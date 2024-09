Hernán Letcher: "El dato de inflación preocupa seriamente al Gobierno"

Hernán Letcher afirma que el escenario de liberación de precios que plantea Javier Milei requiere que la economía no se reactive: “si las empresas empiezan a levantar su actividad económica, van a demandar dólares que el Gobierno no tiene”, sostuvo. Además, el economista aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) que la estrategia del Gobierno es reducir la inflación con una baja en el poder adquisitivo. “Como no lo logró ni siquiera con la reducción del Impuesto País, vuelve a la estrategia del ancla de salarios y jubilaciones”, explicó.

Hernán Letcher es economista y director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

¿Cómo analizás el último dato de inflación publicado por el INDEC?

El dato de ayer preocupa seriamente al Gobierno y tiene algunas aristas para analizar. Por un lado, el 4,2% de agosto superó al 4% de julio, lo que significa que hay un rebote en la inflación. Lo más preocupante respecto a lo que el Gobierno pretende hacer hacia adelante es que la inflación núcleo, es decir, la inflación que se toma sacando los precios regulados, los estacionales. Dicho de manera sencilla: "la inflación natural" dio 4,1% y, en los últimos 4 meses, viene estancada y con una leve inclinación al alza. Las últimas mediciones indicaron 3,7%, 3,7%, 3,8% y esta última de 4,1%.

Esta era la inflación que Javier Milei pretendía que convergiera al 2% con el crawling peg para que se terminara la apreciación cambiaria y el Banco Central se acercara a una posición compradora de dólares. El Gobierno no pensaba la inflación en beneficio de los trabajadores o de los jubilados, sino que la piensa en términos macroeconómicos y la postal de ayer es una luz amarilla, casi naranja.

Lo que destaca el Gobierno es una comparación con el año anterior y la baja en alimentos y bebidas. ¿Es una buena referencia para tomar?

Alimentos ayer dio 3,6% y el mes anterior había dado 3,2%. Además, hacer una comparación con el año anterior en el que se estaba en medio de una campaña electoral con muchísima tensión en los dólares bursátiles, es un sinsentido. El problema es que el Gobierno postergó las decisiones de reordenamiento macroeconómico. Peor aún, utiliza dólares que compra en el Banco Central para mantener a raya los dólares paralelos para que no se escape la inflación y la inflación no logra converger al 2% que era el objetivo del Gobierno.

Además, todo esto sucede en un nivel de actividad absolutamente sepultada porque, si quieren comparar, que digan cómo estaba la actividad el año pasado y cómo está hoy. También se podrían comparar los salarios reales o las jubilaciones reales y se nota que este escenario es muchísimo peor. Hay muy poco para festejar. Al Gobierno le benefició la dinámica de los precios estacionales que sólo se movieron en un 1,5%, pero no se puede aspirar que todos los meses se mueva en esos niveles. A la inversa, le tiró para arriba los precios regulados, pero de acuerdo a lo que considera el Gobierno, todavía queda un tranco importante de actualización de tarifas, de comunicación, transporte y de un montón de rubros que la gente ya considera que aumentaron mucho.

Elizabeth Peger: Hay analistas que consideran que el modelo no cierra en este contexto en el que hay un mínimo repunte de actividad.

El escenario de liberación absoluta necesita que los salarios y el ingreso no se reactiven, porque eso se refleja en la inflación. El Gobierno lo niega, pero si las empresas empiezan a reactivar su actividad económica van a demandar dólares que el Gobierno no tiene, y si hay un incremento serio de la demanda de dólares para importaciones significativas, probablemente esto también impacte, según la lógica de liberalización del Gobierno sobre los precios, porque genera tensiones de tipo cambiario.

Comparto con la idea de que todo no se puede. El ajuste y la baja de la tasa de la inflación que aquel 25,5% al que llegó este Gobierno, al 4,2% actual, solo resiste en tanto y en cuanto no haya ni reactivación económica ni reactivación de salarios y jubilaciones.

¿Esto es lo que se ve reflejado en el esfuerzo del Gobierno por marcar la cancha tanto en el tema de las jubilaciones como en los bajos aumentos en los sueldos estatales?

Hace unos días salió una noticia en los diarios respecto a una intención que tenía el Gobierno de que los salarios públicos se congelen de acá a fin de año y que los privados siguieran la misma curva. Lo que plantea el Gobierno es que, como no puede bajar la inflación, ni siquiera con la reducción del Impuesto País, vuelve a la estrategia del ancla de salarios y jubilaciones.

Pretende que la inflación baje por una limitación en el poder de compra. Nosotros lo decimos como un eufemismo, hablamos con términos cuasi técnicos, pero en la práctica significa que la gente tiene menos para comprar.

