Efemérides del 27 de julio: qué pasó un día como hoy en Argentina y el mundo

En las efemérides del 27 de julio se destacan los siguientes acontecimientos que ocurrieron en Argentina y a nivel global.

El 27 de julio de 1974 se inició el juicio político al ex jefe de Estado norteamericano, Richard Nixon por el escándalo de Watergate. El plan de espionaje gubernamental a las oficinas del partido Demócrata en Washington.

Como consecuencia de las presiones institucionales, el presidente republicano dimitió al salón oval de la Casa Blanca.

El escándalo de Watergate provocó el primer y único apartamiento del cargo por parte de un mandatario en la historia de su país, producto de haber orquestado la vulneración de documentación y haber sido el autor intelectual de múltiples abusos de poder.

Dentro de los involucrados en las maniobras ilegales, se encontraban miembros que ocupaban altos cargos en la constitución del gabinete. De un total de 69 personas, 48 fueron encontradas culpables y, posteriormente encarceladas.

¿ Quiénes revelaron el escándalo de Watergate?

Dos periodistas que pertenecían al diario Washington Post, Bob Woodward y Carl Bernstein, desenmascararon la trama pergeñada materialmente por agentes secretos al servicio de la Presidencia que fueron enviados a colocar micrófonos e intervenir los teléfonos.

1853- Se firma un Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre la Confederación Argentina y los Estados Unidos de Norteamérica, acuerdo que se asentó en Concepción del Uruguay, Entre Ríos.

1919- Hace 103 años se produjo uno de los peores sucesos de violencia racial en la historia de los Estados Unidos, ataques xenófobos que se denominaron como “Verano rojo” debido al derramamiento de sangre que se vivió en las calles. Se registraron agresiones planeadas por la supremacía blanca en perjuicio de la comunidad afroamericana en diversas ciudades como Washington, Chicago, Arkansas, Bisbee y Arizona.

Cientos de hombres, mujeres y niños afroestadounidenses murieron quemados vivos, baleados, linchados o golpeados por turbas de ciudadanos blancos.

Imágenes sensibles | Masacre de Buffalo: el tirador transmitió en vivo la matanza por Twitch

Los hechos acontecidos originaron una nueva era de activismo e influyó en una generación de líderes que tomó el relevo en la lucha de igualdad de derechos civiles, que fue apuntalada por Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color.

Se cumplen 103 años del "Verano rojo", uno de los ataques xenófobos de mayor envergadura de los EE.UU

1965- Nace el ex arquero paraguayo José Luis Chilavert en el Departamento Central de Luque. El guardavallas guaraní es recordado en la historia del fútbol argentino, por haber defendido el arco del club Vélez Sarsfield desde 1991 hasta el año 2000.

El ex jugador, contaba con la particularidad de patear tiros libres, pese a dedicarse a proteger los tres palos.

1968- Se produjo el nacimiento de la modelo y actriz italiana María Grazia Cucinotta en la localidad itálica de Messina. La artista de la pantalla grande se destacó por haber sido protagonista de uno de los filmes de la saga del agente secreto James Bond.

Además, actuó en más de 35 películas, entre ellas Il postino y The World Is Not Enough.

1972- Se celebra el Día Nacional del Antropólogo en conmemoración de la fecha en la que se fundó el Colegio de Graduados de Antropología, profesionales que diariamente realizan estudios integrales y pormenorizados del ser humano. Se hace hincapié en la jerarquización de su labor, en la promoción de la investigación, la defensa de sus derechos y promover la solidaridad entre pares.

Día Nacional del Antropólogo

1983- La destacada figura de la música pop, Madonna presenta su primer disco. Material con el que hizo su debut y logró una cifra extraordinaria de ventas, con las que superó las diez millones de copias.

La cantante trabajó para su lanzamiento con la empresa Sire Records y las ilustraciones de la portada fueron obra del fotógrafo Gary Heery bajo la dirección de la diseñadora gráfica y consultora de marca, Carin Goldberg.

Cabe destacar que, el álbum se reeditó dos años después en 1985 y renombrado bajo el título Madonna: The First Album. Además, en el 2001 la compañía Warner Bros. Records publicó una versión remasterizada con la carátula original y dos remezclas originales de Burning Up y Lucky Star.

Madonna, tres veces excomulgada

Cantante afamada a nivel internacional, Madonna

1984- El Club Atlético Independiente obtiene por séptima vez en su historia la Copa Libertadores de América tras no sacarse ventajas con Gremio de Porto Alegre en Avellaneda y, haberse visto beneficiado con el gol marcado en Brasil por Jorge Burruchaga.

1989- Se retiró del fútbol profesional el ex marcador central, Daniel Alberto Passarella tras disputar su último partido oficial en un “Superclásico” frente a Boca que terminó con victoria del “millonario” por 2 a 1 y se disputó en el estadio José Amalfitani.

Preocupación por la salud de Daniel Passarella: "No es más el que conocimos"

1996- En el marco de los Juegos Olímpicos de Atlanta, Estados Unidos, se detonó una bomba en el Parque Olímpico del Centenario a través de la que se perpetró un atentado perpetrado por el terrorista Eric Rudolph. El ataque premeditado durante la competencia deportiva, provocó dos víctimas fatales e hirió a 111 personas.

2014- Se celebra el Día Mundial del Cáncer de Cabeza y Cuello, con la finalidad de sensibilizar y concientizar a la población acerca del diagnóstico oportuno y tratamiento precoz de la patología, así como las acciones preventivas pertinentes.

Corresponde a los tumores que aparecen en la boca, laringe y faringe, históricamente la presencia de la enfermedad es causada por el tabaquismo y el consumo de alcohol. Los cuáles son más frecuentes en hombres que en mujeres y, suelen aparecer a partir de los 40 años. El virus del papiloma humano (VPH) es el tercer factor de riesgo y se encuentra en aumento

Una dosis de vacuna contra el VPH protege contra el cáncer, según la OMS

Día Mundial del Cáncer de Cabeza y Cuello

Disfonías prolongadas en el tiempo, dificultad para tragar y úlceras e inflamaciones en el cuello son los síntomas que pueden alertar para recurrir a una consulta temprana.

La creación de ésta rememoración, ha sido una moción impulsada por la Federación Internacional de Sociedades Oncológicas.

PM