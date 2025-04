Guadalupe Tagliaferri: “Hay que resolver la recolección de basura y la seguridad en CABA”

La senadora del PRO y candidata de Horacio Rodríguez Larreta, Guadalupe Tagliaferri, cuestionó la gestión de Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires y afirmó que se trata de un gobierno que enuncia los problemas, pero no los resuelve. “Están anunciando como propuestas cosas que ya hizo Larreta”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Guadalupe Tagliaferri es la senadora del PRO por la Ciudad de Buenos Aires y candidata a legisladora porteña por la lista Volvamos Buenos Aires, que encabeza Horacio Rodríguez Larreta. Se desempeñó en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como directora general de la Mujer (2009-2010), directora general de Atención Inmediata (2010-2011), subsecretaria de Promoción Social entre (2011-2013), presidenta del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes entre (2013-2015) y ministra de Desarrollo Humano y Hábitat en 2015.

Hablábamos hace un ratito con un consultor experto en la provincia de Buenos Aires, y la pregunta que él se hacía es que finalmente La Libertad Avanza y el PRO, con sus distintas formaciones de lo que era el ex Cambiemos, están compitiendo con uñas y dientes en las elecciones locales. Pero luego, cuando llega el Congreso, van a votar juntos. Y votan juntos.

Usted es una excepción en ese caso, entonces me gustaría preguntarle: ¿cuál es su visión de diciembre de este año, una vez que estén conformados los nuevos legislativos, tanto el de la Ciudad, que usted va a integrar, como el Nacional que usted sigue integrando hasta el 10 de diciembre?

La realidad es que es un poco incierto saber qué va a pasar de acá a diciembre y en la elección de octubre. Lo que sí tengo claro es que, bueno, estamos hablando de una elección que es exactamente dentro de un mes, que Jorge Macri la adelantó para discutir los temas de los porteños. Y lo que uno ve, escucha y siente es que ninguno, salvo nosotros, está hablando de los temas de los porteños.

Vos me traés un planteo de que todos los otros candidatos están hablando de cómo van a votar en diciembre. Y entonces qué sucede en el Parlamento Nacional. En el camino, nadie me está diciendo cómo vamos a resolver el tema de la basura, cómo desde la Legislatura vamos a promover estas mejoras permanentes.

Y de repente, además, tenés candidatos, los candidatos de la Ciudad, del gobierno actual, que lo que nos están anunciando son propuestas de cosas que ya hizo Larreta. El otro día anunciaban historia clínica electrónica, algo que está desde el 2016 en la gestión de Larreta. Entonces, frente a los problemas de la ciudad, lo que encontramos es un gobierno de la Ciudad que te explica los problemas, pero no te los soluciona.

Y el resto de los partidos políticos, como decís vos, están pensando a ver qué va a pasar en diciembre y en lo nacional. Y en el camino, los porteños estamos invisibilizados.

Guadalupe, pero casualmente me parece que la pregunta es bien pertinente para vos por dos motivos. Primero, porque vos no te comportaste así, ni te comportaste así en el Senado. Pero después, la paradoja es que justo en la Ciudad de Buenos Aires es el único lugar donde no votan juntos. Porque en la Ciudad de Buenos Aires La Libertad Avanza le ha hecho la vida imposible al PRO. Mientras que, todo por el contrario, a nivel nacional el PRO siempre ha ayudado a La Libertad Avanza.

Entonces, te lo pongo en estos términos: vos, cuando te toque votar en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, ¿qué vas a votar diferente de las personas con las que estás compitiendo? ¿En qué creés que vas a coincidir con el oficialismo actual del PRO? ¿En qué creés que vas a disentir con los legisladores de La Libertad Avanza y eventualmente los del peronismo?

En todo lo que tenga que ver con proyectos reales y concretos que mejoren la vida de los porteños, que no sea un engaño, que no sea una locura, que sean concretos, reales, yo siempre voy a acompañar. Yo, cuando miro un proyecto, no lo miro en función de quién es el que lo propone, sino de si ese proyecto es serio, es sustentable y mejora la vida de los porteños. Entonces, voy a votar en función de eso.

Si la propuesta es cómo hacemos para mejorar la recolección de basura, crear tachos inteligentes, poner finalmente en avance concreto la posibilidad de la trinchera o del viaducto del Sarmiento, si vamos a buscar mejorar la calidad educativa, bueno siempre van a contar con mi acompañamiento.

Yo no me muevo, y a mi historia me remito, en función de, de acuerdo a quién me ofrece o propone la mejora. Como voto, lo hago según las convicciones. Y mis convicciones son que se hagan proyectos que mejoren la vida de los porteños.

Y en ese sentido, ¿qué imaginás que vas a votar distinto del oficialismo porteño hoy, de los legisladores del PRO? ¿En qué cosas vos creés que hay que proponer proyectos en la Legislatura que no se proponen, o no cuentan con el apoyo del oficialismo?

Bueno, primero, claramente hay que resolver de una buena vez lo que es el viaducto del Sarmiento. Claramente hay que mejorar el sistema de recolección de basura. Hay que poder ver cómo eficientizamos la atención en seguridad.

Pero, a ver, cosas que hasta hace un año y medio funcionaban... si vos le preguntás a cualquier vecino de la Ciudad si la ciudad está mejor ahora que antes, todos te dicen: “Estaba antes mejor”. Entonces, todo lo que atañe a trabajar, trabajar, gestionar, mejorar la respuesta al vecino.

Por ejemplo, Boti. Esta inteligencia que quedó ya vetusta, porque con la inteligencia artificial hoy no te da respuesta. Poder pedir informes, controlar las licitaciones de la recolección de basura, mejorar el sistema educativo, ver cómo ampliamos el esquema de atención de turnos en salud.

Todo eso, si se propone, los voy a acompañar. Y si no, los propondremos nosotros. Claramente no es que vamos a estar esperando a ver qué nos dicen.

Entonces finalmente van a encontrar el acompañamiento, porque piensan parecido. Quiero decir: finalmente, sea un proyecto que proponga el oficialismo actual del PRO o el que propongan ustedes,, me parece que unos y otros van a tener una comunión de ideas, porque finalmente lo que estamos discutiendo acá es el cómo, no el qué.

Exactamente. Mirá, nosotros cuando gobernó Larreta, nunca tuvimos una mayoría automática en la Legislatura. De hecho, hicimos un montón de modificaciones, reformas, proyectos de ley, urbanizaciones, el viaducto de los trenes y todo pasó por la Legislatura.

Porque desde la pelea política del "yo no te acepto nada porque vos sos opositor a mí", y con la discusión como pasa ahora es nacional, en el camino, como si fuese un botín, están los porteños.

Entonces, siempre nosotros buscamos el consenso, mejorando leyes, acompañando, proponiendo. Y eso es lo que vamos a hacer. Y esa es la trayectoria que ha tenido Larreta en los ocho años de gestión de él, y la que he tenido yo en el Senado Nacional. No es que me he opuesto porque sí, ni he acompañado a libro cerrado nada. Siempre con criterio y con honestidad intelectual, priorizando al porteño.

