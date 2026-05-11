Intendente PRO de PBA: “Tenemos que hacer unas PASO con LLA porque, si no, gana el PJ bonaerense”

En medio de las tensiones entre el PRO y La Libertad Avanza, el intendente de Pergamino, Javier Martínez, pidió avanzar hacia una estrategia común en la provincia de Buenos Aires y aseguró que “la historia reciente marca que cuando la oposición se divide es imposible ganarle al peronismo”. En Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), sostuvo que el acuerdo opositor podría resolverse “mediante una discusión en unas PASO” y advirtió que “los egoísmos van a destruir la unidad”.

Javier Martínez es abogado y político perteneciente al partido PRO dentro de la coalición Juntos por el Cambio, que actualmente se desempeña como intendente del partido de Pergamino, provincia de Buenos Aires. Ejerce su tercer mandato consecutivo tras ser reelecto en las elecciones de octubre de 2023, habiendo iniciado su primera gestión en diciembre de 2015. Antes de ingresar a la política, fue presidente del Club Atlético Douglas Haig durante seis años, período en el que la institución logró dos ascensos y saneamiento financiero.

No podía ser más oportuna la conversación con usted, en el medio del informe que ayer el PRO oficialmente marcó nuevamente distancia de La Libertad Avanza. Así que me encantaría conocer su visión respecto de cómo se imagina que puede llegar a 2027, electoralmente, el acuerdo que por ahora existe entre el PRO y La Libertad Avanza, que parece distanciarse progresivamente.

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El PRO es un poco un resumen de lo que nosotros hablamos permanentemente y de lo que venimos pregonando desde hace más de dos años: acompañar un rumbo, acompañar el sacrificio de todos los argentinos, saber que es mucha la gente que hoy se esmera para alcanzar el rumbo. Pero también hay ciertas fisuras dentro del plan de gobierno, soberbia, y después no dar el ejemplo en ciertos puntos.

Creo que justamente el documento proclama lo que venimos nosotros hablando hace mucho tiempo y creo que también proclama nuestra idea de futuro. Vamos a seguir trabajando por el cambio. Creemos que la gran mayoría de los argentinos cree en el cambio, cree en una Argentina distinta, posible, que nos permita vivir mejor. Pero que no cree en la soberbia, no cree en alguna de las cuestiones que tienen que ver con las políticas del gobierno. Y ahí ha marcado esa pequeña diferencia. Creo que el expresidente Mauricio Macri la ha marcado varias veces también.

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¿Cómo imagina a Diego Santilli, por ejemplo, en 2027? ¿Siendo candidato a gobernador por La Libertad Avanza o por el PRO?

Creo que la provincia de Buenos Aires debe tener una mirada distinta, casi especial, porque la provincia es muy difícil de ganar si no se genera un bloque de trabajo en conjunto. Y ahí ciertos egos, ciertas mezquindades, hasta te diría que ciertas banderas, deberían alinearse para poder tener una plataforma que permita ganarle al peronismo, kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. Que podría ser mediante una unificación de un espacio o también podría ser en una discusión mediante unas PASO. Pero creo que no hay otra forma porque la historia reciente marca que cuando la oposición se divide es imposible ganarle al peronismo en la provincia.

Ahora, ¿cómo se compatibiliza el deseo de La Libertad Avanza de competirle al PRO en determinados distritos y hacer una alianza en la provincia de Buenos Aires? Entiendo los motivos especiales de la provincia de Buenos Aires, pero ¿cómo se compatibiliza eso con el resto del país?

Lo razonable sería que la política ordene esas cuestiones y que tengamos la grandeza necesaria para poder llegar a lo que los vecinos nos piden. Los bonaerenses nos piden unidad. Yo creo que los argentinos también, a este espacio de centroderecha, le piden unidad. Los egoísmos van a destruir la unidad, la falta de respeto va a destruir la unidad.

El PRO creo que en el fondo marca señales que tiene que marcarlas, pero también entiendo que fue un partido frentista, porque así lo fue tanto en 2015 como en 2019, y el PRO va a trabajar para que las cosas sucedan positivamente. El tango se baila de a dos también, se dice. Se necesita también que los otros partidos entiendan cuál es la posición y que la idea es trabajar en beneficio de los argentinos.

Si no tengo mal entendido, los intendentes llevaron reclamos de obras al ministro del Interior. Cuéntenos cómo es la relación respecto de la ayuda del presupuesto, que no es propio del municipio, con el gobierno nacional y con el gobierno provincial.

La merma de la actividad económica en general repercute negativamente en la coparticipación de las provincias y, por cascada, en la coparticipación de los municipios. En la charla con el ministro, si bien el ministro es consciente de que eso sucede, también fue muy objetivo al transmitirnos que no tenía recursos hoy actualmente para ayudar a algún municipio, como en algún momento se suele ayudar con algún ATN.

Y ahí cada municipio va a depender un poco de su historia y de su administración. Aquellos que han logrado contener su gasto, trabajar muchos años dentro del equilibrio, veo que son municipios que, si bien reina la preocupación, no tienen la desesperación de empezar a ver cómo van a pagar aguinaldos y esas cosas. Así que también se nota eso. Los que han tenido alguna eficiencia en la administración del gasto creo que hoy están un poquito mejor, siempre a la expectativa de que, si sigue la baja, puede haber una complicación final. Pero también se le planteó al ministro esas circunstancias.

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¿Usted cómo se siente tratado por el gobernador Axel Kicillof? ¿Percibe en él imparcialidad o cree que desde el gobierno de la provincia hay distintas actitudes con los intendentes del mismo palo?

Yo soy muy crítico de la gestión del gobernador. He tratado y he charlado con él en varias oportunidades, pero soy crítico de su gestión porque yo creo que las obligaciones fundamentales que tiene la provincia para con sus habitantes, esas obligaciones que tiene reservadas constitucionalmente, que son principalmente la seguridad, la salud y la educación, en esas cosas falla.

Y no solamente falla, no intenta generar algún cambio para ver si la situación mejora. Es como que estamos navegando ahí y la gente la está pasando mal. Acá la salud pública falla. Nuestro hospital regional, justamente la semana pasada hubo algún reclamo de los médicos que sufren el hospital porque lo quieren, pero ven que se deteriora. Acá, francamente, la estructura policial funciona porque el municipio está permanentemente atrás y, en ciertos horarios, funciona más nuestra estructura de patrulla urbana y de Ojos en Alerta que la propia policía.

La educación pública falla a tal extremo que mis vecinos de clase media, que a lo mejor les cuesta pagar un colegio privado o semiprivado, se privan de ciertas cosas para pagar. Y tenemos nosotros una educación pública que funciona poco.

¿Y cómo cree que va a ser el votante bonaerense frente a eso? ¿Cómo cree que se va a comportar en 2027? Porque con la descripción que usted hace, las posibilidades de que le gane al peronismo un opositor parecen estar a la vuelta de la esquina.

Yo vuelvo a reiterarte lo que te hablaba de un frente. Pero el frente tiene que tener un trabajo premeditado de lo que queremos hacer con la provincia. Digamos: “Bueno, Martínez, está bien, falla la policía. A ver, dígame usted, ¿usted quiere armar un frente? Bueno, ese frente, ¿qué piensa hacer con la policía de la provincia? ¿Qué piensa hacer con la descentralización? ¿Van a seguir los municipios pidiendo permiso a la Escribanía General de La Plata para firmar una escritura en Pergamino que hay setenta?”

Creo que descentralizar la provincia, descentralizar la policía, tener mayor facultad en el control de la educación pública, creo que el frente que a los bonaerenses les plantee eso en concreto va a tener posibilidades, siempre y cuando, vuelvo a decirte, se logre una unidad en el trabajo.