Fernando Straface, funcionario del Gobierno de la Ciudad, opinó que "Cristina Kirchner es una figura que divide y su salida genera más oportunidades para un liderazgo como el de Horacio Rodríguez Larreta". Además, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), que "el candidato de Juntos por el Cambio no depende de quién sea el del Frente de Todos".

¿En qué consiste la visita que están realizando con Horacio Rodríguez Larreta a Estados Unidos?

Horacio inició una visita de tres días a Washington D.C. para compartir que Argentina tiene una gran oportunidad de desarrollo hacia adelante, los llamados “motores de crecimiento”. Pero para aprovecharlos hace falta llevar adelante esas reformas, y para llevarlas adelante es necesario poner en pie un dispositivo político. Prefigurando un poco la posibilidad que Argentina va a tener a partir de diciembre de 2023.

¿Te referís a un próximo gobierno de Horacio Rodríguez Larreta?

Claro, a partir de un gobierno de Juntos por el Cambio, liderado por Horacio Rodríguez Larreta, que pueda destrabar a la Argentina de los obstáculos que hoy no le permiten aprovechar oportunidades, como poder ser protagonista en materia de alimentos a nivel mundial o el fuerte potencial energético a partir de Vaca Muerta y del litio en el norte.

La gira de Horacio Rodríguez Larreta en Washington para 2023: campaña, diplomacia y lobby

Es impresionante, cuando uno conversa en Estados Unidos, la importancia estratégica que le dan al posible rol protagónico de Argentina en materia de seguridad alimentaria global y de energía, sobre todo, por lo que está pasando en Europa. Y en materia de provisión de litio, que es el material del futuro inmediato para la transición energética.

Argentina tiene claramente estas oportunidades, pero no se van a realizar por sí solas. Se necesitan reformas para estabilizar la economía y darle seguridad jurídica a las inversiones. Acá están muy interesados en conocer cuáles son los planes para llevar hacia adelante eso, por eso la visita de Larreta.

Las posibilidades electorales de la oposición

¿El hecho de que Cristina Kirchner haya anunciado que no va a ser candidata, de alguna manera, ordena la disputa interna en Juntos por el Cambio?

El principal impacto de la “promesa por cumplir”, porque habrá que ver si se cumple que no sea candidata, es en el propio oficialismo, desarmando un liderazgo, una expectativa en ella que hasta ahora existía. Que Cristina haya anunciado que se baja le plantea al oficialismo el gran desafío de sintetizar en una candidatura toda esa serie de divisiones internas que tienen.

Javier Milei, sobre la condena a Cristina Kirchner: "El kirchnerismo con ella a la cabeza está terminado"

El candidato de Juntos por el Cambio no depende de quién sea el del Frente de Todos. Me gustaría que el candidato sea Horacio Rodríguez Larreta, yo trabajo para esa perspectiva. Nosotros estamos orientados a poner en pie en Argentina una visión de desarrollo que trascienda un gobierno, y para eso se necesita generar un consenso, incluso mucho más amplio del que se necesita para ganar una elección.

En Estados Unidos hablamos mucho de eso con algunas figuras del Gobierno, y nos manifestaban lo importante que es, en el estado de la democracia actual, liderazgos que sean capaces de agregar intereses, de unir, y no tanto de dividir. Cristina Kirchner es una figura que divide, y su salida genera más oportunidades para un liderazgo como el de Horacio Rodríguez Larreta, que une. En ese sentido, la salida de Cristina favorece a Horacio.

La furia de Cristina Kirchner y el olvido de los almuerzos con Magnetto

El escándalo de Lago Escondido

Otro asunto que trascendió fue el viaje de los jueces y algunos funcionarios a Lago Escondido, y la filtración de los chats sobre el tema. El ministro de Seguridad de la ciudad, Marcelo D’Alessandro, fue uno de los que viajó. ¿Creés que el Gobierno de la Ciudad debería tomar alguna medida con respecto a D’Alessandro?

En el Gobierno de la Ciudad ya nos manifestamos al respecto. Un viaje a un lugar, con un grupo de gente, no constituye ningún delito. En la medida en que los episodios y crónicas de lo que allí supuestamente ocurrió surgieron de un espionaje ilegal de teléfonos privados. Se construyó una novela, una historia ficticia. Se trata de algo que sufren muchas democracias, las famosas fake news.

Horacio Rodríguez Larreta se manifestó apoyando al ministro de Seguridad de la ciudad. Argentina no puede volver a repetir hechos de espionaje sobre la vida privada de las personas. Alberto Fernández pasó esto peligrosamente por alto, cuando, en una cadena nacional, pidió a los medios que difundieran un hecho de espionaje.

Chats de Lago Escondido: la fiscal pidió imputar a los 10 involucrados y mostró fotos del grupo

¿No te parece que el hecho de que hayan sido invitados por un medio periodístico no constituye un hecho éticamente reprochable?

Yo ya estaba en Estados Unidos cuando esto ocurrió. Pero entiendo que, según la crónica que D’Alessandro manifestó, llegó a Lago Escondido por sus propios medios. Me quedo con esa versión porque es la de un colega y confío en lo que me está contando.

No me corresponde juzgar el viaje como oportuno o no, pero sí me parece importante destacar que estamos ante un hecho de espionaje que no debe ser soslayado como tal en el funcionamiento de la democracia.

FM JL