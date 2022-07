Efemérides del 26 de julio: qué pasó un día como hoy en Argentina y el mundo

En las efemérides del 26 de julio se destacan los siguientes acontecimientos que ocurrieron en Argentina y a nivel global.

Se conmemoran 70 años del fallecimiento de María Eva Duarte de Perón El 26 de julio de 1952. La ex primera dama y promotora de los derechos de las mujeres, murió después de luchar contra la compleja enfermedad de cáncer de cuello uterino a los 33 años de edad.

En 1947 logró la sanción del sufragio femenino y, así las elecciones generales de 1951, se transformaron en los primeros comicios en los que las mujeres pudieron votar,

Posteriormente en 1949 erigió el Partido Peronista Femenino y estuvo al frente de la Fundación Eva Perón, hasta el día de su deceso.

El 21 de septiembre de 1951, el ginecólogo Jorge Albertelli fue convocado para el trabajo más difícil de su vida: curar a la esposa de Juan Domingo Perón. El profesional de la salud decidió mudarse durante tres meses a la residencia presidencial tras ver el informe de biopsia.

Pese al diagnóstico agresivo que habían arrojado los resultados, el ginecólogo sugirió emplear un dispositivo radiactivo con el objetivo de detener el crecimiento del tumor, intervención quirúrgica y terapia de rayos X.

La “sentencia de muerte” de Evita, fue la propagación de una metástasis a nivel del hilio ovárico, noticia de la cuál no fue notificada.

El 1 ° de mayo de 1952, la abanderada de los humildes habló por última vez desde el balcón de la Casa Rosada y, meses después fue despedida por un masivo acompañamiento popular en el Congreso de la Nación.

Del oro al barro, una vida de reina en 60 imágenes históricas de Eva Perón

1533- Asesinan al último soberano del imperio Inca, Atahualpa (1532-1533), tras ser ejecutado por las tropas que actuaban bajo las órdenes del conquistador español Francisco Pizarro

1822- Tuvo lugar la denominada “entrevista de Guayaquil'', encuentros en los que los generales Simón Bolívar y José de San Martin elaboraron la estrategia militar para batallar contra la corona española en la guerra de la independencia.

Figura trascendental de la independencia argentina, José de San Martín y el militar venezolano, Simón Bolívar

A 200 años del encuentro de Guayaquil: la entrevista y la memoria del general

1852- El general Justo José de Urquiza asume mediante un decreto el gobierno de la República Argentina y nombra un Consejo de Estado.

1890- Se cumplen 132 años de la “Revolución del Parque”, movilizaciones populares contra las políticas implementadas por el entonces presidente de la Nación, Juárez Celman.

Las manifestaciones fueron promovidas por uno de los fundadores de la Unión Cívica Radical, Leandro N. Alem, Bartolomé Mitre quien lideró el Partido Unitario (1860-1862), Aristóbulo del Valle y Bernardo de Irigoyen.

Este acontecimiento sociopolítico de la historia argentina desembocó en el apartamiento del cargo de Juárez Celman y la toma del mando por parte de Carlos Pellegrini.

"Revolución del Parque"

El rol Elvira Rawson

1908- Se establece en los Estados Unidos la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).

La organización estadounidense se instituyó por la iniciativa del fiscal general Charles Bonaparte al solicitar la contratación de nueve detectives y 13 expertos por cuestiones de derechos civiles y 12 contables destinados a casas de fraude y violaciones de leyes de comercio.

1942- Muere el escritor y periodista Roberto Arlt en Buenos Aires a la temprana edad de 42 años como consecuencia de un ataque cardíaco. Creador de las llamadas Aguafuertes porteñas, conjunto de artículos literarios que se publicaron periódicamente en la prensa de Buenos Aires en el período (1928-1933). Además, entre sus obras distinguidas se encuentran Los siete locos y El juguete rabioso, entre las tantas por las que se lo ha considerado uno de los más grandes novelistas argentinos del siglo XX.

El literato nacional se caracterizaba por matizar sus textos con la utilización de la hipérbole y la ironía, como elementos clásicos que hicieron particular su forma de narrar.

Novelista y periodista, Roberto Arlt

1943- Nace el afamado cantante y líder carismático de la legendaria banda The Rolling Stones, Mick Jagger en la ciudad inglesa de Dartford. Las notable figura de la música internacional, hoy festeja sus 79 años.

Con más de 50 años de carrera, es uno de los vocalistas más deslumbrantes de la historia y referente indiscutido del escenario con una inacabable discografía.

El mítico grupo que originó junto al guitarrista Keith Richards y Charlie Watts, compuso más de 200 canciones entre las que se destacan Ruby Tuesday, She’s like a rainbow, Start me up, You can’t always get what you want y Brown Sugar, entre las más escuchadas de su repertorio.

1953- Se lleva a cabo en Cuba el asalto al cuartel Moncada, liderado por Fidel Castro, contra la dictadura de Fulgencio Batista.

Un conjunto de jóvenes liderados por el ex jefe de Estado del país centroamericano, reescribieron la historia política y social de su nación, que a pesar del fracaso militar, les permitió a sus habitantes tomar dimensión de la necesidad de lucha para modificar la realidad que imperaba. Debido a ello se los recuerda como la Generación del Centenario, en hónor al héroe José Martí.

Fidel Castro y el dictador cubano, Fulgencio Batista

¿Por qué el poeta José Martí es el héroe de la independencia cubana?

1964- El compositor y bajista de los Fabulosos Cadillacs, Flavio Cianciarulo llegó a la vida en la Capital Federal. El instrumentista conformó el conjunto de ska nacional, que se organizó como tal en el año 1984 y es ponderada como una de las mejores del género en Latinoamérica.

1964- Se produjo el nacimiento de la productora de cine y actriz renombrada de la pantalla grande, Sandra Bullock en el distrito de Arlington perteneciente al estado norteamericano de Virginia. La reconocida figura protagonizó un total de 44 películas.

2021- Se celebra el Día Mundial de los Abuelos, en reconocimiento a su papel en la construcción familiar.

Según el calendario católico, ésta es la fecha en que se recuerda la onomástica de San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen María y abuelos de Jesucristo.

PM