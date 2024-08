Francisco Torres Gil: "Mi hermano es mi héroe"

En diálogo con Jorge Fontevecchia, Francisco Torres Gil, hermano de “Maligno”, se mostró emocionado ante la medalla dorada de su gemelo en los Juegos Olímpicos de París. “La admiración y el amor que le tengo a mi hermano es absoluto y es incondicional. Él es mi héroe y mi fuente de motivación. Esta medalla significa mucho para mí, pero no a nivel personal, sino porque sé que significa mucho para él. Entonces si significa mucho para él, significa mucho para mí”, expresó en Modo Fontevecchia , por Net TV , Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Francisco Torres Gil es el hermano de José "Maligno" Torres Gil, ganador de la primera medalla de oro para Argentina en los Juego Olímpicos en la disciplina BMX freestyle. Tras ser galardonado con la medalla más importante de la competencia, José Torres Gil no pudo contener la emoción y gritó ante su familia “somos campeones, culiado”, confirmando su pertenencia cordobesa.

¿Hay algo, en el triunfo de su hermano, de la idiosincrasia cordobesa? ¿Hay algo allí particular de Córdoba que se representa y su hermano significa?

Yo creo que todo representa a Córdoba en la medalla de oro que ganó mi hermano el día de ayer. De hecho se hizo un parque con infraestructura donde entrena mi hermano. Creo que influye muchísimo Córdoba en la medalla dorada que se ganó en los Juegos Olímpicos.

No sé si me meto en algo inconveniente si te pregunto a quién votaste y a quién votó tu hermano, pero ¿hay algo allí del modelo cordobés de desarrollo, de centro y exitoso, que encuentra en el éxito de tu hermano un espejo a muchos otros éxitos cordobeses?

Yo creo que, por lo menos en la cuestión de mi hermano, tuvo mucho que ver el sector público y la Agencia Córdoba Deportes a través de BMX que aportó muchísimo a toda la circunstancia de Maligno . Hay muchas empresas privadas que lo apoyan y que tienen que ver con el desarrollo y rendimiento que muestra mi hermano en todas las competencias. Porque claro está que, sin apoyo, uno como deportista, remando contra viento y marea, es muy difícil.

En otro aspecto extradeportivo, los mellizos gemelos son una discusión científica sobre por qué son distintos, o los mellizos que fueron separados al nacer y después se parecían de cualquier manera, y también la paradoja de que sean diferentes cuando los criaron juntos. ¿Cuál es la sensación de tener un hermano mellizo? ¿cuánto uno se parece y cuando uno es distinto?

La sensación es sumamente hermosa. Es alguien a quien conoces tanto que no hace falta siquiera conversar para poder entender o sentir lo que le pasa, lo que quiere decir o lo que quiere hacer, no hace falta. Al menos nosotros tenemos esa conexión .

Diferentes en el carácter somos, un poco. Sin embargo, a nivel humorístico, deportivo y demás, tenemos muchísimas similitudes. Él es un poco más aguerrido en algunas cosas, tiene un poco más de carácter que yo, en ese sentido yo soy un poco más tranquilo. Pero tenemos muchas similitudes, más allá de eso.

José "maligno" Torres, el primer ganador argentino de una medalla de oro en París 2024.

¿Por eso “Maligno”?

Sí, pero no por el carácter malo, sino por las bromas pesadas que hace todo el tiempo. Y también por la manera explosiva y agresiva que tiene de montar la bicicleta, que es un estilo que lo caracteriza mucho.

Román Iucht: Me gustaría que profundices en la idea de la admiración y la felicidad que tenés por tu hermano gemelo, porque en algún punto, su medalla es tu medalla, porque los dos incursionaron desde chicos al BMX.

La admiración y el amor que le tengo a mi hermano es absoluto y es incondicional. Él es mi héroe y mi fuente de motivación. Esa medalla significa mucho para mí, pero no a nivel personal, sino porque sé que significa mucho para él. Entonces si significa mucho para él, significa mucho para mí. Estamos demasiado ligados en ese sentido, se todo el esfuerzo que hay detrás, las lesiones, todo lo que tuvo que dar. Se lo merece totalmente. Ayer estaba emocionado hasta las lágrimas por lo que significa para él, y sobre todo, por lo merecido que lo tiene. Mucho esfuerzo, mucha dedicación detrás.

RI: La especialidad que ustedes desarrollan tiene algo muy interesante: vos me podés decir exactamente cuántos metros se elevan cuando toman impulso en una rampa, y lo extraordinario es que ustedes no tienen más que un casco. No tienen rodilleras, no tienen coderas, y eso debe ir de la mano de las lesiones que tienen.

Los cascos son sumamente importantes, pero sí andamos con rodilleras, canilleras y coderas, simplemente no se ven porque están dentro del pantalón. Hay algunos que usan coderas y otros que no, pero las rodilleras, canilleras y tobilleras siempre están presentes.

Con respecto a la altura, varía muchísimo el tamaño de la rampa y sobre todo por el rider. Los demás riders , y esto lo digo con mucha humildad, siempre se elevan dos metros y medio o tres metros, pero Maligno siempre está un metro y medio más arriba. Eso es algo que lo caracteriza y por lo que es muy reconocido, al menos en la burbuja del BMX freestyle. Parece que las rampas las toma a otra velocidad, o parece en otras situaciones que viene despacio y se le va muchísimo, y es por la potencia de piernas que él trabaja todo el tiempo.

La producción me dice que vos y tu hermano nacieron en Bolivia y que vinieron a los 8 años a Córdoba. En la Argentina actual, desgraciadamente, el tema de la inmigración es una discusión continua. Por el contrario, yo creo que la inmigración agranda y es un beneficio, incluso todos aquellos extranjeros que vienen a estudiar, después se van o se quedan, son una enorme contribución a la Argentina. Entonces ustedes, que nacieron en Bolivia, hayan venido y se hayan nacionalizado argentinos, también es una demostración de la contribución que hace la inmigración a nuestro país, tantas veces criticada. Me gustaría saber cómo te sentís argentino a pesar de haber nacido en Bolivia, y qué agradecimiento tenés para la Argentina de haberles dado la oportunidad que les dió.

Mis padres son argentinos, nosotros nacimos en Bolivia . El agradecimiento es de infinito respeto y máximo amor profundo por la celeste blanca y celeste siempre, porque es un país que nos dió muchas cosas. Con respecto al tema inmigración , creo que las fronteras son todas imaginarias, nunca hubo fronteras naturales. Son aspectos políticos que tienen los países entre sí, y que viene siendo así desde hace mucho tiempo, pero para mí alguien de Colombia, Venezuela, Turquía, Arabia Saudita o de donde sea, será sumamente bienvenido, siempre y cuando tenga buenas intenciones.

Para mí solo hay buenas y malas personas, no hay bancos, ni negros, ni iraquíes, ni chinos, no hay nada. Solo buenas y malas personas. Entonces, siempre y cuando estas personas puedan aportar algo bueno y puedan hacer que las personas alrededor sean mejor día a día, creo que son bienvenidos en cualquier lado. Lo demás son cosas de países que no deberían llevarse tan puntualmente a la población como tal.

