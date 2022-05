Ignacio Iraola: "La industria editorial es la industria cultural que quedó mejor parada tras la pandemia"

El exdirector editorial de Planeta en el Cono Sur, Ignacio Iraola, dialogó con Jorge Fontevecchia para "Modo Fontevecchia", por NET y Radio Perfil (FM 101.9). Contó detalles sobre su nuevo trabajo como asesor editorial y el éxito que representó la actual edición de la Feria del Libro. Además, cómo lo impactó el fallecimiento de Juan Forn.

¿Por qué decidiste poner un freno a tu trabajo como director editorial en Planeta?

Tomé la decisión en la pandemia. Estuve 16 años el cargo, pero 31 en Planeta. Fui un padre tardío, me adapté bien a eso y no me quería perder ese crecimiento. Decidí correrme habiendo pensado la decisión y tomé un rol de asesor, siempre en la empresa que quiero y me formó.

¿Qué balance hacés de la Feria del Libro?

Fue la Feria más exitosa de los últimos 20 años. El fin de semana pasado fue el segundo en cantidad histórica de gente. Hasta fue un poco tóxico, porque no se podía caminar. Planeta estuvo 20% arriba en cantidad de libros vendidos en comparación con el 2019, aunque no es lo mismo que la recaudación. Fue una fiesta de los libros por la concurrencia y la calidad de los actos. Era raro ver una sala vacía, me pasó con Alejandro Dolina, con Daniel López Rosetti y otros tantos. Fue un gran negocio para las editoriales.

Roemmers presentó su libro, mientras en España sigue la causa contra su ex socio

¿Qué indica el aumento de las ventas?

La Feria en sí es lo que dice la palabra. Es la única tan extensa a nivel mundial. Si bien va a un público lector, también van a la Feria del Libro para comprar los libros y van a volver en la próxima edición. La industria editorial es la industria cultural que quedó mejor parada tras la pandemia, porque reapareció la librería de cercanía en el 2020 y la gente volvió a leer. La pandemia fue algo "bueno" para el sector editorial.

Entrevistamos a Guillermo Saccomanno y contó la charla que tuvieron después de su discurso en la Feria del Libro. ¿Qué comentario podés hacer al respecto?

Es uno de los grandes intelectuales argentinos y lo que dijo estuvo bien. Limpió los trapitos adentro, contó realidades sobre la industria del papel, trató termas del pasado relacionados con La Rural y fue muy bueno. Los escritores son artistas y tienen que patear alguna vez el tablero. Los discursos suelen ser livianos y es un momento para decir verdades, como el tema del papel que cuesta cada vez más y no es menor.

Como asesor vas a manejar ciertos autores, ¿qué se puede contar?

Voy a trabajar con Gabriel Rolón, Guillermo Saccomanno y Camila Sosa Villada. Ellos tienen su editor interno, pero voy a seguir trabajando en la cuestión más creativa a futuro. Además pienso acercar proyectos que sean de interés.

El director de la editorial de Kulfas dice que Cristina le hizo subir las ventas

Teniendo en cuenta tu cercanía, ¿cómo te tomó la noticia de la muerte de Juan Forn?

Era más que un amigo porque fue mi mentor, me sacó de cadete y me puso a trabajar en otra área. Tuvimos un cierre hermoso cuando lo convocamos a trabajar y, entre otras cosas, se dio a conocer para el gran público la obra de Camila Sosa Villada. Fue horrible lo que pasó porque para estuvo a la altura de los mejores editores de la historia. Lo defino como un golpe duro para los cercanos y también para la edición.

JL PAR