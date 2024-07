Gustavo Segré: "Argentina está perdiendo una oportunidad por la mala relación con Lula"

En diálogo con Jorge Fontevecchia, Gustavo Segré opinó sobre la negociación de Caputo para obtener un nuevo desembolso del FMI: "Espero y deseo que Caputo consiga ese préstamo , porque son dólares que le vienen muy bien a la Argentina, pero no tengo muy claro si lo va a conseguir o no". Además, sostuvo que el problema de nuestro país "es más diplomático que económico", y señaló la mala relación que existe entre Lula y Milei. “Si dependiera de Lula, quizás no se aprobaría un préstamo a la Argentina”, expresó en Modo Fontevecchia , por Net TV , Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Gustavo Segre es analista internacional, comentarista de temas políticos y económicos del grupo de comunicación Jovem Pan, uno de los grupos de medios más importantes de Brasil. Además, es escritor y piloto de avión.

Brasil es el escenario de una nueva cumbre del G20 que reunirá ministros, empresarios, banqueros y autoridades de organismos internacionales. En representación de la Argentina estará allí nuestro ministro de Economía, Luis Caputo, en busca de dólares frescos con la gente del FMI, que también participa.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El Gobierno afila la motosierra y va por la eliminación de 60 organismos del Estado

¿Cuál es su balance de esta nueva cumbre del G20? ¿Qué imagina que terminará siendo?

Lo que vimos hasta ahora, en esta reunión del G20 , es la necesidad imperiosa de obtener recursos a través de impuestos a los súper ricos, una propuesta del ministro de economía brasilero, Fernando Haddad, una tentativa de recaudar, por parte de la ministra Marina Silva, para las cuestiones ambientales, y poco de lo que tenga que ver con desarrollo de aquí para adelante en cuestiones objetivamente sociales, atendiendo el mejor de los indicadores: cuánta gente sale de la pobreza y cuánta gente ingresa al mercado de trabajo. De eso se vió poco.

Lo que vos mencionás sobre la búsqueda de dólares frescos por parte de Caputo, yo creo que la Argentina está perdiendo una oportunidad muy grande , y tiene que ver con la mala relación entre los presidentes de Argentina y Brasil. Brasil tiene reservas internacionales de sobra, son 350 mil millones de dólares de libre disponibilidad, y Argentina podría tranquilamente pleitear un préstamo o un SWAP, como tiene con China, de 5 mil millones de dólares, y la garantía podría ser la provisión de gas una vez concluido el gasoducto.

Entonces, ¿por qué no prospera esto? Bueno, porque la relación entre los presidentes no es de las mejores, y obviamente no hay una intención por parte de Argentina de pedir, de la misma manera que tampoco hay una intención por parte de Brasil de otorgar.

Yo diría que la reunión es más protocolar, no me parece que salga nada en concreto que digamos “¡wow, qué buena que fue la reunión del G20!”, sobretodo, por este apetito recaudatorio que tiene Brasil para, teóricamente, resolver el problema de la pobreza en el mundo, cobrándole a los que más tienen, y que no precisan ser cobrados, porque gran parte de ellos ya aportan en organizaciones no gubernamentales, fundaciones y demás, ayudando a donde ellos quieren y no a donde los gobiernos resuelvan.

Luis Caputo viaja a Brasil y se reunirá con Kristalina Georgieva del FMI

¿Qué está pasando con la economía de Brasil en particular? ¿Por qué la devaluación de dólares en los últimos meses? ¿Qué pasa con el crecimiento?, ¿realmente se está produciendo una diferencia respecto del gobierno anterior a Lula?

Brasil tiene indicadores buenos. En todos los casos, los indicadores son satisfactorios. El crecimiento es mayor a las expectativas de comienzo de año, con una tasa de desempleo que está bajando , que está en 7.1 en este momento.

No obstante, observemos que la tasa de desempleo es un indicador que yo no considero como relevante. Para tener una idea, Argentina tiene 50% de pobreza y la tasa de desempleo es menor al 6% , porque se mide en función de la gente que busca trabajo y no consigue, y no en función de la gente no está trabajando. Pero de cualquier manera, es un indicador que viene bajando, y esa es una buena noticia.

"El crecimiento de Brasil es mayor a las expectativas de comienzo de año", afirma Gustavo Segré.

El problema en relación al dólar tiene que ver con las expresiones del presidente Lula. Él entiende que la culpa de todo la tiene el Banco Central. en Brasil el Banco Central es un banco autónomo, no tiene injerencia del Poder Ejecutivo . La tasa de interés la regula un comité de política monetaria, son ocho directores del Banco Central más el Presidente, nueve personas para cumplir el objetivo de la inflación por metas que determina el Comité Nacional Monetario al presidente del Banco Central, el ministro de Economía, Fernando Haddad, y la ministra de Planeamiento, Simone Tebet.

Esos ataques permanentes al Banco Central generan el deseo de intervenir al Banco Central por parte del presidente Lula, y el mercado, tanto especulativo cuanto el productivo, se molestan con esa situación, porque entienden que Lula está desviando la atención sobre uno de los mayores problemas que hoy tiene Brasil, el déficit fiscal .

El Gobierno no está interesado en bajar el gasto, sólo está interesado en aumentar la presión tributaria. Con recaudaciones récord, como en el mes de mayo, cuando el déficit y la recaudación fueron igualmente históricas.

No hay dinero que alcance, cuanto más recauda, más gasta, y esto genera una preocupación, porque la deuda pública en relación al PBI va creciendo. Cuando crece mucho la deuda pública, Argentina ya tiene varias experiencias en eso, la posibilidad de moratoria aumenta, y esto preocupa a todos.

El embajador de Brasil en Argentina minimizó la controversia entre Lula y Milei: "No hay ningún drama"

¿Cuál es su propia visión sobre la negociación de Caputo con el FMI? ¿Cree que conseguirá algo de dólares frescos de Kristalina Georgieva?

Yo espero que sí. En la cuestión económica, me parece que hay fundamentos para que el FMI pueda aportar, pero el tema está más en la cuestión diplomática. Argentina está peleándose con mucha gente. Lula, Colombia, España, y las relaciones internacionales son para habilitar puentes, no para destruirlos. Sobre todo porque, en algún momento, cualquiera de estos países puede tener la posibilidad de intervenir en alguno de los organismos internacionales con voto favorable o voto no favorable. Y más allá de que hablamos de cuestiones técnicas, siempre las situaciones personales pueden tener preferencia.

Entonces, si dependiera de Lula, quizás no se aprobaría un préstamo a la Argentina. Espero y deseo que Caputo consiga ese préstamo del FMI , porque son dólares que le vienen muy bien a la Argentina, pero sinceramente no tengo muy claro si lo va a conseguir o no.

MB FM