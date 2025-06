Gabriel Caamaño aseguró que, “todavía está medio lejos el retorno a los mercados”

El economista, Gabriel Caamaño, en diálogo con Canal E, analizó el escenario económico tras conocerse que el Gobierno utilizó los dólares provenientes de exportaciones agroindustriales para contener el tipo de cambio, lo cual dejó sin probabilidad de compras al Banco Central y esto lo aleja del cumplimiento de las metas con el FMI.

Según Gabriel Caamaño, la utilización de los dólares provenientes de las agroexportaciones tuvo efectos inmediatos en la acumulación de reservas: “Está impactando que, por ejemplo, no tenés acumulación de reserva porque el Central no compra dentro de la banda”. Ante este panorama, anticipó: “Ayer ya hubo algunos trascendidos que veremos si se confirman, de que la fecha, digamos, a la que se van a computar las metas de reservas y las otras metas del apuro con el Fondo, se va a posponer a julio”.

Se estima que el Gobierno no podrá cumplir las metas de reservas con el FMI

Asimismo, comentó: “Si se tuviera que cumplir el 13 de junio, se va a incumplir”. Además, advirtió que, “esa revisión estaba asociada a un desembolso de 2.000 millones, entonces, se retrasa la revisión y se retrasa el desembolso”. Luego, manifestó que esto podría agravarse porque “en el medio están los pagos de vencimientos de bonos HD por 4.500 millones y eso va a impactar negativamente en las reservas”.

Caamaño consideró que el Gobierno tomó una decisión estratégica: “Claramente ellos priorizaron el objetivo inflacionario, el objetivo de acumulación de reservas, eso es claro, y por eso la meta de reservas se termina incumpliendo”. Y añadió: “La meta de fin de año de reservas queda muy lejos”.

La implementación del Bonte 2030 y su impacto en el riesgo país

Sobre el anuncio para incentivar el ingreso de dólares, expresó: “No se ha visto que ingresen más dólares al sistema financiero posterior al anuncio, al menos no por ahora”. En cuanto a la colocación del Bonte 2030, opinó que, “terminó confirmando el nivel de riesgo país vigente al momento, más que propiciar un recorte adicional”. En este sentido, resaltó: “Todavía está medio lejos el retorno a los mercados”.

En relación al relajamiento de regímenes informativos, el economista aclaró: “No hay perdón fiscal, no es un blanqueo, se eliminaron regímenes de información, eso no significa que haya menos control, hay menos reporte de información”. A su vez, agregó que, “la AFIP controla a partir de un umbral mayor, pero si después los números a la AFIP no le cierran, las justificaciones la va a pedir”.

En cuanto a los riesgos de evasión, destacó: “Lo que se intentó hacer es sacar el miedo a los agentes económicos para que transaccionen”. Sin embargo, marcó una diferencia clave: “Si hay un blanqueo, no. El problema es que los delitos tributarios prescriben a los cinco años, si no es un blanqueo, no”.