Gabriel Katopodis: "El peronismo no se rompe, estamos todos"

Gabriel Katopodis defendió el lugar el presidente al interior del Frente de Todos, contó detalles de la cumbre realizada en Merlo y fue muy crítico con la oposición. "La gente sabe que ellos quieren volver para hacer negocios" declaró en comunicación con Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Qué pasó en Merlo? ¿Por qué hay tanta sensación respecto a que era en contra del presidente?

La reunión del peronismo de la provincia tuvo una única hoja de ruta, que fue como nos ordenamos y alineamos para un año, donde además de gestionar, nos organizamos para una disputa electoral muy importante. Es un año donde lo que se decide es una sola cosa, si el país va a quedar o no de nuevo en manos de una gestión que encabezó Mauricio Macri, y que fue mala.

¿Tiene asidero la construcción que se percibe en los medios sobre la conflictividad interna y el significado de la reunión en Merlo?

No, fue una reunión de la provincia de buenos aires, si el presidente tuviera que estar en cada encuentro para validarlo sería muy loco.

El presidente envió a los ministros que tenemos pertenencia en este territorio. Fue una reunión de trabajo de las muchas que tenemos y en las que el presidente no está ni estará, porque tiene otras responsabilidades.

Alberto liderará las instancias de diálogo a nivel nacional. El rol del presidente este año es fundamental, porque lo que tenemos como plataforma electoral es lo que hacemos en materia de gestión. Lo de Merlo fue una reunión positiva, de diálogo y entendimiento sobre cuáles son las prioridades.

La provincia de Bs As no es el refugio de un resultado incierto a nivel nacional, sino que es el primer eslabón para tener una buena victoria en el país.

¿Estaba Cafiero?

No estaba Santiago, pero ha estado. Ha sido parte de estos espacios y participó como dirigente, es un hombre de mucha confianza de Alberto, y seguirá participando.

Es una reunión de la provincia de Buenos Aires, pero desde el punto de vista de los comentarios de los medios, la perspectiva es otra, ¿por qué crees que se producen este tipo de versiones?

Porque tenemos un frente con vida política. En la reunión en ningún momento se especuló si tenía o no que estar Alberto, todos los sectores estaban representados.

El peronismo da discusiones de cara a la militancia y con contenciones, y muchas veces no somos cuidadosos, lo que hace que se convulsione, pero no se rompe, se mantiene. Estamos todos los que arrancamos el proyecto en 2019. No escuché a nadie en Merlo que planteara ir con dos esquemas distintos, si eso no aparece, tenemos que arremangarnos y seguir consolidando un colectivo lo más coherente posible.

Puede haber matices y diferencias mientras no nos corran del eje, que es mejorarle la vida a la gente. Cuando hay discusiones y aplauden de la tribuna de enfrente quiere decir que pasamos una raya. Hay que encarar un año electoral con más organización, cohesión y mayor claridad.

¿Se va a hacer una mesa nacional de los distintos componentes del Frente de Todos?

Conociendo a Alberto, Cristina y a Sergio, no tengo dudas que se va a promover cualquier espacio que permita seguir favoreciendo y fortaleciendo la unidad. Es una voluntad de Alberto que esto sea así.

Ni las internas son tan graves ni las mesas son mágicas, lo importante es cuál es el sentido de esas mesas; hay que resolverle los problemas a la gente y que el gobierno sepa cuales son la prioridades.

Hay una demanda muy clara y es como construimos con el conjunto de la ciudadanía, como el peronismo conecta con la mayoría de los sectores y reconstruye la confianza.

¿Está en el ánimo del presidente presentar su candidatura?

En el ánimo del presidente está la decisión de que el peronismo y el Frente de Todos llegue en condiciones competitivas y tengan una propuesta atractiva y potente.

Tuvimos dificultades en estos 3 años para hablar de futuro, esa es la tarea principal en la que tenemos que estar concentrados

Llenar una lista es fácil, lo más complicado es organizarnos, tener una agenda potente y construir, con la mayor cantidad de argentinos, un proceso que permita poner con claridad cuáles son los desafíos del país en adelante.

Alejandro Gomel (AG): En la reunión de Merlo estuvo Massa, ¿está decidido a no ser candidato? ¿Te quedó esa sensación?

Me parece que la prioridad de Sergio es ordenar la macroeconomía y dar señales claras de cómo seguirá el funcionamiento de la economía, y como eso mejorara y aliviara la vida de la gente. Él plantea que, en este tiempo, no podemos distraernos un segundo en otra tarea que no sea la de cumplir con los compromisos de gestión. Es el mayor y mejor aporte que podemos hacer.

AG:¿Kicillof garantiza un triunfo en Provincia de Buenos Aires?

Sí, hizo una muy buena gestión. Se puso al frente de una provincia que tenía problemas y tuvo 3 años complicados, pero lleva una agenda con mucha obra pública, con inversión en educación y recuperación de los sectores productivos que es muy clara.

Después veremos quienes son los candidatos que tiene el peronismo para competir y disputar las maneras de ver el país.

La nuestra, sobre el eje de un Estado presente y una distribución que llegue a todos los argentinos y, del otro lado, el macrismo, buscando que tipo de negocios se pueden hacer. Lo hicieron en el país, en Boca y en la FIFA. La gente sabe que ellos quieren volver para hacer negocios, y nosotros debemos garantizar que este sea el primero de los próximos 5 años de recuperación.

Vos afirmabas que Kicillof garantiza el triunfo en Provincia de Buenos Aires, y que, independientemente de cuál vaya a ser la definición, es el candidato lógico, porque además es el gobernador. ¿Esto mismo no vale también para el presidente? ¿No sería lógico que Alberto fuera el candidato para garantizar el triunfo?

Todo eso lo discutiremos en el momento que sea oportuno. No vamos a hacer el sábado un congreso para definir candidaturas. El sábado estaré en Santa Fe inaugurando una obra del acceso a la autopista Buenos Aires - Rosario.

La gente no pregunta por la interna, la gente plantea que está reconstruyendo su vida con mucho esfuerzo y nosotros debemos aportar seriedad, ser serio significa obra pública en el país.

