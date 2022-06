Mick Jagger compartió una foto junto al Guernica y desató una polémica

Como los Rolling Stones se encuentran en España para comenzar su gira mundial, Mick Jagger decidió visitar el Museo Reina Sofía y compartir una foto junto al Guernica en las redes sociales. Sin embargo, más que halagos avivó quejas porque a los visitantes se les prohíbe tomar fotografías en el lugar.

“¡Disfrutando mucho de lo que Madrid tiene para ofrecer, desde ángeles caídos hasta flamenco!”, escribió el cantante de los Rolling Stones en sus redes sociales y compartió varias fotos de su paseo por la ciudad. Ante esto varios seguidores se sorprendieron que ostentara una foto frente al cuadro de Picasso cuando el museo lo prohíbe.

“Está prohibido fotografiar el Guernica a no ser que seas Mick Jagger. O lo que es lo mismo, la Libertad de Madrid es solo para los millonarios”, escribió una usuaria. “Es aterrador leer vuestros tuits en los que defendéis y dais por hecho que un famoso o millonario pueda tener privilegios que el resto de los humanos no tenemos”, sumó otra ante la defensa de algunos fans.

Destacado: @MickJagger: 'Enjoying lots of what Madrid has to offer, from fallen angels to Flamenco! ' pic.twitter.com/5CBQzea6l2, see more https://t.co/kcEOrxRPZu