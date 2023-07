Gustavo Weiss: "Estamos preocupados porque el año que viene va a ser un año de ajuste"

Gustavo Weiss destacó la gestión de Sergio Massa y habló acerca de las exigencias del Fondo desde que se empezó a renegociar la deuda, señalando que, en los últimos años, el FMI cambió. "Martín Guzmán consiguió que el FMI aceptara una inversión en obra pública de 2 puntos del Producto, cuando a Macri le exigía lo contrario", criticó en Modo Fontevecchia (Net TV y Radio Perfil FM 101.9).

¿Cuál fue la importancia de la obra pública en cada una de las presidencias de Cristina y Néstor, la de Macri y la actual?

En la historia argentina reciente tuvimos, como el resto de la economía, vaivenes muy importantes en la inversión de obras públicas ejecutadas. Para esto, las obras deben estar presupuestadas y la caja tiene que acompañar, o sea, nos tienen que pagar para que se lleven a cabo.

Muchas veces, los presupuestos de gastos de capital son importantes, pero después, por problemas de caja, no se ejecutan. Dicho esto, todos los períodos presidenciales que mencionaste han tenido años de fuerte inversión de obra pública y meses de baja ejecución.

Gustavo Weiss sobre Sergio Massa: "Entiende la problemática empresaria"

Por ejemplo, el presupuesto del 2019, con Macri no alcanzó, ya que, por exigencias del Fondo, la inversión en gasto de capital bajó drásticamente. Sin embargo, en 2016 y fundamentalmente en 2017, hubo una expansión de obra pública muy importante comparada con los últimos años de Cristina, cuando la ejecución y los pagos fueron muy malos.

Yendo a este Gobierno, el primer año no fue bueno, porque venía de arrastre un conjunto de obras no muy voluminosas de la gestión anterior y, además, estuvo la pandemia. Pero a partir del 2021 hubo una fuerte expansión, y hoy se está invirtiendo 1,5% del Producto, que es insuficiente, pero en términos argentinos es bastante bueno, a pesar de que tenemos problemas de caja, no de presupuesto.

Para completar esta síntesis de los últimos años: hoy es 1,5%, en el peor año de Macri fue de 0,4%. ¿Cuánto fue en los dos mandatos de Cristina y en el de Néstor?

Fueron varios años, pero en ningún caso superó 2 puntos del Producto, que para la Argentina, dentro de todo, es bueno. Y en algunos años fue sensiblemente menor por los motivos que mencioné. Es decir, siempre osciló entre 1% y 2% y en los últimos años de gestión de Macri fue el más bajo del siglo.

Massa sobre el FMI: “Hay que pagarle y sacarlo de la Argentina para no volver nunca más"

Respecto de la inversión en la obra pública, ¿qué expectativas tiene la Cámara de Construcción si llegara a conducir el país Patricia Bullrich o Larreta, dado que siempre se repite la necesidad de reducir el déficit fiscal, que fue lo mismo que el FMI le pidió a Macri?

Estamos preocupados porque el año que viene va a ser un año de ajuste, lo dicen los principales referentes económicos de la oposición. Además, mencionan permanentemente que tienen que bajar un déficit fiscal 4 puntos del Producto. Nos dijeron, con absoluta sinceridad, que muchas de las obras van a sufrir.

Cabe señalar que hoy ya estamos teniendo problemas de atrasos en los pagos, y con la inflación es más complicado aún. Las demoras en los pagos son significativamente mayores en las obras por convenio, que son aquellas que ejecutan los municipios con fondos del Gobierno Nacional.

Obras en el gasoducto Néstor Kirchner

¿Podría hacer la comparación de cuánto invierten en obra pública nuestros países vecinos y alguna nación desarrollada?

Según nuestros estudios, la inflación en infraestructura debería ser 3 puntos del Producto de obra nueva, 3 puntos del producto del mantenimiento de la existente, y 3 puntos que tendría que aportar aquellos sectores que están privatizados, léase telecomunicaciones, energía, gas, etc.

Por ejemplo, en Europa, los países centrales invierten 5 puntos del Producto. En gran medida en mantenimiento, porque gran parte ya está ejecutada. En cuanto a los países limítrofes, está el caso de Chile, que hace varios años viene invirtiendo también en ese orden, desarrollando brutalmente una infraestructura que estaba muy atrasada.

¿Y Brasil, por ejemplo?

No tengo los datos exactos, porque tiene los mismos vaivenes que nosotros. Pero deben estar en el orden de entre 3 y 4 puntos.

La lucha contra el déficit fiscal

Massa contó que el FMI le pidió que no hiciera el gasoducto en el primer semestre porque iba a requerir aumentar el déficit fiscal pero el Gobierno se opuso, y que en el mandato de Macri la obra pública fue nula por este mismo motivo. ¿Tener al FMI implica tener a un auditor que sólo le interesa las finanzas y que destruye el futuro, pensando sólo en el presente?

Definitivamente no. Porque, en los últimos años hubo un cambio en el FMI. Para nuestra sorpresa, Martín Guzmán consiguió que el Fondo aceptara una inversión en obra pública de 2 puntos del Producto, cuando a Macri le exigía lo contrario.

¿Y respecto del pedido del FMI para la postergación del gasoducto?

Lo escuché a Massa decir eso, pero no tengo idea de cuán profundo fue el comentario o no de Fondo al respecto. Pero con el gasoducto no se pasa el 2% del Producto: costó 2500 millones de dólares cuando el Producto argentino serán cerca de 400 mil millones de dólares.

El test de Nolan: Massa, Larreta y Bullrich

¿Usted dijo que la perspectiva de Massa y Larreta es parecida?

No recuerdo haber dicho eso, pero se me consultó por el nombramiento de Massa como precandidato presidencial y dije que lo conocemos hace mucho tiempo por su vasta actividad política.

Además, tenemos un diálogo de entendimiento perfecto: no es necesario explicarle cómo funciona una empresa privada, las necesidades que tiene el país de inversiones privadas y de cumplir con los acuerdos que tiene con el mundo, entre otras cosas. Es más fácil dialogar con Massa que con otros referentes de Unión por la Patria o de Juntos por el Cambio.

AO FM