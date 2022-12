El ex ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, se refirió al fallo de la Corte Suprema de Justicia por la coparticipación y la decisión del Gobierno nacional de no acatar. "Es un disparate político y jurídico no cumplir con los fallos de la Corte", afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9). Además, el homenaje al Dibu Martínez por el Mundial.

¿Qué se vivió ayer en Mar del Plata con el arribo del arquero de la Selección?

Fue una fiesta, vino gente de todo el país. Hubo mucho orden y planificación. Estuve en contacto permanente con el ministro de Seguridad, Sergio Berni. También se trabajó conjuntamente con SAME, Defensa Civil y la Cruz Roja. No sólo no hubo disturbios, sino que se generaron empleos, por ejemplo con los food trucks. Hoy ya estaba limpio el lugar.

Dibu Martínez fue recibido como un héroe en Mar del Plata: "Quiero ganar la cuarta"

No fue feriado ni asueto, sino que se buscó un horario para que pueda disfrutar la gente y, sobre todo, el Dibu. Él se sintió muy cómodo. Hubo más de 130 mil personas en el lugar. No queríamos que haya un tironeo de la política con el recibimiento al Dibu Martínez.

El fallo que despertó polémica

Cómo ex juez federal, ¿qué opina del conflicto entre la Corte Suprema y el Poder Ejecutivo?

Es difícil dar una opinión, porque es algo que nunca ocurrió. Es un disparate político y jurídico no cumplir con los fallos de la Corte. Hay que respetar los fallos. Si no se hace abarca una ilegalidad que nunca vi. Es tan grave este delito que está mencionado en la Constitución, tiene que ver con el cumplimiento del orden democrático.

Lo que se intenta es buscar un posicionamiento político en algo que no lo es, es una decisión que toma la Corte, al margen de si están de acuerdo o no.

Cortar a la Corte

Usted dejó la Justicia Federal para dedicarse a la política desde puestos ejecutivos. ¿Fue porque estaba decepcionado con el incumplimiento de determinados fallos?

No, en ese momento fue una decisión personal, por la convocatoria de Mauricio Macri. Entendía que era la forma de lograr mejores objetivos para la gente. Cuando sos juez, se busca dar solución a los problemas de una persona particular, solamente.

¿Cómo podría escalar este conflicto? ¿Cuál podría ser la resolución?

Es clave entender la necesidad de hacer cumplir los fallos judiciales. Es fundamental para la institucionalidad. Queremos que se genere una visión mucho más completa de la situación y poder discutir, en todo caso, cómo llevar adelante el cumplimento, las formas pero no el fondo.

AO JL