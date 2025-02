Hernán Letcher: "Hay una decisión política de planchar los salarios"

En diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3), el economista Hernán Letcher denunció que las mediciones del INDEC sobre inflación y consumo tienen “ponderadores que no representan la realidad”. A su vez, afirmó que desde el Ministerio de Trabajo, el Gobierno frena las homologaciones de paritarias “en el 1%” y declaró que hay una decisión de “planchar” los salarios “para que sean el ancla para frenar la inflación”.

Hernán Letcher es magíster en Economía Política de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

Alejandro Gomel: ¿Cómo se explica la caída del consumo? Los datos del INDEC decían que crecieron los ingresos respecto a la inflación, sobre todo los registrados.

La explicación sería que alguna de las dos cosas está mal medida, y es la inflación. Me corrijo: no está mal medida, está medida con ponderadores que no representan la realidad. La recuperación del salario dice que vos ahora podrías comprar igual o un poco más que en noviembre de 2023 de los mismos kilos de yerba, de leche o de asado, por poner tres ejemplos de cosas importantes que consumimos los argentinos.

Sin embargo, las ventas de supermercados y el consumo de lo que se llaman “productos de consumo masivo” cayeron un 10%. Es decir, se consume un 10% menos de carne. Dicho de otro modo, puedo comprar lo mismo, puedo comer el mismo asado que antes, pero ahora elijo hacerme una ensalada. Puedo comprar la misma yerba, pero ahora tomo menos mate. No tiene sentido en el corto plazo porque en un año no cambia, al menos en esos niveles.

Lo que está atravesando esa cuestión es que los ponderadores que miden el medio de consumo de los argentinos subestiman dos cosas: los servicios y el transporte. Los subestiman porque toman una canasta vieja actualizada por inflación, pero hay un segundo episodio asociado a eso, que es el salto significativo en esos dos rubros. Si los servicios y el transporte no hubiesen pegado un salto, sobre todo en febrero y en abril del año pasado, la subestimación hubiese pasado a segundo plano. Esta es la realidad. La luz aumentó un 500%, y si un rubro aumenta un 500% y los demás aumentan un 100%, ese rubro empieza a pesar mucho más en tu canasta, con lo cual, cambia el ponderador. La inflación es la variación de precios de las cosas que yo mido, multiplicadas por el peso en su canasta, por cuánto pesa en el consumo.

AG: Hay una diferencia con la medición que se hace en la Ciudad.

Eso es muy importante. Cuando yo lo cuestioné, los libertarios me saltaron a la yugular porque metodológicamente son distintas. Yo hacía la aclaración de que metodológicamente eran distintas, pero había dicho que la Ciudad de Buenos Aires tiene ponderadores de servicios más altos, y por eso te da esta diferencia. Hace unos días salió una nota que decía que la Ciudad tiene esos ponderadores porque actualizó los ponderadores. O sea, me dan la razón. Tampoco hay que ser muy genio. Hoy Rosada, un académico de la Universidad de La Plata, publicó un hilo haciendo los cálculos, y le da lo mismo que a mí, que la diferencia en términos de porcentaje es entre 6 y 8 puntos, con lo cual, también desaparece la recuperación del salario.

Elizabeth Peger: Son bastante cuestionados los indicadores que usa el INDEC para medir la recuperación del salario. Hay varios indicadores y no todos dan lo mismo. Ni que hablar de cómo se mide la evolución de los salarios informales…

Yo no quiero ni voy a promover nunca que digamos que el INDEC mide mal, salvo que efectivamente lo haga, pero el INDEC se ajusta a una metodología que tiene un problema: no representa los consumos de los argentinos. Con lo cual, publica una inflación que no representa la verdadera inflación. Esa es la cuestión. No están truchando los números. Lo que están haciendo es usar una metodología, desde mi forma de ver, deliberada, que no representa esos consumos. Usando esa metodología, bajo presión del Gobierno nacional, no cambiaron esa metodología cuando asumió Milei. En ese momento, si se sabía que iba a cambiar sustancialmente el comportamiento de consumo, porque ibas a pegar saltos en algunos rubros, se debería haber cambiado la metodología. Al kirchnerismo le aplico esta misma metodología porque pisó las tarifas.

“El salario no registrado cayó estrepitosamente entre 15 y 20 puntos con la inflación mal ponderada”, sostuvo Letcher.

Respecto de la evolución de los salarios, hay un tema en particular que también es un problema metodológico serio, que es la evolución del salario no registrado. Ahí también tenés un problema metodológico. La gente en general no lo sabe, pero cuando el INDEC dice que el salario no registrado de diciembre es tal, en realidad es de cinco meses para atrás, de julio. El INDEC lo dice en la letra chica, y no entiendo por qué hacen eso. Hay muchos cuestionando por qué no lo ponen en julio y ya.

Nosotros hacemos una corrección, porque el salario no registrado tiene una correlación muy estrecha con el salario mínimo vital y móvil. Si hacemos esa corrección, te da que el salario no registrado cayó estrepitosamente entre 15 y 20 puntos con la inflación mal hecha, mal ponderada. El salario público, con la inflación mal ponderada, también da 15 o 20 puntos de caída. El Gobierno solo se aferra al salario registrado, porque si vos tomás el salario completo, incluso con la inflación mal medida, te da 8 puntos. No lo inventé yo, están los datos ahí. La discusión de la aplicación de la metodología del INDEC se hace muy evidente con el salario registrado porque, según la medición tal como está, te da que hay una recuperación que no es tal. Ese es el problema.

Claudio Mardones: ¿Cómo ves que va a ser la pulseada por el ingreso y cuál va a ser esa expresión en la discusión pública durante las elecciones? El Gobierno que se vanagloria de los últimos datos del INDEC y, por otra parte, está la economía de la calle, el trabajador informal y el deterioro del ingreso.

El Gobierno dice que va a haber recuperación del salario, y eso es mentira por una sencilla razón: te topea la homologación paritaria en el 1%. ¿Cómo funciona esto? Entre la patronal y el sindicato acuerdan un 3% de aumento, entonces van al Ministerio de Trabajo, donde hay que homologarlo, y el Ministerio lo patea. Un trabajador de un gremio me llamó hace un rato para contarme que cobraron 400.000 pesos menos porque no estaba homologada la paritaria de un acuerdo de tres meses atrás. Esa es la forma de disciplinamiento que tiene esa homologación del 1%.

Efectivamente, la razón de fondo es que la política de inflación de Milei para abordar la inflación es un fracaso estrepitoso. Es un fracaso porque, a esta altura del partido, el propio Gobierno aspiraba a tener una inflación del 1%, habiendo usado todas las anclas. Por cierto, las anclas que utiliza son, en términos teóricos, un abordaje de la inflación distinto vinculado a tratar de bajar los costos: salarios, tarifas y tipo de cambio. El problema es que hizo todo eso y le da 2,7%.

El mes pasado bajó el crawling peg a 1%, pero había dicho que lo iba a bajar a 1 cuando la inflación núcleo, que el mes pasado dio 3,2%, convergiera con el tipo de cambio, que era 2%. Lo bajó porque se dio cuenta de que la única forma que tuvo resultado para bajar la inflación desde que asumió hasta acá, luego de subirla al 25,5%, fue utilizar el tipo de cambio y los salarios. Así que volvió a operar lo mismo. Como necesita, para su relato electoral, la curva de baja de la inflación o de moderación de la inflación, va a planchar los salarios para que sean el ancla para frenar la inflación. Hay una decisión política del gobierno de planchar los salarios. Es decir, el ancla somos nosotros, nuestro sueldo.

AG: ¿Qué análisis hacés del escándalo por las criptomonedas? ¿Hay ahí un acto de corrupción? ¿Puede el presidente no saber lo que estaba tuiteando el viernes por la noche?

Hay dos opciones, y lo voy a decir de manera coloquial: o el presidente fue víctima de unos pibitos que lo engañaron, lo cual es muy grave, y es un boludo, o básicamente es un estafador. El Gobierno ya eligió ubicarse en la primera de las opciones, porque en la segunda termina preso. Es difícil sostener el argumento de "me engañaron unos pibitos" que conocí en un encuentro porque Mauricio Novelli, Hayden Davis y los demás entraron a La Rosada y a Olivos 14 veces. En los últimos tres meses, fue prácticamente cada 15 días. Estaban armando algo.

Esto es sentido común, después la justicia verá, pero a mí me genera mucha suspicacia. Ayer Luis Caputo decía que no es experto en cripto, y Milei decía que tampoco lo es. Salvo quienes se dedican a eso, los demás no somos grandes expertos, pero no hay que ser demasiado lúcido. Había que googlear quiénes eran Manuel Terrone Godoy o Davis, no era muy difícil. Estuvieron recontra advertidos. Cuando subieron la foto con Davis, Santiago Siri dijo: "Che, este muñeco no lo conoce nadie". Maximiliano Firman, en el encuentro del 19 de octubre, dijo que muchos de los que estaban ahí eran estafadores cripto. No había que ser muy lúcido. Además, Milei tiene vínculos desde el 2020 con Novelli, que es como el eslabón perdido de esta relación porque es el que arma los vínculos con todos los demás.

Por otro parte, Milei tiene antecedentes de este tipo de cuestiones. Promovió Coin X en 2021, promovió una NFT que se llama Vulcano en 2022, que era propiedad de Novelli, y allanaron las oficinas por esa cuestión. El 7 de diciembre pasado se reunió con Julián Peh, de KIP Protocol, y el 9 de diciembre se lanzó la cripto Protocol, que se mueve muy parecido a la otra. Ese día Milei publicó un tuit diciendo que esa empresa llegaba a la Argentina y que iban a invertir. El cuarto paso fue $LIBRA.

EP: ¿Qué impacto puede tener en la cuestión económica? Hay un golpe a la credibilidad del Presidente en cuanto a su condición de economista experto y a su perfil de anti-político. Mañana viaja a Estados Unidos y hay previstas negociaciones con el Fondo. ¿Qué podemos esperar?

Es un golpe a la credibilidad, y eso en términos económicos tiene efecto. Milei había construido un personaje que, en principio, era idóneo, conocedor y un genio de las finanzas que se merecía el Premio Nobel, algo que parece un chiste de mal gusto a esta altura del partido. Además, se convirtió en un referente global, y en esos dos aspectos es donde le pega el golpe es más significativo.

En términos concretos, esto se puede reflejar en los mercados. Ayer fue un día malo, y hoy da la impresión de que la cosa no está tan mal. Puede que los inversores crean que no es muy confiable, y después no quieran prestar plata, por ejemplo, o que caigan los bonos.

El otro aspecto es la relación con el Fondo Monetario Internacional, que es muy reacio a las cripto. Si su postura es que hay que regularlas, y un meme coin no entra dentro del manual. No creo que vayan y le reclamen tampoco, o que se vaya a caer el vínculo, pero el Gobierno argentino quedó debilitado definitivamente. Frente a este contexto, uno imagina que alguno podría aprovechar que Milei está más débil para sacar tajada.

