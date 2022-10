Hernán Letcher: "Este es un presupuesto creíble"

El economista Hernán Letcher, manifestó que el ministro de Economía logra "sinterizar las diversas miradas del Frente de Todos". A su vez, resaltó que el presupuesto aprobado en Diputados es "creíble" y "da previsibilidad". Por otra parte, enfatizó que "la recuperación de la actividad económica no se distribuyó de manera equitativa". "Si no baja la inflación, no sirve tener paritarias", sentenció en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Cuál es tu opinión sobre el presupuesto que se aprobó en Diputados?

Es un presupuesto creíble, que le da previsibilidad a una economía que, en el último tiempo, ha mostrado cierta fragilidad, sobre todo, cuando renunció Martín Guzmán o incluso antes. Hoy está tratando de tranquilizarse, en un camino bastante interesante.

La gestión del equipo económico del Gobierno

¿Cómo es tu visión de la política económica de Sergio Massa?

Massa está administrando las consecuencias de las cosas que sucedieron en Argentina, y que el Gobierno, con Guzmán a la cabeza, no resolvieron. Hablo en particular del acuerdo con el FMI, que no trajo la estabilidad económica que algunos esperaban. Lo que logra Sergio Massa es sinterizar las diversas miradas del Frente de Todos.

Desde que asumió hasta hoy, te agregaría para el análisis la gestión de Batakis. En ese momento, el escenario de fragilidad era mucho más complejo, sobre todo, en términos cambiarios. Hoy es distinta la situación, aunque la economía argentina tiene muchos problemas, pero se ha alejado de la posibilidad de una devaluación. Para eso se aplicó el dólar soja como política principal y fue muy exitosa.

¿Cuál es tu visión del aporte como viceministro de Gabriel Rubinstein? ¿Qué le dirías si pudieses hablar con él?

Desde que asumió hasta hoy, en relación al debate sobre la pobreza, él expresó que la discusión de la inflación mete la cola en los márgenes de rentabilidad de buena parte de las empresas grande de nuestro país. Eso es algo que vengo sosteniendo desde hace rato, con respecto a los formadores de precios.

En los cuatro años de gestión de Mauricio Macri, la rentabilidad en dólares fue sensiblemente menor a la de Cristina Kirchner. Además, en el 2022, las ganancias de las empresas en dólares aumentaron un 20% en los primeros seis meses. Pero la recuperación de la actividad económica no se distribuyó de manera equitativa. Esto se ve reflejado en los precios y los salarios.

La importancia de la economía en el clima electoral

¿Cómo imaginás que se llega a las elecciones?

El escenario económico actual es mejor que el de hace dos meses. El eje central es la inflación. Y el diferencial, en términos electorales, puede ser la recuperación del poder adquisitivo. Si no baja la inflación, no sirve tener paritarias. Nosotros hicimos un estudio sobre gobiernos que fueron a elecciones con una inflación superior al 50%. De los ocho casos, en seis terminaron derrotados. Pero estando en una curva descendente, eso te habilita otras posibilidades.

¿La gente vota en base a la tendencia de la inflación?

Si la inflación pasa del 100 al 50 por ciento, van a suceder dos cosas: van a mejorar las expectativas y los salarios le van a poder ganar a la suba de precios. Eso permitiría mejorar la competitividad en las elecciones.

El Plan Austral de Sergio Massa

¿Considerás que hay alguna posibilidad de que se aplique un plan anti-inflacionario?

Desconozco lo que está evaluando el equipo económico. En lo personal, creo que el Estado tiene un rol central y tiene que ver con defender los intereses de los argentinos, y para eso debe intervenir en la economía. Se necesita que el Estado esté activo en el control de la formación de precios, analizando toda la cadena.

Entiendo que hay una intención de hacerlo, de hecho, el propio Massa habló en ese sentido. En este momento sería razonable hacerlo por los márgenes de rentabilidad que hay. Esto no significa querer que al empresario le vaya mal, al contrario, se trata de que a todos les resulte beneficioso.

