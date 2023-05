La escritora Irina Hauser, afirmó que, en la causa que investiga el intento de asesinato a la Vicepresidenta, se mostró como una incompetencia generalizada. "Estos hechos deberían tener efectos jurídicos, porque se juntaron para destruir posibles pruebas", enfatizó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

A partir de la cuestión de la secretaria de Milman, no me queda tan claro que él tenga conexión con el intento de asesinato de Cristina, pero sí de que son incompetentes, ya que deja muy mal parado a la seguridad, a Patricia Bullrich, al propio Milman y al PRO. Incluso el mismo perito que borra la huella, parece empeorar la situación. ¿Coincidís con esta sensación?

Comparto la interrogante sobre qué puede tener que ver Milman con el atentado. No veo relación, a priori, entre Gerardo Milman y el atentado a Cristina Kirchner. Y también pienso que son incompetentes, pero me llama la atención este desarrollo berreta para borrar pruebas.

La inoperancia la extiendo a los Tribunales, porque esta causa, atravesada por muchos intereses, se mostró como una incompetencia generalizada.

Alberto Fernández: "Bullrich y Milman tienen que dar explicaciones"

Siempre me llamó la atención el proyecto que él presentó días antes. Además de hacerlo con una escritura muy ofensiva, planteaba que había que prestar atención a la custodia de la vicepresidenta y que todo podía ser armado para victimizar a Cristina. Eso me hizo ruido, me llevó a preguntarme si sabía algo. O si era algo que simplemente deseaba. Hay una carga de odio en la oposición muy terrible.

Y, por otro lado, logró tener alguna injerencia en la causa. Por ejemplo, cuando va a declarar el asesor del diputado del Frente de Todos, Marcos Cleri, que lo escuchó decir “cuando la maten, voy a estar camino a la costa”.

Eso no se logró probar, es sólo un señor que dice eso nada más, ¿no?

Lo que se pudo probar es que estuvieron ahí, no lo que dijeron. Cuando este hombre se presenta, Milman lo denuncia por falso testimonio y con eso logró que lo citaran sólo una vez más, en donde justo tuvo un ACV, pero luego no lo llamaron más. Y en esa primera declaración de ese testigo no estuvo la querella, solo la jueza. Eso es una irregularidad en una causa judicial.

Atentado a Cristina Kirchner: Martín Soria dijo que Patricia Bullrich "colaboró para borrar pruebas" y apuntó a la jueza

Entonces, Milman, sin ser parte de la causa, terminaba logrando algunos efectos. A su vez, fue llamativo que a las secretarias no les secuestraron los teléfonos, incluso cuando mintieron en un primer momento.

Me vino la idea de Sigmund Freud de quienes delinquen por complejo de culpa referido a la paradoja inconsciente del humano. Es que quizá hizo todo esto, no por tener algo que ver en el intento de magnicidio, sino porque quería que eso pasara, como alguien que sueña algo y piensa que lo hizo. Y, termina tapando cosas que no eran necesarias. ¿Por qué pensás que hace eso, además de incompetencia?

Si el Poder Judicial hubiera actuado correctamente, no necesitamos interpretar a Milman. Es una causa de una trascendencia enorme. Quiero creer que es impericia, sin ningún tipo de condicionamiento sobre la jueza.

La asesora de Gerardo Milman denunció operaciones en su contra y le respondió a Cristina Kirchner

Me recuerda a la película “Fargo”, en donde había una serie de personas incompetentes que terminan produciendo un desastre, dejando la sensación de que es preferible tener malos que estúpidos…

Es por eso que genera muchas preguntas. Ahora bien, hay un hecho concreto: una mujer que está diciendo que ella no borró nada por su voluntad y que la llevaron a un lugar, que es la oficina de Patricia Bullrich. Si bien ella no estaba, las recibe MIlman junto a un perito.

En algún punto asusta más la estupidez que la maldad. Por eso queda metido en un lío gigante, en vano.

Más allá de la estupidez, estos hechos deberían tener efectos jurídicos, porque se juntaron para destruir posibles pruebas. Porque no se sabe qué había ahí.

AO JL