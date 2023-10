Juegan Los Pumas contra los All Blacks

Según informó el periodista Román Iucht en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1), Los Pumas también jugaron partidos de mundiales en un fin de semana en el que había elecciones, tanto en 2019 como en 2015.

Hoy a las cuatro de la tarde, Los Pumas juegan frente a los All Blacks, buscando tutearse ya de una manera mucho más directa con la gloria. Es un partido muy complejo, se va a enfrentar a la potencia histórica número uno del deporte, no son los All Blacks invencibles de otro tiempo.

De hecho, este equipo de Los Pumas, con este entrenador, con Michael Cheika, el australiano, ya le ganó el año pasado como visitante, jugando en Nueva Zelanda. Es un equipo que logró, al igual que el conjunto argentino, recuperarse de una caída en el partido inaugural. Argentina cayó ante Inglaterra, los All Blacks perdieron frente a Francia.

Sin embargo, ambos supieron recuperarse. Los Pumas le ganaron a Gales, con una actuación inolvidable, sobre todo en el segundo tiempo. Los All Blacks, en uno de los partidos más extraordinarios de la historia del rugby, le ganaron en cuartos de final a Irlanda, el equipo número uno del ranking mundial.

Los neozelandeses son los favoritos, pero también tienen chance de ganar los argentinos. Son 80 minutos y ganará el que mejor sepa hacer las cosas.

Argentina puede ganar de una sola manera, jugando un partido perfecto, ya que los All Blacks no te permiten el más mínimo error. Te penalizan de la peor manera, que es con puntos cada vez que cometes un fallo, del tipo que sea, lo que puede dejarte en inferioridad numérica o con un penal.

Juega Gonzalo Bertranou como medio scrum, vuelve a la pareja de medios, junto con Santiago Carreras, reemplazará a Tomás Cubelli, que había jugado un muy buen partido frente a Gales, pero en este caso no va a ser de la partida. El resto del equipo, los mismos que le ganaron a Gales.

En el Stade de France, en las afueras de París, juegan Los Pumas con cerca de 90 mil personas como testigos y una buena parte de la Argentina a la distancia, también alentando al equipo nacional frente a los All Blacks con la posibilidad de, por primera vez en la historia, jugar un partido final del Mundial.

