Larreta pone las fichas en Quirós: "Fernán es un fenómeno, le tengo mucha fe"

Horacio Rodríguez Larreta eludió una vez más la confirmación de su candidatura presidencial y le dio la bienvenida a los colegas de Juntos por el Cambio para definir las candidaturas en el marco de las PASO. "Vamos a una PASO, elige la gente", resaltó el alcalde porteño, al mismo tiempo que insistió en "la unidad de Juntos por el Cambio", frente a los reiterados cuestionamientos por sus guiños al radicalismo.

No es la primera vez que le consultan al jefe de Gobierno porteño si lanzará oficialmente su candidatura presidencial.

"Estoy recorriendo el país entero, Voy a terminar el año habiendo estado en todas las provincias argentinas. Voy a escuchar, voy a aprender, estudio mucho de la realidad de cada lugar", respondió Larreta en el contexto del programa radial Neura (89.7), con la conducción del periodista Alejandro Fantino.

"Voy a ser parte del equipo que va a trabajar para cambiar el país", aseguró Horacio Rodríguez Larreta.

Los elogios de Larreta para Quirós

"Fernán es un fenómeno, le tengo mucha fe", sintetizó Larreta cuando Fantino le pidió su opinión sobre el dirigente de JxC.

"Es super profesional, tiene mucha templanza", describió el jefe de Gobierno. "Imaginate que se bancó todas las presiones del Gobierno y nunca perdió la línea. Siempre transmitió un mensaje muy serio a la gente, no perdió la compostura. No se enganchó en peleas políticas".

"En algún momento desde la provincia de Buenos Aires nos decían cualquier disparate, no nos enganchamos nunca. Un orgullo que Fernán esté en el equipo con nosotros", advirtió.

"Lo veo con ganas, no quiero adelantarme a su decisión, pero lo veo con ganas", deslizó Larreta acerca del futuro político de la Ciudad de Buenos Aires.

Larreta habló de sus diferencias con Patricia Bullrich

Sobre las diferencias con Patricia Bullrich, Larreta remarcó que "tiene todo el derecho del mundo" a lanzar su candidatura y mencionó una vez más la importancia de las PASO.

"Hay una PASO, ya están las reglas de juego. Tenemos estilos diferentes, a mí me parece buena la competencia. Por eso las PASO para mí son el mejor sistema", argumentó.

"Si hay otro que quiere ser candidato, bienvenido: Morales, Manes, Mauricio Macri, Carrió. Vamos a una PASO, elige la gente", completó.

Horacio Rodríguez Larreta.

La foto de la discordia en Juntos por el Cambio

Recientemente, Larreta se mostró junto a Martín Lousteau, un gesto que recrudeció la interna con los dirigentes los PRO más cercanos a "los halcones".

"Me he sacado fotos en actos que me invitaron los radicales decenas de veces", se justificó el alcalde porteño y le bajó el tono a las internas de su espacio político.

"Fui a acompañar en un acto del radicalismo donde estaba Lousteau, Morales y había dirigentes de todo el país", agregó.

Jorge Macri y Martín Lousteau, los favoritos para suceder a Larreta

"Fui a un evento la semana anterior con Soledad Acuña, por ejemplo", siguió explicando Larreta. "También fui a un evento con Quirós, fui con Jorge Macri dos días antes. Yo apoyo a todos los que quieren ser candidatos en la Ciudad y mi predilección va a estar en alguno de los candidatos del PRO".

"Para mí, la unidad de Juntos por el Cambio es el valor más importante. Es mucho más importante trabajar por la unidad de Juntos por el Cambio que ver si unos u otros se enojan", insistió.

"Tengo predilección por los candidatos del PRO, pero va a decidir la gente", sentenció el líder de Juntos por el Cambio.

