacer paros, que son abril, mayo y septiembre. Pero el mes de abril es récord porque se hicieron seis paros a seis presidentes diferentes. Es más fácil preguntarse a qué presidentes no les hicieron paro en abril, que son Alberto Fernández y llamativamente, a Fernando de la Rúa. Fernando de la Rúa se lleva todos los meses inusuales, y Alfonsín también, que son febrero, julio y octubre. Esos tres meses inusuales que pertenecen a las vacaciones y el fin de semana largo de octubre son para presidentes no peronistas.

Con una frase de "cabecera" del Gobierno, la UTA explicó por qué habrá colectivos durante el paro de la CGT

Otro dato es que normalmente el sindicalismo es muy agresivo. Cuando realiza el segundo paro, inmediatamente realiza el tercero. Ese intervalo entre el segundo y el tercer paro lo encabezó Fernando de la Rúa, lo siguió Alfonsín, pero llamativamente Javier Milei es el presidente al que más le demoran en hacer el tercer paro, luego del segundo, con 730 y pico de días. Esto tiene que ver más que nada con esta tregua no escrita que el sindicalismo argentino firmó luego del segundo paro con Javier Milei, y que hizo que, de alguna manera, hubiera cierta paz en materia sindical.

¿Por qué hace el sindicalismo argentino ahora este nuevo paro? ¿Cuál es el contexto? Yo creo que Javier Milei ha cometido muchos errores no forzados desde el escándalo del libragate. Creo que también hay un avance de este Gobierno en materia institucional, de no respetar las instituciones y trastocarlas. Pero además del contexto económico, que ahora se agrega el contexto internacional, me parece que hay cuestiones internas. El sindicalismo tiene una interna que está debatiendo porque en noviembre va a haber elecciones en la CGT. Hay disputas de poder entre los duros y los dialoguistas. También hay una cuestión no dicha o no esclarecida, que es que, en este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se estaría comprometiendo a la Argentina a una reforma laboral y a una reforma jubilatoria.

Lo que indica parecería que se le escapa al extremo calor y al extremo frío, y que esto debe tener que ver con paros que tienen marcha y que no tienen marcha. ¿Usted tiene diferenciado ahí, en la cantidad de paros nacionales, aquellos que son simplemente paros, pero sin ninguna manifestación, con aquellos que tienen manifestación?

Sí, en los cuadros de los 45 paros ponemos la duración y si tuvo o no movilización. No habíamos hecho ese indicador, y estaría bueno agregarlo para el próximo informe.

TV/ff