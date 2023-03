Ferraresi obtuvo la confianza de Alberto y Massa para intervenir Edesur

La periodista de política y economía, Nuria Am, contó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), los detalles del rol que le dieron Sergio Massa y Alberto Fernández a Jorge Ferraresi como interventor de Edesur.

Designar a Ferraresi es todo un gesto de parte de Alberto Fernández, porque los intendentes fueron los que más recibieron el impacto de la crisis energética.

Cabe recordar que, hasta este lunes, había usuarios sin el servicio de luz reestablecido, claramente, en mucha menor cantidad que los días de altas temperaturas.

Los vecinos se dirigían directamente a las intendencias a reclamarle a los jefes de sus municipios y por eso es que los intendentes fueron fuertes en el pedido a Alberto Fernández, sobre todo, los hombres del conurbano que pidieron la intervención y la concesión a Edesur.

El presidente tomó una decisión a medias, que es nombrar a Ferraresi como interventor de Edesur, quien declaró hace unos días que "el día anterior a que llegara Sergio Massa al Ministerio de Economía estaban a punto de irse en helicóptero".

Quién es Jorge Ferraresi, el aliado de CFK que quedó a cargo de controlar Edesur

¿Es una intervención formal con facultades de acción sobre la compañía? No. Es una especie de veedor de la empresa. Es acertado recordar que Edesur responde directamente a Enel y que éste tiene las funciones de revisión y control sobre lo que sucede en la compañía. Ahora tendrá una persona más que es Ferraresi, que es cercano a Massa, quien actuó este lunes como un presidente haciendo este anuncio formal de la intervención y pone a alguien que le responde políticamente en forma directa para ver qué sucede en la compañía.

Todo esto no afecta al poder de la empresa. Se interviene, pero no con las reales facultades que tiene todo interventor al meterse dentro de una compañía, está para revisar el estado de Edesur. Aún no afecta a la concesión de la empresa que está yéndose de Argentina después de que Enel anunciara que retiraba sus activos de la región.

Este lunes contábamos que YPF se queda con una parte de Edesur y ahora que el Gobierno Nacional tiene un veedor más para ver lo que está ocurriendo puertas adentro de la empresa.

