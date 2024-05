Emiliano Estrada: "El peronismo se tiene que amigar con Galperín"

El diputado salteño Emiliano Estrada criticó que ciertos gobernadores peronistas cedan ante leyes del oficialismo, como la Ley Bases, que afectarán negativamente a sus provincias para no quedar "fuera del clima de época". Ademá expresó que la política actual es un "circo" donde escasea la gente verdaderamente preparada. “El bloque oficialista no puede argumentar siquiera la Ley Bases porque no la entienden o no la leyeron”, criticó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Emiliano Estrada es diputado nacional por Salta, con mandato de 2021 a 2025. Fue subsecretario de Relaciones de Provincias en el Ministerio del Interior de la Nación en 2019, ministro de Economía de su provincia en 2017 y ex precandidato a vicegobernador de Salta.

En la mañana de este martes, el jefe de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez, denunció que el oficialismo presentó, en Senadores, un texto distinto de la Ley Bases a lo aprobado la semana pasada en Diputados, por lo que pidió la nulidad del tratamiento.​Independientemente del tema de los cambios, que creo que quedó claro y saldado entre Martín Menem y Germán Martínez, me gustaría entender cuál es su visión de los legisladores peronistas, tanto diputados como senadores, que votan a favor del oficialismo en el Parlamento. ¿Qué cree que se debería hacer?

Sí, a ver, hay una loca idea entre los gobernadores peronistas, o diría el peronismo, por ser un partido pragmático y de poder, que termina tolerando cosas que, a mi criterio, no deberían tolerarse. Por ejemplo, esto que planteas de algunos gobernadores, en esta loca idea de decir, "tenemos que pagar sueldos, tenemos que hacer frente a algunas obligaciones". Yo te lo planteo de esta manera, ¿qué dirías vos si yo te digo que en la Ley Ómnibus voto en contra de lo que yo pienso porque me dijeron que si no me cortan dos contratos de asesores? Un poco la misma idea de decir, bueno, tengo que salvar a mis asesores porque ellos también tienen que pagar las cuentas, "vendo todo y entrego todo lo que yo pienso porque tengo que pagar sueldos".

A mí me tocó ser ministro de Economía de Salta. A fines de 2017, asumí en diciembre, y justo venía el consenso fiscal que venía con recortes de acá y de allá. Yo tenía 31 años en ese momento y Salta hacía seis años seguidos que tenía déficit fiscal, seis años seguidos.

Estuve al frente del Ministerio, era el final de la gestión del ex gobernador Urtubey. Tuve 18 meses de superávit fiscal y no tuvimos que hacer ningún tipo de concesión en términos de rumbo y de la mirada que teníamos de las cosas. Entonces, a mí me parece que los gobernadores tienen que tener una postura un poco más pensada, en el caso del gobernador de mi provincia, es un gobernador que ha votado sus tres diputados nacionales, que entraron por Unión por la Patria, es decir, no representan un electorado de un frente provincialista. Fueron una estafa electoral al electorado de Unión por la Patria, votaron a favor, y la lógica de ellos es, bueno, conseguimos lo del tabaco.

Lo del tabaco representa en el esquema de coparticipación. De lo que va a ir a Salta, 1.800.000 dólares, o sea, es una migaja en términos presupuestarios, y votar eso a cambio de que internacionalicen el precio del gas, el precio de la nafta, que tengas el RIGI, que claramente va en contra de toda la cadena de valor industrial y toda la cadena de valor a la cual hay que encadenar a los recursos naturales es bastante particular. Porque nosotros en Salta, cuando yo fui ministro de Economía, constituimos una ley que se llama la Ley de Promoción Minera, donde establecemos el compre salteño y para la mano de obra también. El 70% de la mano de obra de las empresas mineras tienen que ser personal salteño, lo mismo con las UTEs si es que se forman para alguna obra de la minería. Bueno, eso que defendemos en Salta, que es el compre salteño para que los recursos naturales dejen algo en Salta, resulta ser que no lo defendemos a nivel nacional.

Es bastante contradictorio y peligroso porque puede pasar que, si se aprueba así como está el RIGI, empresas chinas o coreanas como las que están operando en Salta te pueden traer el personal desde afuera, te pueden traer los bienes de capital desde afuera y la ley nacional va a ser superior a la ley provincial, con lo cual el compre salteño también está en riesgo.

¿Puede ser que, en realidad, los gobernadores peronistas utilicen como justificación la necesidad pagar los sueldos, pero que, más allá de eso, lo que exista sea la percepción de que la sociedad quiere que se apruebe una ley y no quieren ir en contra del humor de época?

Sí, totalmente. Creo que ese es el principal argumento, lo ves en el radicalismo.

De Loredo hace un contorsionismo nunca visto para votar algo que no puede votar el radicalismo. Anuncia que les va a dar la herramienta, pero que sabe que esto va a terminar mal. Está pasando muchísimo eso, y yo creo que lo que tiene que hacer un dirigente político es no bailar al compás de la música de la coyuntura. Uno tiene que mirar en el mediano y largo plazo.

A mí me ha pasado personalmente. Yo tengo un hijo de cuatro años, lo llevo a jugar al fútbol, a la escuelita, y me suele pasar que se me acerca un padre y me dice: “che, tienen que aprobar el DNU”. Y yo le digo: “¿lo leíste entero el DNU?”, y me dice que no. Entonces le digo, “mirá, hay estas y estas cosas del DNU que están mal”. Me pasó de volverlo a ver a los dos meses quejándose del precio de las prepagas. Bueno, nosotros tenemos la obligación de ver qué es lo que va a pasar hacia adelante y la sociedad no. La sociedad está en su trabajo, en llevar a los chicos al colegio, todo el lío que vive hoy la Argentina. Nosotros estamos para eso.

Yo, cuando mi hijo quiere cruzar la calle solo, lo agarro de la mano, no lo dejo que cruce. No es que digo “bueno, le damos la oportunidad de que cruce y después veamos qué pasa”. No, porque me lo pueden atropellar. Bueno, lo mismo sucede con esto. El RIGI no tiene vuelta atrás si es que nosotros no tenemos la conciencia de lo que viene hacia adelante.

En el tema de los hidrocarburos, Jorge, ponerlos a precio internacional y que el Estado diga textualmente: “no se podrá intervenir el precio de los combustibles”. ¿Y si mañana se te desata una guerra entre Israel e Irán, se te va el barril del petróleo a 180 dólares? Te quedás de manos atadas. Hay que hacer es que la dirigencia entienda lo que está votando, pero eso es consecuencia también de que hoy tenemos una dirigencia que está cada vez con mayor chatura.

Yo tengo 38 años. Me acuerdo cuando era más chico y veía la política, siempre me gustó. Yo veía los perfiles y eran todos perfiles especializados. Un tipo que sabía de política exterior, otro que sabía de salud, de economía, de derecho constitucional. Hoy no hay perfiles especializados y lo que estamos viendo un circo, que además es sin público, donde vale más gritar o tirar una chicana que saber de algún tema en particular. Y entonces empieza a pasar esto que estamos viendo de, no sé, un De Loredo señalando ahora que hay que privatizar las empresas cuando fue presidente de Arsat hasta hace unos años sin ningún tipo de idoneidad para ser presidente de Arsat más que ser yerno del ministro del momento.

Me parece que esa es la discusión que también necesita darse todos los espacios políticos, no sólo el peronismo. Decir che, volvamos a tener perfiles que sepan de algo, porque si no, no vamos a salir de este proceso de crisis que tiene la Argentina.

Alejandro Gomel: Ante este panorama comenzó el tratamiento en el Senado. ¿Cómo ve lo que se viene de aquí en más? ¿Hay un escenario de rechazo o, como dicen en Casa de Gobierno, no tienen margen los gobernadores?

Yo creo que hay mucho consenso respecto al RIGI, por ejemplo, creo que se está empantanando bastante en el Senado. Eso pasa fundamentalmente por esto que acabo de decir, no se leyó en profundidad la ley y el paquete. Cuando uno veía el debate, el bloque oficialista no puede argumentar siquiera la ley porque no la entienden o no la leyeron, no sé cuál será el argumento.

Respecto a cómo se llegó a la negociación, nosotros tuvimos la sesión el lunes pasado, el jueves recién entró a comisión el proyecto de dictamen y salió el jueves a la tarde. Es decir, con nosotros no habló nadie, con lo cual ni sabíamos que estábamos tratando hasta el día jueves que entró a la comisión. Estuvimos todo el fin de semana leyendo y el lunes tuvimos la sesión, ese fue el proceso. Entonces, ahora que el Senado tiene más tiempo y que están leyendo los temas, dicen, pará, pero esto es una locura. Lo están diciendo desde distintos bloques, ya no solo desde Unión por la Patria, con lo cual creo que eso se va a trabar.

Las organizaciones empresariales están empezando a entender que esto se lleva puesto de movida a todo el sector industrial de la Argentina. Después, lo que tiene que ver con ganancias creo que también va a trabar en la discusión, porque los patagónicos, en el caso de Chubut, Nacho Torres ya se expresó en contra. Es muy difícil para ellos votar esto porque impacta de lleno a todos sus trabajadores, que además son trabajadores del petróleo y del gas, que tienen buenos salarios, así que creo que ahí va a estar un poco más empantanada la cosa.

Ahora, déjame hacerte este paréntesis. Si todos los gobernadores necesitan del Gobierno nacional para pagar sueldos o para lo que fuera, entonces hay que abrir un debate de la inviabilidad de las provincias en la Argentina. Yo no creo que todos necesiten del Gobierno nacional, yo creo que sí necesitas del Gobierno nacional es porque tenés un proceso de inviabilidad fenomenal que es producto de tu gestión. Si vos estás gastando el 80% de tu ingreso, el 83% de tu gasto lo gastas en sueldos como en el caso de Salta, bueno, más vale, a nadie le va a alcanzar si vos te gastas el 83% en salarios. Ahora, yo no creo que esa sea la realidad de la Argentina, creo que hay que hacer una discusión.

Fíjate que hubo un recorte fenomenal de transferencias, una caída del 20% de la recaudación para las provincias, estamos en el mes de mayo y nadie tuvo problema para pagar sueldos.

AG: ¿Entonces por qué se apalancan tanto los gobernadores en decir que necesitan la plata y la coparticipación?

Creo que por lo que decía Jorge, por esta idea de ir con el "calor de la coyuntura", es decir, bueno, la sociedad votó en mi provincia mucho a esto así que yo lo acompaño.

Ahí me pasa algo particular, que es empezar a mirar con, si se quiere, entre comillas, "envidia" las posturas políticas de los que fueron gobernadores de Juntos por el Cambio en la época en la que gobernó el peronismo, porque cuando ganó Alberto Fernández, Morales en Jujuy, Valdés en Corrientes, Suárez en Mendoza, se mantuvieron donde tenían que estar. Dijeron "somos oposición y tenemos legisladores, y nuestros legisladores votan como opositores". ¿Y ellos no necesitaban pagar sueldos? Sí, también necesitaban pagar sueldos. Sin embargo, mantuvieron la postura política, que es lo que le está faltando al peronismo desde hace mucho tiempo.

El peronismo no sabe perder elecciones, termina siendo un hormiguero pateado y después se ordena siempre a los cuatro años, recién de cara a la elección. ¿Pero sabes cuál es el problema? Que en el medio entregaste un montón de cosas en las cuales votas en contra a la hora de gobernar un país, como puede haber sido el pago de los Fondos Buitres. Digamos, el proceso de endeudamiento que terminó teniendo la Argentina arrancó con esa votación. Con diputados y senadores del supuesto peronismo federal, no me acuerdo cómo se llamaban en ese momento, que decían hay que darle las herramientas.

Bueno, yo si creo que si Jorge me va a venir a pegar no le voy a dar un hacha en la mano para que me agarre y me pegue con un hacha. Me parece que ese es el proceso que necesita la dirigencia: ver hacia adelante, hacia dónde está yendo el modelo anarco-capitalista, porque no estamos frente a un tipo neoliberal, estamos frente a un tipo que cree que hay que destruir el Estado, y si cree que hay que destruir el Estado y vos le das facultades delegadas, va a destruir al Estado. Entonces no podés darle facultades delegadas a un tipo que firma un decreto aumentando el 48% el sueldo del gabinete y después te dice: “ah, no lo leí”. No le podés dar facultades delegadas a un Gobierno en el que la cabeza del Ejecutivo, que son el presidente y el ministro de Economía, siguen la inflación por un bot trucho de Twitter.

Acabas de decir, más allá de que sea irónico, que envidiás a los gobernadores de Juntos por el Cambio que se mantuvieron opositores cuando ganó el peronismo. Fuiste el último ministro de Urtubey, quien estaba separado de la perspectiva del peronismo kirchnerista. ¿Tiene que haber un peronismo distinto que de la vuelta de página del kirchnerismo? Me gustaría una reflexión final sobre esta cuestión de fondo de la creación de alternativa a través del peronismo, de una oposición que algún día sea competitiva electoralmente...

Yo creo que en el peronismo, como es un partido de poder, la discusión de legitimidad se da siempre con el caudal de votos. Entonces me parece que el error siempre ha arrancado en querer echar por la ventana a quien, te guste o no, tiene la mayor representatividad hoy del electorado del peronismo, que es Cristina.

Entonces, creo que ya después de la experiencia del gobierno de Juntos por el Cambio, hoy debería haber mayor madurez y sabiduría entre todos los espacios del peronismo en decir, "che, no sobra ni se puede echar a nadie", y desde ahí construir una alternativa donde se exprese qué se quiere.

Hay mucha crítica interna entre distintos sectores, pero lo que pasa es que también, si uno dice ¿qué era el sciolismo, que hoy está incorporado a La Libertad Avanza?, o uno dice, ¿qué era la liga de gobernadores que hoy están votando todo este paquete de leyes? Entonces, claramente eso no representaba el peronismo. Si el peronismo quiere renovar ese peronismo de calesita que va dando vuelta por cualquier espectro ideológico, lógicamente no lo van a poder lograr ni vamos a poder construir una alternativa.

Yo creo que se necesita una alternativa donde el peronismo se tiene que mirar con Galperín, tiene que decir que en la Argentina ganar plata está bien y no hay ningún problema con eso mientras lo haga en función del trabajo. El déficit sin financiamiento genera inflación. Hay que poner cuatro o cinco puntos de acuerdo y decir "esta es la base de lo que todos pensamos", y ahí amigarse con una clase media y un sector PyME, sobre todo, que es el que más va a sufrir este modelo económico, y generar una expectativa y un proyecto de futuro. Pero si seguimos discutiendo en términos de nombre y esto, yo creo que no vamos a tener una emocionalidad con la sociedad que está buscando una salida o va a buscar una salida en las próximas elecciones.

