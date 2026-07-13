Graciela Ocaña: “Pase lo que pase, en la Ciudad va a haber PASO”

En medio de la discusión por el calendario electoral porteño y las posibles alianzas de cara a las próximas elecciones, la legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, Graciela Ocaña, analizó el futuro político del distrito y defendió la continuidad de las PASO como herramienta para la conformación de coaliciones. Aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190): “Pase lo que pase, en la Ciudad va a haber PASO”, al sostener que no existe la mayoría legislativa necesaria para modificar el sistema electoral vigente.

La licenciada en Ciencias Políticas y dirigente política argentina, Graciela Ocaña, es legisladora de la Ciudad de Buenos Aires y es presidenta del partido Confianza Pública. A lo largo de su trayectoria ocupó cargos como diputada nacional, directora ejecutiva del PAMI entre 2004 y 2007 y ministra de Salud de la Nación entre 2007 y 2009, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. También participó en comisiones investigadoras sobre lavado de dinero y fuga de capitales en la Cámara de Diputados y fundó el partido Confianza Pública en 2013.

Tu vínculo con el larretismo viene desde hace tiempo, desembocó en Volvamos Buenos Aires el año pasado. ¿Cómo imaginás que va a ser el año próximo? ¿Te imaginás que va a haber PASO y que en esas PASO hasta podrías llegar a participar en una competencia con el PRO, Horacio Rodríguez Larreta y ustedes? ¿O tienen tomada la decisión de que siempre sea por fuera, haya PASO o no?

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Evidentemente, la legislación de la Ciudad de Buenos Aires impone la realización de las PASO y hay que decir también que, para cambiarla, suspenderla o hacer alguna modificación electoral, se necesita una mayoría agravada de 40 votos, que hoy parece difícil para algún sector conseguir.

De todas formas, yo creo que las PASO han sido un buen instrumento que permitió generar coaliciones fuertes que gobernaron la Argentina. Es inentendible que muchos de los partidos que las utilizaron, los dirigentes que las utilizaron, que se fortalecieron y que les permitió llegar al poder, hoy estén planteando su suspensión o su eliminación, básicamente por una necesidad del Gobierno nacional, que quiere mantener en Karina Milei la birome o la lapicera para poder establecer las listas.

Lo que va a pasar en la Ciudad no lo sabemos porque creo que hoy falta mucho para la elección. Ni siquiera está fijada la fecha, porque vos sabés que la Ciudad, a diferencia de lo que sucede en la Nación, tiene la potestad de fijar la fecha de la elección, la tiene el jefe de Gobierno, que lo hará con su propio interés.

Hasta ahora, Jorge Macri expresa, por lo menos en los últimos meses, un decidido esfuerzo para hacer un acuerdo con La Libertad Avanza y ser el candidato de La Libertad Avanza. En ese sentido, yo veo muy difícil acordar con el PRO.

Hoy nuestro pensamiento y nuestro trabajo están enfocados en resolver, desde lo legislativo, que es el ámbito donde trabajamos, propuestas y alternativas para mejorar la calidad de vida del vecino de la Ciudad, que se queja de muchas de las cosas que suceden.

Por eso hemos presentado varios proyectos. En mi caso, tienen que ver con las personas mayores, buscando paliar la situación de muchos vecinos de la Ciudad, que hoy son uno de cada cuatro, o sea, el 25% de los adultos mayores, que están siendo los nuevos pobres de la Argentina, y eso no escapa a la Ciudad.

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Estamos buscando mejoras que van desde poder viajar gratuitamente en los medios de transporte de la Ciudad, como los subtes, hasta hacer un mapa, empezar a tener una idea de dónde están y cuáles son los mayores que están en mayor riesgo, tanto económico como por un tema que es la soledad.

También estamos haciendo propuestas para resolver definitivamente la situación que viven los vecinos del Tren Sarmiento, que vos sabés que es un caos todos los días cruzar las barreras a la mañana y a la tarde. Por eso hemos presentado una propuesta para cambiar esto, sacar todas las barreras definitivamente de la Ciudad de Buenos Aires.

Tenemos distintas propuestas sobre el tema de la basura y otros temas.

Independientemente de que nadie sabe cómo va a terminar siendo, ¿qué te gustaría a vos que fuese? ¿Te gustaría que se desdoblara? ¿Te gustaría que hubiese PASO y, en ese caso, que hubiese unas PASO en las que pudieses competir con el PRO y que el PRO no se alíe con La Libertad Avanza? ¿Cuál sería el escenario más útil?

Yo hago política hace muchos años y sé que la política es la realidad con la que enfrentás las cosas, no la de tus deseos.

Hay distintos escenarios y yo creo que todos son difíciles, pero no imposibles.

También te digo que, más allá de si la elección va pegada a la nacional o no, lo cierto es que el sistema electoral de la Ciudad resguarda boletas diferentes. Yo creo mucho en el vecino de la Ciudad, que elige y, cuando tiene que elegir un jefe de Gobierno, va a elegir eso. No va a votar una lista porque se la arrastre o la empuje, como muchos dirigentes piensan que puede suceder.

La verdad es que a mí me gustaría que fueran desdobladas porque creo que te da la oportunidad de dar una discusión profunda sobre la ciudad que queremos, la ciudad del futuro, la ciudad que los vecinos de la Ciudad necesitamos.

Pero eso, lamentablemente, es una potestad que la Legislatura le ha dejado al jefe de Gobierno y que tampoco podemos manejar.

Y, al mismo tiempo, si entiendo bien, te gustaría que fueran desdobladas. Entiendo también que te gustaría que hubiera PASO.

Es que en la Ciudad va a haber PASO porque no hay ninguna fuerza política que pueda construir la mayoría necesaria de 40 votos para modificar la legislación electoral.

Así que, más allá de lo que pase a nivel nacional, en la Ciudad va a haber PASO. Además, se hacen con boleta electrónica, que es un sistema al estilo de la boleta única, muy positivo.

Yo peleé durante muchos años, presenté uno de los proyectos que dio origen a la ley, y es lamentable que ahora se quiera modificar el sistema electoral para beneficiar a Milei. Como antes Cristina hizo lo mismo para beneficiarse.

Muchas veces quien quiere beneficiarse termina perjudicándose, como ha demostrado la historia.

Yo creo lo mismo.

Pero, asumiendo ese escenario como el más lógico, ¿te gustaría que en esas PASO compitiesen Horacio Rodríguez Larreta con Jorge Macri y que, por fuera, estuviera La Libertad Avanza? ¿O que Horacio Rodríguez Larreta compitiera directamente contra Jorge Macri en una alianza por fuera de La Libertad Avanza?

Evidentemente, nosotros no vamos a estar en una alianza con La Libertad Avanza.

Eso va a depender de Jorge Macri y del PRO, de cómo se posicione. El PRO de Jorge Macri, pero también de Mauricio Macri y de otros dirigentes importantes de la Ciudad de Buenos Aires.

Mauricio Macri ha dicho en off que le gustaría que Horacio Rodríguez Larreta volviera al PRO y pudieran competir en unas PASO. ¿A vos te gustaría esa hipótesis?

El PRO ha competido y fue algo bueno. Yo recuerdo las PASO de Gabriela Michetti contra Horacio Rodríguez Larreta. Después hubo otras PASO, las del propio Jorge Macri contra Martín Lousteau.

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De hecho, acompañé a Martín. Creo que las PASO han fortalecido coaliciones que gobernaron muy bien la Ciudad. Lo que pasa es que, cuando llegó Jorge, rompió con esa coalición.

MV/ff