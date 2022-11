Fernán Quirós, tras su lanzamiento como candidato a jefe de Gobierno porteño, dio su visión acerca de las elecciones del 2023 y cómo se prepara Juntos por el Cambio. "La política actual requiere empatía con lo que le pasa a la sociedad”, enfatizó en Modo Fontevecchia (Net TV y Radio Perfil FM 101.9).

En líneas generales, a todos los que les tocó administrar la pandemia perdieron las elecciones en todo el mundo. El suyo es un caso particular, porque a usted le tocó administrar la pandemia y resulta potencial candidato porque la gente valora su gestión. ¿Qué reflexión le merece esta situación?

Lo primero que reflexiono con tus palabras, es que la política actual requiere empatía con lo que le pasa a la sociedad. Tenemos sociedades que, después de la pandemia, por las dificultades económicas, sociales y políticas, están en un estado de mucho dolor e insatisfacción.

La gente perdió la expectativa, la confianza y la credibilidad hacia los líderes y dirigentes. En ese escenario, todos los que somos servidores públicos tenemos que ponernos a disposición.

Pienso que una parte de la ciudadanía valora mi capacidad de empatizar con lo que está pasando y mi foco en lo ciudadano.

Las internas dentro del PRO

¿Cómo queda tu relación con Jorge Macri dentro del Gabinete?

Mi relación con él es muy anterior a la participación pública. Tenemos muy buen vínculo. Acá no se trata de quién le gana a quién, sino de entender que la sociedad está en un momento muy delicado y doloroso. Cada uno tiene que ofrecer sus talentos, y la sociedad debe que elegir. La sociedad no tolera más la competencia entre candidatos.

Nuria Am (NA): ¿No teme quedar en medio de una interna entre Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta?

Yo no interpreto la política en esos términos. Para mí, ahí no está lo importante. el debate no debe ser al interior del espacio político. Lo que tenemos que hacer es ponernos a disposición de un momento histórico de nuestra Nación y la sociedad, que no sólo está en un mal momento, sino que tampoco avizora un destino futuro.

Todos tenemos que empujar para el mismo lado, si la sociedad elige a uno o a otro, va a ser la consecuencia de lo que la sociedad razone.

NA: ¿Habla con Mauricio Macri?

Últimamente no, porque se ha ido de viaje. Pero he tenido varias oportunidades de hablar con él.

NA: ¿Sabía Macri que usted se iba a lanzar como candidato a jefe de Gobierno?

Sí, claro. Tengo un muy buen vínculo y un enorme respeto por lo que él ha construido y lo que hace. No tengo ningún conflicto en ese punto. Siento que puedo aportar un valor diferencial sobre lo que está ocurriendo, y no me siento con derecho a guardarlo y llevármelo a mi casa.

No participé del espacio público en busca de una carrera personal, sino que fui a dar lo que tenía, y me encontré, primero con la pandemia, y luego con este escenario. Eso es lo que me da la convicción de cómo quiero transitar esta etapa de mi vida.

Las elecciones y la competencia dentro de Juntos por el Cambio

NA: ¿Siente que con usted se puede captar el voto progresista dentro de la coalición?

Es posible. Pero aspiro que la gente sienta que se puede construir un gobierno que reconstituya un clima social de respeto, en la diversidad, por el otro. Y que permita construir una visión de ciudad de acá a 20 años, sin importar quién la gobierne. Ese es mi sueño.

Para eso hay que sanar mucho daño, dolor, bronca y enojo. En el fondo, las dificultades económicas, políticas y sociales, devienen de la incapacidad que hemos tenido, en estas últimas décadas, de ponernos de acuerdo en cosas centrales. Siempre entendiendo la diversidad de opiniones y respetando cada una de ellas.

Me viene una asociación inmediata a la cabeza con Facundo Manes. El hecho de que un médico aporta una visión humanista, distinta a la de el “administrador” de otros tipos de políticos. ¿Qué reflexión te merece esta idea?

Llevo ocho años colaborando en el gobierno de la Ciudad, los primeros cuatro como asesor de Larreta y los últimos cuatro como ministro. He participado de muchos debates con aspectos que están fuera del terreno de mi propio ministerio, y por supuesto que para eso me voy a preparar.

Me voy a preparar para tener la oportunidad de competir y voy a construir equipos. La Ciudad tiene enormes equipos profesionales.

En definitiva, todas las políticas públicas tienen que ver con el bienestar social, que tiene mucho que ver con la salud integral de las personas. Por supuesto que el sistema de salud es un componente esencial, pero también se incluye la educación, el desarrollo humano, tener un techo, trabajo, buen transporte, un hábitat con cuidado del medio ambiente y la seguridad.

Cuando uno revisa qué cosas influyen en la salud, prácticamente es la totalidad de las competencias de un gobierno. Y no solamente conozco perfectamente bien esas dinámicas, sino que voy a hacer el esfuerzo enorme de prepararme en todas esas dimensiones y, sobre todo, construir equipos para darle un sentido a la articulación de estos proyectos.

