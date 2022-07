Héctor Torres: "Batakis está haciendo los ruidos correctos"

El ex director argentino en el FMI, Héctor Torres, dialogó en Modo Fonteveccia (Net TV y Radio Perfil FM 101.9), y aseguró que "nadie puede tener más que credibilidad que el Gobierno que integra" aunque "hay excepciones". Por otro lado, se refirió a que "es difícil creerle a la Argentina" y, por último, halagó a la ministra de economía diciendo que "Batakis está haciendo los ruidos correctos".

Quiero su balance sobre lo resultados que pudo haber conseguido Silvina Batakis en su primera reunión con el Fondo Monetario.

Fue una visita importante para establecer un primer contacto personal que siempre puede ayudar. Estimo que uno de los temas de la reunión fue recalibrar las metas cuantitativas previstas en el programa y seguramente se haya encontrado con una pregunta '¿Qué es lo que va a hacer el Gobierno para llevar a cabo algunas de la medidas del programa?' porque hasta el momento no se tomaron alguna de ellas.

Creo que se habrá logrado un intercambio de opiniones, es difícil iniciar una negociación cuando es difícil creerle a la Argentina. Parte de esto también es la crisis interna que hoy atraviesa este Gobierno.

Uno no tiene mayor credibilidad que la del Gobierno que integra. ¿Hay algún punto de comparación de cuando llegó Lavagna al Ministerio de Economía en aquella Argentina quebrada? ¿Los resultados de él le dieron credibilidad? ¿Fue distinto después de haber tenido resultados?

La realidad es que nadie puede tener más que credibilidad que el Gobierno que integra, pero hay excepciones. El ejemplo que tengo a mano es a Colombia y Gustavo Petro que nombra como ministro a José Antonio Campo que tiene más prestigio que él en los mercados y sobre todo en el exterior.

¿Sería discípulo de Joseph Stiglitz? Como nuestro Martín Guzmán, ¿no?

Más que un discípulo. Se lleva bien, pero tiene su recorrido propio. Guzmán es mucho más junior. Me parece que Lavagna llegó con otro renombre que Batakis, ya que él había estado con Raúl Alfonsín y era un consultor muy conocido. Salió mejor de lo que entró.

En Argentina se dice que ya no quedan más posibilidades de que un economista se quede con todo el poder, sino que el problema es político. ¿Usted cree que el problema es político o económico?

Tenemos ambos, pero los económicos van agrandando los políticos. Lo que usted sugirió es que no hay soluciones técnicas para un problema político. Se puede poner a un premio Nobel.

Batakis en EEUU: apoyo de los "tres pilares" a una "tecnócrata" a la que "le creen más que a Guzmán"

Está el caso de Mario Draghi en Italia, el técnico más prestigioso de Europa.

Exacto. No creo que haya soluciones técnicas para problemas políticos. En la situación en la que estamos no tenemos posibilidad de solucionar los problemas sino reforzamos o apuntamos a tener una credibilidad política con este Gobierno. El problema estructural que tiene la Argentina es que está la polarización que vemos en nuestro país y que se profundizó en los últimos años lleva a políticas económicas erráticas, una consecuencia natural. El sector empresarial en Estados Unidos tiene una importancia política muy grande, le pone limitaciones a la discrecionalidad.

Además, están las instituciones más fuertes que la Argentina, principalmente el Poder Judicial, como así también el Legislativo. El Ejecutivo es relativamente débil respecto a los demás poderes en EEUU. Aquí la polarización se transmite cruda hacia la economía que genera cambios drásticos y que no haya productividad.

¿Le sorprendió que no haya ido Sergio Chodos, que es el representante argentino ante el FMI, a la reunión con la ministra?

Muchísimo. Lo primero que hice fue preguntar qué pasó y me respondieron que estaba de vacaciones en Bariloche con su familia, algo que me llamó aún más la atención. Es muy extraño que el director ejecutivo y su suplente no estén presentes.

¿Qué conjetura saca? ¿A qué lo podría atribuir? ¿Interna del Gobierno?

Claramente el director argentino está quedando con una imagen muy desautorizada porque es evidente. En primera instancia, iba a haber una visita presidencial que no se hizo. Lo conozco a Chodos, no coincido en algunas cosas, pero es muy responsable, dedicadoa a su trabajo y no creo que haya tomado ese momento para tomarse vacaciones. Era peor para él estar en en Washington y no aparecer en la reunión, es un desprestigio muy grande dentro de sus colegas de directorio.

Cristina Kirchner, Patricia Bullrich y Javier Milei: los candidatos ganadores en sus internas presidenciales

Nuria Am (NA): Hace algunos minutos hablaba de alguna de las conversaciones que sostuvo Batakis en Estados Unidos y trató de delinear cuál es el plan a corto plazo del Gobierno argentino con la mirada puesta en el dólar y la decisión de no devaluar, ajuste del PBI, tasas de interés positivas en forma permanente del Banco Central. ¿Cree que con eso alcanza o coopera para generar la confianza?

Batakis está haciendo los ruidos correctos. Hasta ahora, el gasto público aumentó en términos reales, más que la inflación, pero ella apuntar a cambiar y corregir esto, lo que indica que vamos a necesitar menos financiamiento por parte del Banco Central que va a aumentar las tasas de intereses a niveles positivos, es lo que un Gobierno haría en una situación como la actual, el tema es cómo lo llevaría a cabo. Hasta el momento solo dio anuncios en la dirección correcta, pero tiene que decir qué es lo que va a hacer y lo otro es la posibilidad política de hacerlo.

