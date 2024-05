Graciela Fernández Meijide: "Nora nunca claudicó con el Memoria, Verdad y Justicia"

La luchadora por los Derechos Humanos, Graciela Fernández Meijide, señaló en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1), que Nora Cortiñas tenía una templanza que la acompañó hasta el último de sus días.

Alejandro Gomel (AG): ¿Qué significó la figura de Nora Cortiñas para usted?

Fue un hecho que es natural, el destino de todos nosotros es llegar a cierta edad y morirnos. Pero eso no significa que no me haya dolido mucho la pérdida de Nora. Desde que la conocí fue siempre una mujer que reclamó con mucha energía, aun con miedo.

Ella era chiquita pero parecía que se agrandaba físicamente con quien fuera, todo para buscar a su hijo, nunca claudicó con el Memoria, Verdad y Justicia. Hubo una situación que la llevó a encabezar una división entre las Madres que seguían bajo la conducción de Hebe de Bonafini y las de la Línea Fundadora.

Cuando se creó la CONADEP, al inicio de la democracia, ella fue a testimoniar, al igual que algunas madres, pese a que Hebe pretendió dar la orden de que no fueran. En una situación así, uno no está para escuchar discursos de quien no puede dar respuesta.

