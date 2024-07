Gustavo González: "Macri intenta hacer de cuenta que Milei es liberal y republicano"

Tomando como pie los dichos de Guillermo Moreno, que afirmó que el Presidente “está chapita”, el titular de Grupo Perfil explicó que ese apelativo, en vez desmerecerlo, en cierta forma “lo enaltece”. “Ese supuesto ‘chapita’ es nuestro presidente, es el que logra mantener la centralidad, el que convocó a 19 gobernadores y 18 asistieron, hizo venir de un viaje a Europa al ex presidente Macri, con lo que le cuesta retornar a la Argentina por los vuelos, el frío, estar 45 minutos en la intemperie”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1). La respuesta del mercado a las medidas de Milei y las perspectivas económicas del país.

Gustavo González es presidente del Grupo Perfil y periodista.

Alejandro Gomel: Al final, cómo dice Guillermo Moreno, el “chapita” tuvo su Pacto de Mayo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Moreno califica otra vez de “chapita” al Presidente y puede ser que algo de razón tenga, habría que ver que dicen los especialistas, pero de cualquier modo, ese “chapita” en vez desmerecerlo, en cierta forma lo enaltece. Ese supuesto “chapita” es nuestro presidente, es el que logra mantener la centralidad, el que convocó a 19 gobernadores y 18 asistieron, hizo venir de un viaje a Europa al ex presidente Macri, con lo que le cuesta retornar a la Argentina por los vuelos, el frío, estar 45 minutos en la intemperie.

Es el que se somete a estos mercados tan díscolos, últimamente. Hasta hace semanas atrás, por lo menos la cuestión financiera, frente a la economía real, era lo que daba algunas señales positivas, y hoy parece que está todo complicado también en ese terrero financiero.

Pero así y todo, Javier Milei logra tener una centralidad. Creo que esto habla de la angustia que llevó el voto de un sector de la sociedad hacia Milei, y a seguir apoyando a ese presidente que votó. Quizás no la total mayoría, ese 56% de los votos, seguramente algunos se van perdiendo a medida que la crisis económica se parece tanto a la crisis producida durante la pandemia.

Marina Dal Poggetto: "La devaluación inicial estuvo mal calibrada"

Pero por otro lado echa luz sobre la oposición. Sobre esas personas y esos dirigentes que deberían estar “aprovechando” este momento tan complicado del Presidente, al que Guillermo Moreno llama “chapita”, y otros simplemente consideran un hombre que está equivocado en su intención de destruir el Estado y aplicar un régimen anarcocapitalista.

Yo, que creo que los problemas no son los dirigentes, sino que esos problemas los anteceden y son los sectores sociales quienes se espejan en esos dirigentes, creo que aún está en reconfiguración cuáles son los sectores sociales que ya no comparten mayoritariamente quizás, o al menos la mitad de una población, que no comparten lo que hace este dirigente, y que todavía no encuentran un liderazgo o sectores políticos que los representen de tal forma para que tengan una voz más unificada para responder a esto que tanto consideran una mala praxis político económica.

Javier Milei trató de "brutos" a quienes piensan como Guillermo Moreno: la respuesta del exsecretario de Comercio

Elizabeth Pleger: La oposición parece estar en un “no lugar”. Hay sectores que están acompañando a Milei y después se enojan, lo de Macri que trascendió después de haber estado en Tucumán, y después hay sectores que no se presentaron, ¿Dónde quedan los que no fueron a Tucumán? Quedaron intrascendentes…

Ahí hay que tener en cuenta de que lo que alguna vez fue Cambiemos, que gobernó la Argentina hace no tanto y que durante el siguiente mandato logró mantenerse unido bajo el nombre de Juntos por el Cambio, hoy están totalmente balcanizados por un presidente que, con todos los defectos que se le pueden ver, logra esa centralidad.

Lo que se debate hoy es qué tan liberal y republicano es este Presidente. Yo creo que ahí hay tres sectores donde se divide lo que alguna vez fue JxC, el radicalismo, el macrismo, los socialistas y los peronistas republicanos. Están los que creen que este hombre no tiene nada de liberal y republicano, están también los que creen que no tiene nada de liberal y republicano tampoco, pero hacen de cuenta que sí es, y están los que genuinamente creen que Javier Milei es un representante fiel de estas ideas que, durante ocho años, lo que alguna vez fue JxC, llevó a cabo.

Ese es el gran dilema. Por momentos creo, y por momentos me cuentan, que Mauricio Macri es de los que creen que este hombre no es ni liberal ni republicano, pero que intenta hacer de cuenta que lo es, y a veces le cuesta bastante, porque no recibe señales muy republicanas del Gobierno hacia él.

Hagamos de cuenta de que Milei es liberal y republicano

AG: Es toda una cuestión para Macri dónde pararse. Vuelve de Europa, va a Tucumán, se siente totalmente destratado. Ve cómo su partido se parte al medio, qué hace en una situación así Macri con el poder que llegó a tener.

Es un tema de esa oposición que, si a Milei le va bien, va a terminar subsumiendo a esa oposición, especialmente la del PRO. Y si le va mal, se va a llevar con él a lo que fue el PRO y lo que es el macrismo.

Claudio Mardones: ¿Qué sería de Guillermo Moreno si tuviera dentro del Congreso, el Senado o Diputados, presencia, votos? ¿Cómo sería la discusión de Moreno si su orientación tuviera presencia parlamentaria dentro del peronismo?

Es un lindo juego de ficción. Hay gobernadores peronistas que, hasta hace no muy poco eran duros adversarios del presidente de la Nación, pero terminan siendo pragmáticos. Quizás creen que no tienen demasiado para perder, porque no los compromete demasiado firmar un pacto. Moreno, desde ese lugar y comandando una supuesta bancada, ¿seguiría ese lineamiento?

Hay, evidentemente, una simpatía entre Moreno y Milei. No ideológica, pero sí estética, él lo dijo. Ideológicamente se supone que están en las antípodas, como se supone lo mismo de muchos gobernadores peronistas al respecto de un Presidente que enarbola la destrucción del Estado, símbolo de lo que es el peronismo históricamente.

Es una linda ficción que en la Argentina se puede convertir en realidad, siempre estamos ante eso. Oposición que no es oposición, oficialismo que por momentos no lo es tanto, ahí tiene título Guillermo Moreno sobre Victoria Villarruel, que está repartiendo ministerios, porque él cree que es un final inminente.

Yo la verdad no creo que sea así, quizás alguna vez sí lo fue, aún con este Gobierno en marcha. El problema es que Karina y Javier Milei lo supieron. Yo no creo que hoy la vicepresidenta tenga la hipótesis, explícita al menos, de alguna necesidad institucional de que ella tome intervención en la presidencia.

MB FM