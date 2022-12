La reacción opositora no tardó en llegar luego de que el Gobierno nacional, en acuerdo con gobernadores peronistas, decidiera no acatar el fallo de la Corte Suprema que restituyó fondos de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires. Incluso la Coalición Cívica ya anunció que denunciará penalmente a Alberto Fernández.

“Quieren chocar las instituciones pero van a perder, no lo van a lograr”, señalaron en el partido liderado por Elisa Carrió, quien también firmará la acusación penal, al adelantar que este viernes presentarán una denuncia penal contra el Presidente.

La reacción opositora a que Alberto no acate el fallo por coparticipación

"Sediciosos", fue el contundente mensaje del presidente del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) en Diputados, Mario Negri, que agregó: "Se confirma que Alberto Fernández y los gobernadores peronistas se están alzando contra la Constitución".

“Alberto Fernández se está alzando contra una sentencia de la Corte Suprema y comete el delito previsto en el art. 230 inciso 2 del Código Penal. Además atenta contra el sistema democrático, tal como lo fija la Constitución en el art. 36. Es pasible por esto de JUICIO POLÍTICO”, agregó en Twitter.

¿Puede el Gobierno rechazar la cautelar de la Corte Suprema por la coparticipación?

En esa línea, en diálogo con TN, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, manifestó: "Lo que hacen es que Argentina viva en la ley de la selva y no lo vamos a aceptar porque sabemos cómo termina esa experiencia. Los gobernadores dicen una estupidez, este dinero siempre ha sido neutro. Es política la decisión que han tomado".

"No es dinero de las provincias. Siempre fue dinero que se le pagó a la Policía Federal. Mienten. Esto es un caos, vivimos en un país sin ley, como fueron los festejos en el Obelisco. Han decretado la muerte de la Constitución”, expresó Bullrich.

Asimismo, el presidente del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo, también salió al cruce del Gobierno nacional: "No hay regla de juego que valga cuando el jefe de Estado se comporta como líder de una facción. Esto solo confirma lo que ya sabíamos: el kirchnerismo viene por todo. En este desacato se quieren llevar puesta a la democracia. Vamos a defender la libertad y la República".

Alberto Fernández con gobernadores.

Por su lado, el diputado radical Rodrigo de Loredo comentó: "Si Fernández no acata la resolución de la CSJN habrá entregado su última bandera. La de ser un supuesto ‘hombre de derecho’. Un presidente para el olvido, una presidencia que no deja nada positivo. Peligrosísima decisión".

A su turno, el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, subrayó: "Señor Presidente los fallos de la Corte se acatan. Su irresponsabilidad es de extrema gravedad. Vulnera la ley y la Constitución y genera cada vez mayor inseguridad jurídica e incertidumbre. La solución a nuestros problemas es respetando las reglas de juego, no a la inversa".

En el espacio liderado por Elisa Carrió, el presidente del bloque en Diputados, Juan Manuel López, también criticó: "Alberto Fernández se ve con los gobernadores y se excita, cree que puede desconocer a la Corte. No hay economía que resista la falta de seguridad jurídica, la estupidez de los que gobiernan enajenados se paga caro. Cálmese Presidente, va a tener que acatar".

Horacio Rodríguez Larreta cargó contra Alberto Fernández por la coparticipación: "Se tiene que hacer cargo"

Mientras que la diputada Mariana Zuvic dijo: “Son eso, GOLPISTAS. No soportan una Argentina unida, festejando y en paz. Se alimentan de escenarios de conflicto y enfrentamiento para dividir a los Argentinos. Pero le erraron feo, se les pasó el cuarto de hora”.

Por el lado de Republicanos Unidos, Ricardo López Murphy, señaló: "Si hay una desobediencia ante la Corte, en los hechos estaríamos entrando en un terreno de ilegalidad. El fallo es razonable. Dice que no se puede afectar los recursos de una jurisdicción arbitrariamente y que hay que respetar la Constitución".

Y aclaró: “La Corte no devuelve a la Ciudad lo que la Ciudad tenía. Hace una corrección intermedia. Tiene un berretín en contra de los porteños, de un área que es más desarrollada. “Ya no hay espacio para dudas: presentaré un pedido de juicio político contra y espero que todos los diputados de la oposición me acompañen. No nos rendiremos ante un gobierno golpista”.

Margarita Stolbizer también se sumó a las críticas: “El gobierno le sacó ilegalmente recursos a la CABA rompiendo el equilibrio y funcionamiento del sistema federal. La Corte puso orden y devolución. No acatar el fallo tiene enorme gravedad. Por este camino no aceptarán perder una elección y entregar el gobierno. Recusación a los jueces”.

ED