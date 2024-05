Francisco Durañona: "El peronismo corre el riesgo de convertirse en un partido vecinalista del conurbano"

Francisco Durañona está presentando su libro "Arraigo hacia un federalismo del siglo XXI" donde pide por la construcción de un país federal: “No sólamente debemos pensarlo en términos teóricos, sino también como una estrategia para repoblar la Argentina, evitar que se sigan desarraigando los jóvenes de los pueblos del interior que es el lugar donde se concentra la riqueza a la cual le podemos agregar valor”. Además criticó actual interna peronista y pidió que se discutan soluciones para los problemas del país: “Estamos convencidos que eso tiene que ver con una nueva mirada hacia lo territorial, el interior, los sistemas productivos y todo lo que eso necesita, transporte, logística, puertos, nuevas universidades” afirmó el dirigente peronista en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Francisco Durañona es dirigente peronista, ex senador de la Provincia de Buenos Aires por la segunda sección entre 2019 y 2023, intendente de San Antonio de Areco entre 2011 y 2019, concejal del municipio 2009 y superintendente de Seguros de La Nación en 2010. Durañona acaba de publicar un libro titulado "Arraigo hacia un federalismo del siglo XXI", donde refleja su necesidad de poner a los territorios en el centro y darles mayor autonomía para construir un país verdaderamente federal.

¿Podría hacernos una síntesis de lo que puede encontrar un lector en su libro?

El libro tiene autoría compartida porque hemos hecho una convocatoria a diferentes referente territoriales, de la polìtica y del pensamiento, con posiciones políticas diversas, pero coincidimos en la necesidad de construir un nuevo federalismo adaptado a las necesidad del siglo XXI y que eso se debe concretar con roles bien determinados en cuanto a funciones y distribución de recursos en todos los territorios, tanto provincias, como municipios.

Además, debemos rescatar una autonomía mucho más profunda de los territorios municipales, algo que no ha estado en la agenda, y pensar en un programa de inversión pública que tenga que ver con esta idea. No sólamente debemos pensarlo en términos teóricos, sino también como una estrategia para repoblar la Argentina, evitar que se sigan desarraigando los jóvenes de los pueblos del interior que es el lugar donde se concentra la riqueza a la cual le podemos agregar valor. Para eso, se necesita poblarlos, darles los elementos necesarios para una buena vida.

¿Cómo cree que se puede construir una alternativa que pueda ser competitiva electoralmente?

A mí me preocupa ver cómo se sigue insistiendo y machacando con la misma fórmula que nos trajo hasta acá. Convertimos a un movimiento nacional y federal como es el peronismo, con arraigo en las provincias y en el territorios, en un partido regionalista del conurbano, donde todos los actores están relacionados con esa liturgia propia. Ni siquiera se piensan estrategia de políticas pùblicas para ese territorio, son grandes actos, una competencia por ver quién junta màs gente, quién habla más fuerte, quién pasa la mejor factura o quién dice la frase más interesante, en lugar de poner arriba de la mesa cuestiones concretas de cómo el peronismo debe ofrecer un futuro cercano, concreto, federal y que integre a todos.

Alejandro Gomel: ¿Ve algún posible liderazgo hacia el futuro?

No va a surgir un nuevo liderazgo hasta que no incorporemos el rumbo que proponemos para la Argentina. Hay que ser muy claros en la coyuntura, marcar una posición respecto a la Ley Bases que se está discutiendo en el Senado, qué va a pasar con el rechazo con el DNU y también cuál es la situación con la Justicia, ahora que se están agregando dos pliegos a la Corte Suprema.

Hace falta una claridad mayor y una propuesta que genere un acercamiento, después del pozo profundo que hemos cavado entre la sociedad y el peronismo. Estamos convencidos que eso tiene que ver con una nueva mirada hacia lo territorial, el interior, los sistemas productivos y todo lo que eso necesita, transporte, logística, puertos, nuevas universidades.

No queremos discutir presupuestos o auditorías, sino en qué regiones necesitamos universidades adaptadas a las necesidad de producción. Nadie pone en agenda el desarraigo constante que tiene la Argentina donde se acumula la población en cuatro o cinco núcleos conurbanos y cómo se abandona el resto del territorio donde se puede crear riqueza, generar empleo y las condiciones para el desarrollo argentino. Es muy difícil encontrar un gobierno provincial del peronismo donde podamos señalar con cierta alegría alguna reforma estructural en esos territorios.

Algunos plantean que hay que hacer una interna abierta como fue en su momento con Menem y Cafiero.

Yo propuse de manera contundente, durante los dos años previos al 2023, que tenía que darse una gran paso entre Sergio Massa y Axel Kicillof, dos representantes de distintas miradas dentro del peronismo. Se optó una vez más por esquivar una discusión interna a la que no sé por qué se le tiene tanto temor cuando se la ha utilizado en otros espacios políticos y ha sido exitosa. Además, hemos sido nosotros los creadores de esa herramienta. Pero no hay que utilizar las PASO en base a si uno es alto, rubio y de ojos celeste, o si el otro es más fuerte. Hay que discutir el rumbo de la Argentina, las herramientas, y cuáles fueron nuestros errores.

Claudio Mardones: ¿Qué lugar ocupa Axel Kicillof desde el liderazgo del peronismo bonaerense?

Me cuesta mucho decir "perdió el peronismo, pero ganó Axel por cuestiones virtuosas vinculadas a su persona", sería falso. Esto no es ir en contra del gobernador, pero en la Provincia ganó el peronismo porque es el distrito donde está la base electoral más fuerte que tenemos. El error más grande del peronismo es hacer depender una elección nacional de la performance que tengamos en la primera sección electoral o en la tercera.

Reducir una planificación del país, un gobierno que necesita integrar al interior, a como nos vaya en una pequeña manchita de superficie territorial que es la tercera sección electoral es un error garrafal, aunque obviamente te garantiza los votos para, por lo menos, consolidar la provincia de Buenos Aires.

Sergio Massa hizo una excelente elección en la Provincia, los intendentes también, se recuperaron municipios impensados como Olavarría o Azul y hasta la propia Cámpora ganó municipios en un año muy difícil. Hubo una fuerza generalizada que logró la victoria. Hace un rato preguntaba sobre los hitos en gestiones de las provincias gobernadas por el peronismo, tampoco lo veo en la provincia de Buenos Aires.

Me sorprendería gratamente que se discuta en la Provincia la reforma judicial, la cuestión portuaria, la producción local de alimentos, la producción agroecológica, el transporte, la autonomía de los municipios, la regionalización, etc. Hasta que el peronismo no resuelva eso, vamos a seguir encajados en el mismo lugar, por más operaciones de prensa que se hagan con fotos de actos multitudinarios o juntadas con dirigentes de peso territorial. Eso es parte del pasado.

¿Cree que dirigentes del Frente Renovador o de La Cámpora van camino a exigir una interna para ordenar el liderazgo del peronismo bonaerense?

Tengamos en cuenta que no hay reelección para Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Hay que abrir la discusión de candidatos y propuestas para la provincia. La mejor herramienta son las PASO, no solamente en la provincia, sino también en el orden nacional. Si eso no pasa, va a ser muy difícil posicionarse en este contexto.

