Felipe Michlig: “Santa Fe ahora tiene la Constitución más moderna de Argentina”

“Después de 63 años y 149 días hemos reformado la Constitución de 1962”, destacó Felipe Michlig, presidente de la Convención Constituyente de Santa Fe, y celebró que el nuevo texto “termina con privilegios de la política”, “consagra derechos ciudadanos” y “logra bajar los costos de la política”, con el objetivo de que “los Poderes del Estado actúen con mayor eficiencia”. "Para nosotros no hay duda que Santa Fe va a estar a la vanguardia en lo institucional", subrayó el funcionario radical en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190).

Felipe Michlig se desempeña como senador provincial por el departamento de San Cristóbal. Presidente de la Convención Reformadora de la Constitución de la provincia de Santa Fe. También ocupó cargos partidarios de importancia dentro de la Unión Cívica Radical, tales como tesorero del Comité Nacional y presidente del Comité Provincial.

Cuéntenos qué tiene de novedoso la Constitución de Santa Fe, qué actualiza del resto de las constituciones provinciales, más allá del tema de la reelección del gobernador y el techo que se le coloca a todos los cargos públicos que no pueden ser renovados más de una vez.

Y la verdad que después de 63 años y 149 días hemos reformado la Constitución de 1962, que se hizo a las apuradas, podríamos decir, en ese momento, porque ya estaba el golpe de Estado del presidente Frondizi, y estaban esperando en ese momento que el doctor Carlos Silvestre, que era el gobernador, en cualquier momento tenía que dejar el cargo. Y lo que fue una Constitución novedosa, que fue para los tiempos de ese momento y los tiempos por venir, teníamos la necesidad de reformarla. Yo destacaría tres premisas en esta nueva Constitución: terminamos con privilegios de la política, consagramos derechos ciudadanos, pero también logramos bajar los costos de la política, o vamos a bajar los costos de la política con las modificaciones que estamos haciendo, como también propiciar a que los Poderes del Estado actúen con mayor eficiencia.

Cuando hablo de terminar con los privilegios de la política: se terminan las reelecciones indefinidas para todas las categorías electorales en la provincia de Santa Fe. Se terminan los fueros en el proceso judicial, o cuando sean requeridos por la justicia, para todos los legisladores. Se recortan las facultades del Poder Ejecutivo. Se logra que las elecciones en 315 municipios y comunas se den cada 4 años y no cada dos años como los teníamos hasta el momento, bajando los costos de las campañas electorales, lo que significa organizar un comicio, los costos que esto tiene, pero también en la posibilidad de que un intendente, hoy presidentes comunales en pequeñas localidades, puedan planificar mejor en un periodo de 4 años, con una sola reelección como máximo de 4 años, y que puedan planificar mejor, y cada 8 años poder lograr oxigenar la política y un recambio total.

Pero si cada dos años va a haber elecciones nacionales, ¿qué cambia? Porque igual en cada uno de los municipios, cada dos años van a tener que hacer votar para legisladores nacionales.

Bueno, pero eso es un tema nacional que lo tendríamos que modificar en la Constitución Nacional. Son dos jurisdicciones diferentes y son dos costos diferentes, y las elecciones están desdobladas en la provincia de Santa Fe. Nosotros teníamos una elección aquí que está establecida por Constitución, que tiene que darse entre tres a seis meses antes del cambio de gobierno. Entonces esto, entre el 10 de junio y el 10 de septiembre, nosotros teníamos las elecciones municipales, comunales y provinciales, y después se daba la elección nacional. Ahora las municipales y comunales no se van a hacer más en localidades hasta 20.000 habitantes, que son 315 o 320 localidades.

O sea, que ustedes en Santa Fe tenían, además de votar cada dos años legisladores nacionales, había de manera diferente voto en los en los concejos deliberantes y las intendencias.

Así es. En los concejos deliberantes, que por mitad se renovaban los concejales, y en todas las comunas, que son 310 comunas de la provincia, que ahora pasan a ser municipalidades. En lugar de elegir un presidente comunal se va a elegir un intendente, pero cada 4 años. Y eso es muy importante. Otra medida que es muy importante: la representación en la Cámara de Diputados. Usted sabe que si una fuerza política en Santa Fe sacaba el 35% de los votos se llevaba el 100, obtenía 28 diputados, y el 65% restante se distribuía por sistema D’Hondt los 22 diputados restantes. Bueno, ahora con esta nueva Constitución se va a respetar la voluntad popular y la representación de cada fuerza política de acuerdo a los votos que hayan obtenido. Y, por supuesto, va a ser una representación más genuina en la Cámara de Diputados, donde tal vez se va a necesitar, además del debate, muchos más acuerdos. Pero también ampliamos el período ordinario y achicamos el período extraordinario de la legislatura. Hoy las sesiones en Santa Fe comenzaban el primero de mayo. Ahora vamos a comenzar el 15 de febrero, incluso 15 días antes que el Congreso de la Nación y que muchas otras legislaturas provinciales, con mayor trabajo de la legislatura.

Veo que se sienten orgullosos, así que los felicito. y le deseamos obviamente el mejor de los resultados a Santa Fe con esta Constitución.

Para nosotros no hay duda que Santa Fe se convierte y va a estar a la vanguardia en lo institucional, en lo constitucional, como la Constitución más moderna, porque hay muchísimos derechos también que se consagran.La Constitución más moderna de la República Argentina. Tal vez no la Constitución que todos quisiéramos, pero logramos la Constitución posible. Y le doy un último dato, porque desnotaban mucho algunos sectores de La Libertad Avanza, del partido que conduce Amalia Granata, de que estaba todo ya escrito acá en la nueva Constitución. Eso quedó demostrado que no es así. Hubo un amplio consenso: la Constitución se terminó aprobando con el 75% del voto de los convencionales, y la fuerza mayoritaria, la que está gobernando la provincia, que es Unidos para Cambiar Santa Fe, que la lidera el gobernador Pullaro, tiene el 48% de los convencionales. Logramos el 75%, pero la firma de los convencionales al nuevo texto ordenado y final de la Constitución representa el 85% del total de los convencionales. Si algo podemos decir de esta Constitución, a diferencia de la de 1962 y otras, es que tiene un altísimo consenso y representa el sentir del conjunto de los santafesinos.

RM