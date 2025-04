El anuncio por parte del Fondo Monetario Internacional donde se describe que Argentina podría recibir un desembolso cercano al 40% llamó la atención de la agenda económica, sobre todo por lo inusual de la medida, sin embargo, hay especificaciones que plantean que habrá condiciones para el uso de los fondos. En ese sentido, este medio se contactó con el ex representante argentino ante el FMI, Héctor Torres.

Héctor Torres destacó el respaldo expresado por Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, quien afirmó que Argentina recibiría un desembolso del 40%, por encima del promedio habitual del 20/30% en este tipo de acuerdos. “Esto es un pedido del Gobierno argentino. No es común que el FMI haga esta clase de pronunciamientos a pedido de un país”, subrayó.

A pesar de este apoyo, advirtió que el acuerdo aún no está cerrado. “El Fondo está listo para poner USD 8.000 millones, pero la cuestión es si esto viene a cambio de una flexibilización del esquema cambiario y cómo se va a implementar”, explicó.

Las exigencias del FMI

El Gobierno sostiene que ya realizó el ajuste fiscal, lo que reduciría las exigencias del FMI. Sin embargo, Torres aclaró: “Es un argumento válido para la parte fiscal, pero el problema acá es cambiario. El Fondo no quiere que el Gobierno use esos fondos para sostener un esquema de tipo de cambio inconveniente en un contexto de alta volatilidad internacional”.

Sobre la estrategia del ministro de Economía, Luis Caputo, resaltó: “Caputo ha dicho muchas cosas que luego no resultaron ciertas. Dijo que íbamos a tener USD 50.000 millones y eso no ocurrió. También aseguró que el FMI desembolsaría más del 40% y evidentemente el organismo no está dispuesto a ir más allá”.

El Gobierno deberá comprometerse a no usar libremente estos fondos. “Si el Gobierno muestra disposición a flexibilizar el tipo de cambio, es más probable que reciba los USD 8.000 millones”, afirmó.

En qué condiciones llegarán los desembolsos

Más allá del tema cambiario, el ex representante argentino ante el Fondo Monetario Internacional indicó que la principal exigencia del organismo será la acumulación de reservas. “Habrá una meta de acumulación que limitará la capacidad del Gobierno de usar estos fondos libremente”, señaló. También aclaró que no está definido si el desembolso se hará en una sola entrega o en varias etapas.

Respecto al respaldo internacional, reconoció que el Gobierno cuenta con el apoyo de Donald Trump, pero advirtió que esto no es suficiente: “El directorio del FMI es más amplio y hay otros países que influyen en la decisión. No hay que sobrestimar el apoyo de Trump”.