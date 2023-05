Florencia Arietto, abogada penalista, consideró que el kirchnerismo ha “demonizado” a las Fuerzas de Seguridad y “romantizado” a la delincuencia. Al mismo tiempo, calificó de “demagógica” la posición de Javier Milei sobre la libre portación de armas, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Cómo analiza el caso del policía que fue detenido por disparar y asesinar a un motochorro?

Se trata de un caso clásico de legítima defensa, de acuerdo a lo que dice el artículo 34 del Código Penal.

Lamentablemente, en un país tan dividido e ideológico, mostrando la ideología hegemónica de los últimos años (el kirchnerismo), surgen interpretaciones que generan confusión y generalizan cuestiones puntuales. Se demoniza a la policía y se romantiza la delincuencia, lo cual es totalmente negativo.

Cuando vos justificás el delito de una persona joven, no necesariamente tiene que ser menor, termina preso o muerto, porque no tiene posibilidad alguna de recapacitar sobre que esa no es la salida.

En este caso puntual, es evidente que se trata de legítima defensa y el policía no debería haber sido detenido.

¿Coincidís con las declaraciones que dieron Sergio Berni y Patricia Bullrich?

Sí. No me quiero poner muy técnica, pero Patricia habla del policía como si estuviera en funciones, pero en realidad, en este caso el policía es una víctima, podría haber sido un civil.

Es un claro caso de legítima defensa, donde el policía es la víctima y no se trata de un caso de cumplimiento del deber, en el que el policía actúa como agente del Estado y puede haber una víctima o un tercero. Pero básicamente el concepto es el mismo.

Sin embargo, me sorprende la postura del ministro de Seguridad, que dice que fue legítima defensa pero desafecta al policía de la fuerza. Es un policía bonaerense que se ha quedado sin trabajo. Es una posición hipócrita del gobierno de Kicillof.

Fuiste crítica de Patricia Bullrich en el caso Maldonado. Pasó un tiempo de eso, ella siguió creciendo en las encuestas, hoy es competitiva en la interna de Juntos por el Cambio. ¿Cuál es tu visión de ella? ¿Seguís pensando lo mismo sobre su acción en el caso Maldonado?

Cuando yo pedí disculpas posteriormente, fue porque mi análisis, con una perspectiva diferente que charlé con ella desde el día uno, entró en la grieta y terminó queriendo ser utilizado por el Frente de Todos para dividirnos y obtener beneficios políticos electorales.

Creo que, más allá de que haya una interna dentro de Juntos por el Cambio, deberíamos tener una discusión más profunda sobre nuestras posiciones, sobre qué tenemos para ofrecerle a la sociedad.

En frente tenemos al protector de chorros. El Frente de Todos defiende a los chorros. El kirchnerismo fue justificador de delitos y violencia durante veinte años, no tuvo una política de seguridad.

Esa idea de suponer que la delincuencia urbana o rural se resuelve solamente trabajando las causas estructurales, cuando en realidad hay varias aristas, es un tema muy complejo, hay que tener política penitenciaria.

En 20 años de kirchnerismo no se construyó una sola cárcel y hoy tenemos una situación carcelaria caótica. Eso hace que se mezcle la población carcelaria entre quién es primario, reincidente o tiene un delito complejo.

Este gobierno destruyó la idea de autoridad. Cualquier cosa que se haga desde el Estado se convierte en un homicidio o gatillo fácil, sin distinguir entre situaciones.

No se puede equiparar a una persona que fue víctima de violencia institucional con un delincuente común, igualándolo a uno que salió a “robar de caño”. Porque el que decidió salir a robar sabe que le puede salir bien o mal, no hay que romantizar el delito.

¿Qué pensás de las ideas de Javier Milei en el rubro seguridad, como la portación libre de armas?

En cuanto a la libre portación de armas, no creo que sea una medida que contribuya a la discusión.

Debemos trabajar en una reforma de la Ley de Armas. Hoy tenemos una ley que es del ‘73, con una pequeña reforma en el ‘95. Dice que se agravan los delitos si se usa mira infrarroja, y hoy ya no se usa mira infrarroja.

Hoy, una persona que comete un ilícito en Rosario, por ejemplo, con un arma de grueso calibre pero sin mira infrarroja, no lo podés acusar. Se necesita una reforma de la ley.

Milei hace propuestas marketineras y muy poco viables

No me parece que la libre portación sirva porque, por un lado, no todos estamos en condiciones de portar armas, y por otro lado, tenemos que trabajar en una ley que no sea extremista.

El kirchnerismo demonizó la portación de armas, pero “de eso no se habla”, entonces hoy tenés 3 millones de portadores de armas, pero solamente un millón y medio registrados en el ANMAT.

El otro millón y medio dejó de ir porque le obstaculizaron la regulación, entonces dejaron de hacer el trámite. Eso impide al Estado hacer el control de cuánta gente tiene tenencia de armas legítimas.

Por otro lado, con la libre portación, tenés una demagogia, donde permitís que gente que no esté apta para portar armas, por calentura, por emoción o porque se la facilitaron, salga a hacer un desastre, y se pierda el fin de lo que significa verdaderamente portar un arma, que es una cuestión trascendental. Es una decisión de vida, que necesita previa formación, conocimiento, instrucción, etc.

Entre estos dos extremos, hay otra posición, que implica trabajar con la conciencia de lo que significan las armas, tratar de que el Estado vuelva a poner la luz en este tema. Me parece que la actitud de demonización del kirchnerismo le impide al Estado tener el control.

Es una discusión para abordar con seriedad y profundidad, no con planteos demagógicos para envalentonar.

