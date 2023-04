El cirujano cardiovascular Marcelo Nahin y realizó la tromboendarterectomía pulmonar número 32 para salvarle la vida a Josefina, quien padecía una hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. “Esta cirugía no puede ser posible si uno no la hace en una institución modelo, como es El Cruce de Florencio Varela”, declaró el profesional en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Es la primera vez que interviene en una cirugía de esta naturaleza?

La cirugía de Josefina es la número 32°. La primera la hicimos en 2016, a Micaela, una paciente de San Luis que fue la primera operada de trombodarendectomía pulmonar.

Es una enfermedad rara y poco frecuente. De hecho, es una de las ocho mil enlistadas por la OMS, y está subdiagnosticada e infradiagnosticada en todo el mundo, es un problema mundial.

¿Pasa mucho tiempo y muchos diagnósticos previos hasta llegar a este?

Sí, hay un estudio multicéntrico mundial, que habla de que entre que aparecen los síntomas y se hace el diagnóstico pasan 14 meses, y eso en el mundo. En Argentina es un poco más de tiempo.

Hacia un plan estratégico para nuestro sistema de salud

Esto comienza con un trombo en las venas profundas de los miembros inferiores, y si uno tiene una trombosis en los miembros inferiores, el 50% se resuelve, y el otro 50% tiene algún grado de impacto pulmonar. Estos grados pueden ser leves, moderados o muy graves, y eso se llama tromboembolismo pulmonar agudo. De estos tromboembolismos, sólo el 3,8% desarrollan esa enfermedad.

La enfermedad se llama tromboembolismo pulmonar crónico, que es cuando ese trombo queda atascado en árbol arterial pulmonar y el pulmón no se puede defender.

El cuerpo tiene un sistema biológico que se llama fibrinólisis fisiológica, es decir, tiene sustancias líticas que destruyen ese coágulo, y cuando al pulmón le falla ese mecanismo que trae de fábrica, el trombo queda atascado dentro del sistema vascular y le da tiempo a la arteria para que haya células que traten de incorporarlo.

Salud pública, Salud privada

Se produce una transformación celular, ese coágulo que era tejido sanguíneo, ahora se transforma en tejido colectivo. O sea, que ese coágulo que era una cosa blanda ahora se transforma como en una cicatriz que tiene la consistencia parecida a un calamar.

Hasta que se llega a la intervención, ¿está el peligro de que ese trombo pueda dispararse a cualquier lugar del cuerpo?

No, queda atrapado ahí, porque la circulación arterial pulmonar termina en el alveolo capilar, no es que puede irse al cerebro o a las piernas.

¿El máximo problema es lo mal que lo pasa el paciente?

Sí, claro. Cuando el paciente tiene que elegir entre comer y respirar es porque al tragar le produce apnea. Entonces, los pacientes evitan comer porque les produce falta de aire, no pueden caminar ni diez metros.

La vacuna contra el cáncer será una realidad en 2030

¿Cómo hicieron para enfriar el cuerpo a 18°? ¿Su corazón y su respiración siguieron sucediendo mientras hacían la intervención?

No, se conecta al paciente a circulación extracorpórea y se va enfriando, y no podés hacer nada durante una hora o hora y media. La cirugía dura entre 8 a 12 horas dependiendo de la masa muscular del paciente.

Mientras se va enfriando, ¿está en paro?

No, está conectado a un corazón artificial. Su corazón está latiendo, pero cuando más se avanza en el frío, más va enlenteciendo su latido, hasta que deja de latir. Pero está protegido por el corazón artificial.

Se pasan las cánulas de la sangre por un sistema de refrigeración y cuando se llega a los 18° comenzamos a trabajar. Se abre la arteria pulmonar derecha y se extrae el trombo, que está en el árbol pulmonar derecho.

China registró la primera muerte por gripe aviar y la OMS instó a "vigilar el virus"

Alejandro Gomel (AG): En este caso, ¿hay un riesgo alto o mediano? ¿Se evalúa antes de la operación?

Hay un algoritmo diagnóstico y es mundial. Se detecta la enfermedad y de acuerdo a la localización de los trombos se ve si es o no quirúrgico. Si los trombos están muy periféricos, es decir, si están en la punta de las ramitas, no es quirúrgico y queda para tratamiento médico o endovascular.

Siempre se trata de evaluar si califica para la cirugía, pero puede ser que no califique por la localización de los trombos o porque tiene pocos, si tiene menos de seis segmentos pulmonares ocluidos, no califica.

En los pacientes quirúrgicos hay que ver si califica para soportar un procedimiento de estos o no, si tenemos un paciente que está en diálisis esta cirugía no le va a caer bien. Si los otros órganos no están bien, ese paciente se transforma en inoperable y se le intenta ofrecer otro tratamiento.

Día Mundial de la Salud: “Argentina está haciendo una transición epidemiológica”

¿Cuántas personas intervinieron en esta cirugía?

En esta hubo unas 30-40 personas. El paciente anterior a Josefina, fue un médico de 70 años.

Esta cirugía se hace en pocos lugares porque se trata de concentrar los pacientes en un solo centro. En Inglaterra, Canadá, Alemania y Austria hay un solo médico y grupo quirúrgico en cada país. Y en España dos.

Esta cirugía no puede ser posible si uno no la hace en una institución modelo como es El Cruce de Florencio Varela, donde contamos con el respaldo de la aparatología y los demás servicios de apoyo.

MVB JL