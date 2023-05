El presidente Alberto Fernández se mostró en un pequeño acto junto al reelecto gobernador Ricardo Quintela en La Rioja y habló sobre las nuevas revelaciones que implican a Patricia Bullrich en el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner.

"Estoy feliz de venir en este día donde Ricardo hizo una extraordinaria elección", comenzó diciendo el Jefe de Estado junto al mandatario provincial. Fernández llegó hasta allí junto al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, para recorrer el distribuidor vial ubicado en la Ruta Nacional 38 y la Ruta Nacional 75 junto con la apertura del túnel y 3,3 kilómetros de traza del trayecto Las Padercitas-Dique Los Sauces. En total son 123 las obras que tiene en ejecución la cartera encabezada por Katopodis. De acuerdo al Gobierno Nacional se trata de una inversión de $80.000 millones.

Sin embargo, el Presidente hizo mención a otros temas y habló sobre Ivana Bohdziewicz , ex asesora del diputado Gerardo Milman, quien declaró ante la justicia que la información de su teléfono había sido borrada por un especialista en informática. El hecho habría ocurrido en el Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES) que encabeza Bullrich. Tanto Milman como sus asesoras quedaron implicados por un supuesto diálogo donde habrían hablado del intento de homicidio contra la Vicepresidenta antes de que ocurra.

"Que en el despacho de Patricia Bullrich se cite a una persona para pedirle el teléfono y borrarle el contenido por temor a la justicia me parece vergonzoso e imperdonable en términos institucionales. Bullrich y Milman tienen que dar explicaciones", dijo.

Alberto Fernández criticó a la oposición y habló de las candidaturas en el Frente de Todos

En plena discusión del oficialismo sobre si habrá primarias o un postulante de consenso, el mandatario nacional propuso que "si no hay un candidato que sintetice todo, que sea el más votado en una PASO", algo que viene declarando desde hace meses. "Hay que hacer lo que se hizo en La Rioja, hay que estar unidos", manifestó.

Por otro lado, apuntó contra la oposición y sin nombrarlo se refirió al diputado Javier Milei. "Se escuchan voces decir que se pueden donar órganos para hacerse de recursos o que las calles deben ser privatizadas. También que hay que terminar con la educación pública o las indemnizaciones por despidos a los que trabajan, que hay que terminar con "la lacra" de los sindicatos. Con esas voces que ponen en peligro la democracia, tenemos que estar nosotros para defenderla", sostuvo.

Además, aseguró que los años de su gestión fueron "difíciles" pero criticó la herencia recibida de Cambiemos. "En los cuatro años que nos precedieron, La Rioja perdió el 10% del trabajo registrado. Nosotros recuperamos el 17%", remarcó. Por eso habló de la "deuda maldita" del Fondo Monetario Internacional (FMI), la pandemia, la guerra y la sequía. "La promesa de hacer un país federal la he cumplido", aseguró.

Finalmente, hizo referencia a su decisión de desistir en la competencia por la carrera presidencial. “Yo no me baje de ningún lado, no me fui a mi casa. Sigo siendo el Presidente de la Nación. Quiero que el Gobierno resuelva sus problemas”, manifestó.