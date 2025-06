Héctor Torres: "El FMI quiere que el gobierno compre reservas y no que las alquile"

El ex director para Argentina del FMI, Héctor Torres, aseguró que el gobierno no logrará cumplir con las metas de acumulación de reservas y advirtió que el oficialismo busca mantener el dólar planchado hasta octubre. “El gobierno ha estado interviniendo fuerte en el mercado de futuros, no para contener un incidente de volatilidad, sino fundamentalmente para alentar el llama carry trade”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Héctor Torres es abogado especializado en derecho internacional económico, ex representante argentino del Fondo Monetario Internacional. Estudió derecho en la Universidad de Buenos Aires, se formó como diplomático en el Instituto de Servicio Exterior de la Nación, y su carrera se ha concentrado en temas económicos y financieros. Además de haber sido consejero de la Organización Mundial de Comercio, actualmente es Senior Fellow del Center for International Governance Innovation en Canadá.

Teníamos mucho deseo de hablar con usted porque creemos que el tema crucial aquí es cómo va a hacer el gobierno para ir consiguiendo waivers dado que no junta las reservas necesarias del acuerdo que tiene con el Fondo, que por ahora le dio un mes de plazo para juntar las reservas. Usted, que conoce como nadie esos vericuetos de Washington, estábamos muy interesados en conocer su opinión.

Mire, evidentemente vamos incumplir con una de las metas, la de las reservas, claramente. Y seguramente vamos a conseguir un waiver, es decir, una dispensa. Lo que pasa es que cada vez que se pide una dispensa, la dispensa viene a cambio de un compromiso que llaman "medidas correctivas". Es decir, hay que decirle al directorio: "No cumplimos con esta meta, pero vamos a hacer esto y esto para cumplir con las metas siguientes de acumulación de reservas."

Evidentemente eso va a requerir algo más que tomar créditos afuera. Tomar créditos es alquilar reservas, es tomar deuda para armar reservas disponibles. Pero el Fondo seguramente debe querer que la acumulación de reservas sea más balanceada, esa palabra que usan.

Es decir, no solo se alquilen reservas, sino que se compren reservas. Creo que eso es lo que está... ese run, ese rumor que hay de demoras, me parece que viene por allí. Me parece que no se va a lanzar la fecha de la próxima reunión del directorio hasta que no haya un acuerdo.

Héctor, perdón que lo interrumpa. Usted usa una jerga que me gustaría ver si la puedo traducir bien. Para la diferencia entre "alquilar reservas", que sería deuda, y "comprar reservas", sería emitir. Es decir, es poder tener el suficiente superávit comercial, emitir que es lo que no quiere hacer el gobierno si no entiendo mal. O aumentar el precio del dólar, que finalmente implicaría aumentar las reservas y comprar reservas siempre con pesos.

Bueno, claro. Con este gobierno, el compromiso es no emitir de forma espuria. Pero emitir pesos para comprar reservas no creo que sea lo que tenían en la cabeza cuando decían "No vamos a emitir". Ahora, es cierto, podría decirse que cuando el Banco Central emite, está emitiendo un pasivo. Los pesos emitidos por el Banco Central son un pasivo del Banco Central, pero entra un activo que son los dólares.

Y por supuesto, es mucho mejor tener un pasivo en la moneda propia que tener un pasivo en moneda que no es propia, digamos, y que hay que conseguir o bien con nueva deuda o bien generando un superávit de cuenta corriente, que es más que el comercial, porque incluye los intereses más los gastos de turismo afuera.

Ahora, perdóneme, Héctor, que lo vuelva a interrumpir. Yo recuerdo a Sturzenegger decir: "Bueno, yo tengo las Leliqs, pero por el otro lado tengo las reservas". La pregunta es si esa emisión para comprar reservas finalmente necesita, para que no se genere inflación, algún tipo de esterilización. Luego emitiendo algún tipo de bono que saque esos pesos del mercado y genere nuevamente otra deuda cuasifiscal, otro interés cuasifiscal o déficit cuasifiscal…

Bueno, puede ser. Depende del grado de monetización de la economía, depende del grado de demanda de pesos que haya en este momento. La demanda de pesos ha aumentado, la economía está creciendo. No necesariamente hay que esterilizar las reservas que se compran en una situación en la cual la gente demanda pesos, ya sea porque toma créditos o porque, en definitiva, la moneda circula más rápido.

Pero es buena la pregunta, efectivamente. En la época de Sturzenegger, como presidente del Banco Central, se esterilizaban las reservas, se esterilizaba el dinero que se emitía. Es decir, se emitía deuda para reabsorber eso.

También es lo que hace China, si no entiendo mal, con su enorme superávit comercial.

Bueno, claro. Y justamente es una muy buena observación la que usted hace, porque cuando China armaba reservas, lo que se criticaba en la época... estoy hablando de cuando el problema era el exceso de reservas chinas, o mejor dicho, un superávit de cuenta corriente.

Ellos compraban los dólares emitiendo yuanes y luego esterilizándolos. Entonces, lo que hacían era evitar la apreciación de la moneda. Lo que se quejaban era: "Ustedes no tendrían ese superávit comercial, ese superávit de cuenta corriente, si dejaran que la moneda se apreciara". Porque eso es lo que debería pasar con un país que tiene un superávit de cuenta corriente tan importante. Nosotros estamos con un déficit de cuenta corriente, Jorge.

¿Y por qué necesitaba esterilizar Sturzenegger?

Bueno, él tenía metas. Recordemos que tenían un sistema de metas de inflación y que él quería ir cumpliendo con política monetaria, con tasas de interés muy altas. Él tenía la cuenta de capital abierta. Hoy está semiabierta.

En ese momento no había límite, podía entrar dinero y salir al día siguiente. Ahora han autorizado que entre dinero para el carry trade, pero tienen que estar 180 días estacionados en Argentina como una medida, digamos, prudencial.

Elizabeth Peger (EP): Hay dos cuestiones que me interesaban. Por una parte, la idea que usted plantea del tema de que Argentina busca alquilar reservas. Pero esto de salir al mercado a buscar fondos, también tiene sus complejidades. Lo vimos la semana pasada con el tema de la licitación del Bonte, las condiciones de ese bono, además de lo que pagó: la tasa altísima del 29,5%.

Y por otro lado, estamos viendo que hay algunas limitaciones respecto del superávit comercial, porque en un periodo del año donde suele haber mayor ingreso de dólares, por efecto de las exportaciones vinculadas al complejo agroindustrial, estamos en un escenario de superávit límite.

Entonces, me pregunto, no solamente pensando en el cumplimiento de esta primera meta, porque hay otras metas en septiembre y otra en diciembre bastante importantes respecto del acuerdo de entendimiento con el Fondo.

¿Cómo se puede superar esa situación? Porque me parece que hay una complejidad muy relevante en el tema de las reservas, sobre todo porque el gobierno además dice: "No voy a comprar dólares hasta que no toquen el piso de la banda", y no estamos en ese escenario tampoco.

Bueno, eso es lo que al principio mencioné: para pedir una dispensa hay que comprometerse con alguna medida correctiva. La medida correctiva normal sería lo previsto en el programa. Sería: "Dejen de intervenir en el mercado de futuros", porque las intervenciones están permitidas, pero para evitar incidentes de volatilidad.

El gobierno ha estado interviniendo fuerte en el mercado de futuros, no para contener un incidente de volatilidad, sino fundamentalmente para alentar lo que se llama carry trade, que es un arbitraje entre la tasa de interés en pesos y la tasa de devaluación esperada. Es como una intervención, es como vender un seguro de cambio, en definitiva.Así que yo diría que evidentemente el problema pasa por ahí. ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno? ¿Cuánto el gobierno se va a comprometer?

Claramente es un año electoral. Yo estoy convencido de que detrás de esa posición tan inflexible de "no vamos a comprar dentro de la banda" está la idea de tener un dólar muy planchado para el mes de octubre, que obviamente da esta sensación de bienestar, esa sensación de crecimiento de los salarios en dólares, aunque en términos reales no necesariamente sea así. Y electoralmente puede ser importante, es una apuesta política.

Si, evidentemente, el mercado va a reaccionar muy diferente si en octubre el partido del presidente, La Libertad Avanza, gana por un margen amplio, o gana por poco margen, o no gana. Las reacciones pueden ser muy diferentes, y en consecuencia, la viabilidad de ese programa también varía.

